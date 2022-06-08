Дуда отправляется в тур по странам Евросоюза, чтобы убедить дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Польши Анджей Дуда в среду начал турне по странам Южной Европы, чтобы убедить их поддержать предоставление статуса кандидата на членство в ЕС для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию польского президента.
Отмечается, что вместе с Дудой должна отправиться и президент Словакии Зузана Чапутова, но из-за положительного теста на коронавирус она была вынуждена отменить поездку.
Сначала Дуда отправится в Португалию, где встретится с премьером Антониу Коштой, после чего прибудет в Италию для переговоров с президентом страны Серджо Матареллой. Затем глава Польши отправится в Румынию для участия в саммите "Бухарестской девятки".
Помимо обсуждения перспектив членства Украины в ЕС Дуда планирует обсудить в Португалии и Италии вопрос вывоза продовольствия из Украины.
"Будем говорить о том, как создать международное давление, чтобы это (вывоз зерна – ред.) было успешным, и как преодолеть эту проблему", – пояснил президент Польши.
Как сообщалось, в мае лидеры Польши и Словакии заявили, что планируют совместными усилиями убеждать предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС те страны блока, которые сейчас колеблются по этому поводу.
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Сьомий пакет - саме про газ.
Так от - там є також міста на територіях Польщі, Білорусі, и... росії...
І це все була Русь!
Тому Поляки і Білоруси нам браття, а з наросії треба витребувати споконвічнінаші землі!
беріть вже широкоформатну і стефана з юзиком сфоткайте на передовій...
а зеленский в это время монетизирует спротив всей Украины в свою пользу: ордена-медальки, звания от рвазных стран, продажа "слуги" для проката в 27 стран, изображения на подушках и футболках....
Кто-то на международном фронте пашет, кто-то в окопах кровь льет, а кто-то видосики в бункере пишет...