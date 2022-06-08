Оккупантам нанесен значительный урон во время вражеского штурма вблизи Берестового в Запорожской области, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18:00 08.06.2022.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Продолжается 105 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях в рамках очередного этапа проверки боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь осуществляется перемещение отдельных подразделений в пункты постоянной дислокации.
На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстрелял из минометов гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ходыно, Рыжевка и Большая Писаревка Сумской области. Кроме того, противник выполнял провокационные пролеты армейской авиации вдоль государственной границы Украины.
На Слобожанском направлении враг сосредотачивал усилия на удерживании занятых рубежей. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Питомник, Ртищевка, Ивановка, Гусаровка и других.
На Северодонецком направлении российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецке, Лисичанске, Воронове, Тошковке, Горском и других.
На Славянском направлении украинские военные успешно противодействуют попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении города Славянск. Оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке для дальнейших наступательных действий. Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Свободного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанес авиаудар по Славянску.
Украинские воины ведут оборонительные боевые действия в районе населенного пункта Довгенькое.
На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк. Штурмовая и армейская авиация противника нанесла авиаудары вблизи Новой Каменки, Покровского и Клинового.
Защитники Украины нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике во время вражеского штурма близ Берестового. Боевые действия продолжаются.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Угледар, Никольское и другие. Также противник применил штурмовую авиацию недалеко от Марьинки и Каменки.
На Южнобужском направлении обстановка осталась без существенных изменений. Враг пытается удержать занимаемые позиции и не допустить перегруппировку и усиление подразделений Сил обороны. Применял артиллерию в районах Великой Костромки, Любомировки и Новониколаевки, а штурмовую и армейскую авиацию – в районах населенных пунктов Александровка, Княжевка и Новоданиловка.
На временно захваченных территориях Украины оккупанты продолжают осуществлять меры административно-полицейского режима, проводить обыски гражданских жителей, грабить и уничтожать местную инфраструктуру.
Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия, и устойчиво держат оборону. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба.
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але коли кожна новина починається з твого капі пейста?
гальмуй механік - 1127 раз по тій самій колії?
не ма шо сказати? - помовч трохи..
Берестове село на Сіверському напрямку удару
Це помилка редакції у заголовку...
Фотографии, которые были сделаны во временно оккупированном Алчевсе.
На фотографиях - недавно установленный билборд, с изображением лиц так называемых "героев советского ордена славы", внешний вид которых провоцирует возникновение большого количества вопросов, ведь оба мужчины очень сильно похожи на двух популярных голливудских киноактеров - Эштона Кутчера и Джонни Деппа, что не заметить просто невозможно. )))
вы можете сказать что это просто художник так видит (но ниже настоящее фото того человека)))
таке буває
Захисники України завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового. Бойові дії тривають. Джерело: https://censor.net/ua/n3346775
Яке "Берестове на Запоріжжі", геть подуріли?!
Берестове в Бахмутському районі, йолопи драні!