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Новости За рубежом
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Польша (7490) членство в ЕС (778) Евросоюз (15905) Дуда (642)

Дуда отправляется в тур по странам Евросоюза, чтобы убедить дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дуда

Президент Польши Анджей Дуда в среду начал турне по странам Южной Европы, чтобы убедить их поддержать предоставление статуса кандидата на членство в ЕС для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию польского президента.

Отмечается, что вместе с Дудой должна отправиться и президент Словакии Зузана Чапутова, но из-за положительного теста на коронавирус она была вынуждена отменить поездку.

Сначала Дуда отправится в Португалию, где встретится с премьером Антониу Коштой, после чего прибудет в Италию для переговоров с президентом страны Серджо Матареллой. Затем глава Польши отправится в Румынию для участия в саммите "Бухарестской девятки".

Также читайте: Польша готова стать официальным гарантом безопасности для Украины, - Дуда

Помимо обсуждения перспектив членства Украины в ЕС Дуда планирует обсудить в Португалии и Италии вопрос вывоза продовольствия из Украины.

"Будем говорить о том, как создать международное давление, чтобы это (вывоз зерна – ред.) было успешным, и как преодолеть эту проблему", – пояснил президент Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких суррогатов: Украина не воспринимает альтернативу статусу кандидата на вступление в ЕС, - Кулеба

Как сообщалось, в мае лидеры Польши и Словакии заявили, что планируют совместными усилиями убеждать предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС те страны блока, которые сейчас колеблются по этому поводу.
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Топ комментарии
+21
Анджею Дуді справжньому другу України-респект...
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08.06.2022 18:56
+12
Дуда, Джонсон, Байден, Науседа кожен з них президент... їм не какая разніца
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08.06.2022 19:10
+5
Війна, як той лакмусовий папірець, показала хто є хто.
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08.06.2022 19:36
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а буба зніме вечірній відосик.
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08.06.2022 18:55 Ответить
Анджею Дуді справжньому другу України-респект...
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08.06.2022 18:56 Ответить
Так, Респект! Анджей ма своє коженє і походзенє з Украіни!
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08.06.2022 19:11 Ответить
Щеб переконав відмовитися від російського газу.
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08.06.2022 18:58 Ответить
До цього йде.

Сьомий пакет - саме про газ.
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08.06.2022 19:06 Ответить
Вчора випадково натрапив на статтю в Вікіпедії з переліком Руськіх міст... яки згадувались у різних документах того часу.

Так от - там є також міста на територіях Польщі, Білорусі, и... росії...

І це все була Русь!

Тому Поляки і Білоруси нам браття, а з наросії треба витребувати споконвічнінаші землі!

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08.06.2022 19:02 Ответить
Щось не добре передчуття від цієї запланованої поїздки, і президентка Словаччини якось хутко злиняла відмовилась мотивуючи це тим, що начебто позитивна на коронавірус коли про нього у нас вже й забули.
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08.06.2022 19:06 Ответить
За візит Пана Дуди не переймайся, то направду 100% проукраїнськи налаштована людина, на відміну від " какая р(з)адніца"
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08.06.2022 19:22 Ответить
Дуда, Джонсон, Байден, Науседа кожен з них президент... їм не какая разніца
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08.06.2022 19:10 Ответить
друзі пізнаються в турне - зрадники в відосіках.
беріть вже широкоформатну і стефана з юзиком сфоткайте на передовій...
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08.06.2022 19:27 Ответить
Війна, як той лакмусовий папірець, показала хто є хто.
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08.06.2022 19:36 Ответить
Это к вопросу КТО занимается внешней политикой Украины и КТО обеспечивает ее поддержку (политическую, информационную, финансовую, оружием и пр.). Я вижу Байдена, Джонсона,Дуду, Науседу.

а зеленский в это время монетизирует спротив всей Украины в свою пользу: ордена-медальки, звания от рвазных стран, продажа "слуги" для проката в 27 стран, изображения на подушках и футболках....
Кто-то на международном фронте пашет, кто-то в окопах кровь льет, а кто-то видосики в бункере пишет...
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08.06.2022 20:02 Ответить
Що ж це за гість такий у нього був, що переконав на таке?
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08.06.2022 20:33 Ответить
Дуда наш брат!
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08.06.2022 20:38 Ответить
Дякую Дуді
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09.06.2022 00:59 Ответить
 
 