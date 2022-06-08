Оккупантам нанесен значительный урон во время вражеского штурма вблизи Берестового в Запорожской области, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18:00 08.06.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжается 105 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях в рамках очередного этапа проверки боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь осуществляется перемещение отдельных подразделений в пункты постоянной дислокации.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстрелял из минометов гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ходыно, Рыжевка и Большая Писаревка Сумской области. Кроме того, противник выполнял провокационные пролеты армейской авиации вдоль государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг сосредотачивал усилия на удерживании занятых рубежей. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Питомник, Ртищевка, Ивановка, Гусаровка и других.

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На Северодонецком направлении российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецке, Лисичанске, Воронове, Тошковке, Горском и других.

На Славянском направлении украинские военные успешно противодействуют попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении города Славянск. Оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке для дальнейших наступательных действий. Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Свободного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанес авиаудар по Славянску.

Украинские воины ведут оборонительные боевые действия в районе населенного пункта Довгенькое.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк. Штурмовая и армейская авиация противника нанесла авиаудары вблизи Новой Каменки, Покровского и Клинового.

Защитники Украины нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике во время вражеского штурма близ Берестового. Боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Угледар, Никольское и другие. Также противник применил штурмовую авиацию недалеко от Марьинки и Каменки.

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На Южнобужском направлении обстановка осталась без существенных изменений. Враг пытается удержать занимаемые позиции и не допустить перегруппировку и усиление подразделений Сил обороны. Применял артиллерию в районах Великой Костромки, Любомировки и Новониколаевки, а штурмовую и армейскую авиацию – в районах населенных пунктов Александровка, Княжевка и Новоданиловка.

На временно захваченных территориях Украины оккупанты продолжают осуществлять меры административно-полицейского режима, проводить обыски гражданских жителей, грабить и уничтожать местную инфраструктуру.

Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия, и устойчиво держат оборону. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба.