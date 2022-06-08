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Новости Политика Украины
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государственная измена (950) Бутусов Юрий (3917) Ковалев Алексей (29)

СБУ должна заявить, что сделано для расследования государственной измены депутата от "Слуги народа" Ковалева, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что СБУ должна отчитаться о том, что было сделано после первых сигналов о государственной измене нардепа Алексея Ковалева.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он написал в фейсбуке.

Бутусов отметил: "Слуга народа Алексей Ковалев, которого в апреле исключили из фракции, открыто перешел на сторону врага и теперь заявил, что Россия на Херсонщине навсегда.

Хочу напомнить, что после того как Ковалев переехал на оккупированную территорию и начал сотрудничество с россиянами, представители фракции Слуга народа сделали заявление, что по Ковалеву будет возбуждено дело о государственной измене.

Теперь после этих предательских заявлений СБУ должно заявить, что сделано для расследования? Кто именно согласовал назначение Ковалева депутатом Слуги народа в мажоритарный округ? Были ли у него связи в высших эшелонах власти? С кем? Нет ответов.

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Хотя, по неофициальным данным, в руководстве партии Слуга народа на мажоритарный округ Ковалева выдвинули кураторы избирательных списков на выборах в партии Сергей Трофимов и вице-спикер Александр Корниенко. Согласовал кандидатуру Ковалева непосредственно президент Владимир Зеленский.

Ковалев в Раде был членом неформальной "группы Павлика" - известного и приближенного к семье президента контрабандиста, против которого СНБО никаких санкций почему-то до сих пор не ввел, а офис Павлюка, как неоднократно показывали журналисты, находится в одном дворе с Офисом президента.

Все мы понимаем, что включили Ковалева на мажоритарку не просто так – а кто-то несколько весомый за это получил. И кто за это теперь должен понести ответственность".

Ждем, когда власти обнародуют результаты расследования, или ответят журналистам на запросы относительно расследования дела Ковалева".

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СБУ должна заявить, что сделано для расследования государственной измены депутата от Слуги народа Ковалева, - Бутусов 01
СБУ должна заявить, что сделано для расследования государственной измены депутата от Слуги народа Ковалева, - Бутусов 02
СБУ должна заявить, что сделано для расследования государственной измены депутата от Слуги народа Ковалева, - Бутусов 03
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Топ комментарии
+72
Заодно нехай расскажут, где героически воевал ванек Баканов в первые 2 недели войны.
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08.06.2022 19:46
+51
Для СБУ це не на часі...
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08.06.2022 19:45
+46
Та да! Оно - Порошенко повернувся! Зараз знову купа агентів буде зайнята!
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08.06.2022 19:52
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Для СБУ це не на часі...
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08.06.2022 19:45 Ответить
Та да! Оно - Порошенко повернувся! Зараз знову купа агентів буде зайнята!
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08.06.2022 19:52 Ответить
СБУ навіть вся ця війна (з 2014 року) не на часі. Завжди займались тільки заказами та кошмарили бізнес.
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09.06.2022 07:41 Ответить
Заодно нехай расскажут, где героически воевал ванек Баканов в первые 2 недели войны.
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08.06.2022 19:46 Ответить
Мабуть обмивав зірочку старшОго літінанта.
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08.06.2022 19:49 Ответить
А он первые 2 недели пытался поймать своего первого зама Наумова, которого сам и привёл в СБУ. тот ведь сдрыснул в Расею с досье на многих и в том числе на нашу агентуру. В6зде говорят ловил. И в Варшаве и в Ницце и в Сан тропе и в Париже и в Амстердаме.
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08.06.2022 20:23 Ответить
Список "Державні зради Зе та його Команди"
Не поміститься й на п'яти сторінках!
І з ними ніхто нічого не робить.
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08.06.2022 19:47 Ответить
А кто будет решать? 73% идиоты (прости меня Господи), которые сейчас столько слез льют? Им всем, 73% необходимо в храмы идти и молиться за Украину и за искупление своих грехов скудоумия...
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08.06.2022 20:09 Ответить
А что, молитва избавляет от скудоумия?
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08.06.2022 21:42 Ответить
А що зроблено по державній зраді щодо вагнерівців?
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08.06.2022 19:47 Ответить
Один непокараний злочин породжує інший: вагнергейт - завуальована здача Півдня - відкрита колаборація з ворогом...
Ще хтось там днями перднув, що Запоріжжя під загрозою...
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08.06.2022 20:02 Ответить
Він вів якусь антиукраїнську діяльність всі ці три роки.
СБУ не знало ? Сюрприз ?
Питання - там ідіоти чи тупо зрадники ?
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08.06.2022 19:47 Ответить
Зрадники-ідіоти
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08.06.2022 19:53 Ответить
От куди завозить,"соціальний ліфт" Зеленського., думаю тепер, Гео Леросу, не відкрутитись...(когось же треба покарати)!
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08.06.2022 19:48 Ответить
Увесь корінь зла в зеленому ушльопку.
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08.06.2022 19:51 Ответить
А ванек Баканов под своим реальным именем в Польшу дезертировал?
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08.06.2022 20:27 Ответить
Корень зла в "мудром нариди" который приводит к власти на всех уровнях, разных ушлёпков
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08.06.2022 21:48 Ответить
сбу занято другим, как Порошенко состряпать с помощью медведчука какое-нибудь обвиненеие в держзраде....а то, что соратник зеленского перешел на сторону врага, то такое
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08.06.2022 19:49 Ответить
Як би взяли Кіів,скількі слуг перешлоб на сторону ворога,як думаете? І хто?
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08.06.2022 19:51 Ответить
странный вопрос... более интересный вопрос - нашлись бы те, кто не перешел
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08.06.2022 19:54 Ответить
мені аж кортить-хто із слуг не пішов би до кацапів служити? може безугла, чи агрохімія?
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08.06.2022 21:38 Ответить
Зроблено ось що. Відкрите кримінальне провадження проти Порошенко П.А. за фактом незаконного обертання Землі навколо Сонця, що за думкою слідчих є очевидним доказом провини п'ятого президента України. Слідчі вважають, що обертатися навколо Сонця Земля не може внаслідок того, що поточний президент куда більш могутній за зірку на ім'я Сонце, внаслідок чого обертання мало б відбуватись в зворотному напрямку і взагалі навпаки. Генеральна прокуратура та ДБР також будуть виконувати доручення президента по наведенню лада в Всесвіті. Результати розслідування доручено довести до відома всіх астрономів, а також тих, хто вивчає природні явища з метою удосконалення їх знань і розумінь про сутність природи.
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08.06.2022 19:54 Ответить
Все правильно! Всі ж знають, що і Сонце і Земля повинні обертатися лише навколо Найвеличнішого Лідера Всіх Часів і Народів Його Величності Шостого і Останнього Президента України і виключно за його бажанням!
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08.06.2022 22:22 Ответить
Що за єресь - Земля пласка! ))
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08.06.2022 22:38 Ответить
Павлик-Трофимов-Корниенко... Ну что вы хотите от этих персонажей? Вот нам всем и результат, кого они позатащили в Парламент. Так кто теперь отвечать будет за эти гавно-назначения?
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08.06.2022 19:54 Ответить
ні х-я-вони за порошенком ганяються
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08.06.2022 19:55 Ответить
точно нужна спецгруппа, которая будет не только отстреливать втихаря коллаборантов, рашских преступников, изменников, но и в первую очередь начнёт тихий отстрел всей оп-ной кодлы, одного за другим, одного за другим,.......
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08.06.2022 19:56 Ответить
А я вам зараз покажу куди їздив Порошенко, у мене навіть фото є з чотирьох позицій
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08.06.2022 19:56 Ответить
СБУ собственно и обеспечило захват Херсонской области. Даже зеленскиЙ был недоволен СБУшными хенералами, назвав их предателями. Хоть их же и назначил, но то таке.
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08.06.2022 19:58 Ответить
Повертаємось до питання від 25 лютого ц.р. - хто здав Південь?
Виходи з Криму, Херсон, Нова Каховка, Мелітополь, Бердянськ, нарешті - Марік!
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08.06.2022 19:58 Ответить
це все Бутусов особисто здав (с) Безмозгла
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08.06.2022 20:05 Ответить
Так. Відзвітувати перед суспільством потрібно.
Бо питань надто багато.
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08.06.2022 20:05 Ответить
Найгірше те, що Зєлєнскій заперся, як кіт при дефекації і не те, щ не виправляє власні про*оби (за словами корнета Арєстовіча), але навіть не збирається їх визнавати. Хоча доя рощумного прещидента-патріота щараз саме час це робити. Ще декілька таких зашкварів - і навіть вибачення вже нізто не прийме.
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08.06.2022 20:01 Ответить
це добре і дуже, а в СБУ нічого нема заявити по зраді на вагнерівців до суду?
нічого? зовсім?
ковалев - це пішак який нікого не займає, тупа прикацаплена потвора.
- звідти така енергічна діяльність? - так шо за вагнерівців є?
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08.06.2022 20:06 Ответить
Там поди старшего лейтенанта приливали, не до аграриев.
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08.06.2022 20:06 Ответить
зільона ******* - це вирок Україні !!! Бачили очі що купували !!!
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08.06.2022 20:08 Ответить
СБУ скаже, що Бутусов - порохобот і нарцис...
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08.06.2022 20:14 Ответить
73% не зрадили...по приколу кукарекали за Кучмистов Данилыча...
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08.06.2022 20:15 Ответить
Який Ковальов? Вони Порошенка ловлять.
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08.06.2022 20:24 Ответить
походу влада наперед впевнена, що "фсЬо нє так адназначна і каждий імєєт право на ошіб-ку"..(
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08.06.2022 20:32 Ответить
Для чого розслідування в цій справі все ясно потрібно виконати вирок для наглядності і забути.
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08.06.2022 21:09 Ответить
Юра, выведи зелёных на чистую воду, там не меньше половины предателей и агентов фсб.
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08.06.2022 21:28 Ответить
А-у-уууу! Де там партизани? Зараз для вас роботи не початий край...
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08.06.2022 21:44 Ответить
Надо его сфотографировать на Switchblade
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08.06.2022 21:49 Ответить
За кожного "слугу" несе персональну відповідальність Зеленський!
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08.06.2022 22:01 Ответить
...сбу заявило що нічого не зробило... тру ля ля тру ля ля...
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08.06.2022 22:07 Ответить
Ця паскуда нажаль на окупованій територіі ,але інші колоборанти серед "слуг" і вони всім відомі :це відомий украінофоб бужанський ,любител лукашенка-шевченко ,слуга сумнозвісного олігарха-дубінський та інша мерзота .
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08.06.2022 22:21 Ответить
Он же слуга народу. Народ там есть? Есть. Служить ему кто-то должен? Должен. А кто если не он? Да, работа трудная и неблагодарная. Да, многие норовят плюнуть или камень кинуть. Но ведь кто-то же должен служить народу. Власть меняется, народ остается.
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08.06.2022 23:09 Ответить
 
 