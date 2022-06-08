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Оккупантам нанесен значительный урон во время вражеского штурма вблизи Берестового в Запорожской области, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18:00 08.06.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжается 105 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях в рамках очередного этапа проверки боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь осуществляется перемещение отдельных подразделений в пункты постоянной дислокации.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстрелял из минометов гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ходыно, Рыжевка и Большая Писаревка Сумской области. Кроме того, противник выполнял провокационные пролеты армейской авиации вдоль государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг сосредотачивал усилия на удерживании занятых рубежей. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Питомник, Ртищевка, Ивановка, Гусаровка и других.

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На Северодонецком направлении российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецке, Лисичанске, Воронове, Тошковке, Горском и других.

На Славянском направлении украинские военные успешно противодействуют попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении города Славянск. Оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке для дальнейших наступательных действий. Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Свободного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанес авиаудар по Славянску.

Украинские воины ведут оборонительные боевые действия в районе населенного пункта Довгенькое.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк. Штурмовая и армейская авиация противника нанесла авиаудары вблизи Новой Каменки, Покровского и Клинового.

Защитники Украины нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике во время вражеского штурма близ Берестового. Боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Угледар, Никольское и другие. Также противник применил штурмовую авиацию недалеко от Марьинки и Каменки.

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На Южнобужском направлении обстановка осталась без существенных изменений. Враг пытается удержать занимаемые позиции и не допустить перегруппировку и усиление подразделений Сил обороны. Применял артиллерию в районах Великой Костромки, Любомировки и Новониколаевки, а штурмовую и армейскую авиацию – в районах населенных пунктов Александровка, Княжевка и Новоданиловка.

На временно захваченных территориях Украины оккупанты продолжают осуществлять меры административно-полицейского режима, проводить обыски гражданских жителей, грабить и уничтожать местную инфраструктуру.

Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия, и устойчиво держат оборону. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба.
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Топ комментарии
+29
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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08.06.2022 19:07
+13
Смерть клятій кацапні!!!
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08.06.2022 19:13
+13
Ты тоже самое кукарекал о "взятии" Северодонецка,лапоть,а по факту-"вторая армия мира" всеми своими силами,безуспешно штурмует там гаражный комплекс.
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08.06.2022 19:22
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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08.06.2022 19:07 Ответить
Слава‼️❤️💙💛Слава‼️Слава Героям ЗСУ‼️❤️💙💛👍👍👍🙏🙏🙏
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08.06.2022 19:31 Ответить
Саня пригальмуй - звістно всім захисникам України Слава та повага!
але коли кожна новина починається з твого капі пейста?
гальмуй механік - 1127 раз по тій самій колії?
не ма шо сказати? - помовч трохи..
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08.06.2022 19:39 Ответить
Смерть клятій кацапні!!!
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08.06.2022 19:13 Ответить
А про взятие орками Святогорска тишина или генштаб не ведает об этом .Только про обстрел Татьяновки ,что позади города за рекой Северский донец .
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08.06.2022 19:15 Ответить
Ты тоже самое кукарекал о "взятии" Северодонецка,лапоть,а по факту-"вторая армия мира" всеми своими силами,безуспешно штурмует там гаражный комплекс.
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08.06.2022 19:22 Ответить
В спам *************
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08.06.2022 19:32 Ответить
На правду в освещении обьективной реальности не надо обижаться
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08.06.2022 19:43 Ответить
Уже многие здесь на цензоре пишут о взятии Святогорска но ты всё не веришь и лаптями людей обзываешь.Даже Бутусов в предыдущей статье говорил о взятии противником большей части города ,а ты всё живёшь в своей реальности где Святогорск под нашим контролем
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08.06.2022 19:49 Ответить
Святогірськ під орками наші відійшли за річку
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08.06.2022 19:22 Ответить
А ты там поблизости живёшь или как?
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08.06.2022 19:23 Ответить
Через неделю тебе ГШ сообщить, не переживай.
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08.06.2022 19:56 Ответить
О взятии Киева?
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08.06.2022 21:24 Ответить
Там меру підозру у зраді викотили. Так що більш ніж упевнений, що його й обороняти сенсу не було - ФСБшники в рясах там добре попрацювали.
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08.06.2022 19:44 Ответить
Берестове? Це те що за 40 км на Північ від Бердянська? Хіба це не глибокий тил окупованих територій?
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08.06.2022 19:18 Ответить
Помилка редактора. Берестові у донецькій області, знаходиться на трасі Бахмут-Сєвєродонецьк.
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08.06.2022 19:22 Ответить
Скорее всего ,а то я уже подумал ,что после того как орки отвели часть сил из Васильёвки наши ломанулись в атаку в направлении Бердянска и взяли это самое Берестовое и теперь орки пытаются его отбить.Но видимо чудес не бывает и бои всё таки идут за то Берестовое ,что на трассе Лисичанск-Бахмут
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08.06.2022 19:39 Ответить
Це тобі Вася підсказав? Взагалі то це Донецька область
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08.06.2022 19:26 Ответить
Хамить будеш Васі. Я читаю заголовок: "Окупантам завдано значних втрат під час ворожого штурму поблизу Берестового на Запоріжжі, - Генштаб"
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08.06.2022 19:56 Ответить
Та да. Про с.Берестове йдеться в абзаці про бої на Бахмутському напрямку.
Це помилка редакції у заголовку...
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08.06.2022 20:39 Ответить

Фотографии, которые были сделаны во временно оккупированном Алчевсе.

На фотографиях - недавно установленный билборд, с изображением лиц так называемых "героев советского ордена славы", внешний вид которых провоцирует возникновение большого количества вопросов, ведь оба мужчины очень сильно похожи на двух популярных голливудских киноактеров - Эштона Кутчера и Джонни Деппа, что не заметить просто невозможно. )))




вы можете сказать что это просто художник так видит (но ниже настоящее фото того человека)))



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08.06.2022 19:18 Ответить
Если Украина освободит Запорожскую и Херсонскую области - то кремль скажет, что они их и не собирались присоединять, что они там войска держали только для отвлечения внимания, чтобы линию фронта растянуть и чтобы растянуть украинские войска по большой линии фронта.
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08.06.2022 19:20 Ответить
Я вот только не пойму о каком Берестовом идёт речь .Если это о нп в бердянском районе запорожской области то неужели наши войска сумели настолько продвинутся это же почти под Бердянском или в сводках речь идёт о каком то ином нп в другой области ,а не том ,что указан в заголовке статьи
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08.06.2022 19:27 Ответить
подібно на те, що Берестове на трасі Бахмут-Лисичанськ раптово опинилося в Запорозькій області...

таке буває
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08.06.2022 19:34 Ответить
В Запорожской области есть нп Берестовое недалеко от Бердянска .Но видимо в тексте опечатка и идёт речь о нп Берестовое на трассе Лисичанск -Бахмут
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08.06.2022 19:41 Ответить
Ага, только вот ничего, что речь идет о "Берестове на трасі Бахмут-Лисичанськ"
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08.06.2022 19:51 Ответить
На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигір'я і Нью-Йорк. Штурмова та армійська авіація противника завдала авіаударів неподалік Нової Кам'янки, Покровського та Клинового.

Захисники України завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового. Бойові дії тривають. Джерело: https://censor.net/ua/n3346775
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08.06.2022 20:06 Ответить
Йоу, Генштаб ви шо зовсім мап не вивчаєте?!
Яке "Берестове на Запоріжжі", геть подуріли?!
Берестове в Бахмутському районі, йолопи драні!
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08.06.2022 20:14 Ответить
ГШ ні до чого. В зведенні ГШ все логічно написано. Редакція ЦН у заголовку поплутала.
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08.06.2022 20:43 Ответить
Говорили же як до людей не їдь в Україну сраку відірвуть....
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08.06.2022 20:19 Ответить
Теперь шойгу будет вынужден докладывать путину: "кроме анального отверстия Дмитрия, позывной "Ромашка", потерь нет"...
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08.06.2022 20:47 Ответить
Окупантам завдано значних втрат під час ворожого штурму поблизу Берестового на Запоріжжі Джерело: https://censor.net/ua/n3346775 Альо, гараж, ви на карту подивіться, який штурм Берестового на Запоріжжі? Гнати з роботи без оплати, позвикали при зелені ні за що не відповідати.
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08.06.2022 20:41 Ответить
 
 