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Абрамович (91) санкции (10624) Арахамия (959)

Арахамия для суда подтвердил, что российский олигарх Абрамович помог спасти 400 тысяч украинцев, – The Times

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

абрамович

Британское издание The Times сообщает, что юристы российского олигарха Романа Абрамовича используют письмо от народного депутата Украины, руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о помощи олигарха в спасении украинцев, чтобы через суды отменить санкции.

The Times имеет в распоряжении документы исков юристов Абрамовича против Европейского Союза и правительства Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Благодаря содействию г-на Абрамовича (украинский и русский – ред.) делегации достигли договоренностей по организации гуманитарных коридоров, из-за которых смогли спасти более 400 000 человек."

Кроме того, его усилия по обмену военнопленными помогли освободить из плена несколько сотен человек. Абрамович продолжает быть глубоко вовлеченным в процесс переговоров, а также в организации гуманитарной помощи", - говорится в письме Арахамии.

Также, в письме глава украинской группы на переговорах с Россией подчеркивает, что в целом он оценивает роль Абрамовича как "положительную".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы возобновим переговоры с россиянами, когда наша переговорная позиция усилится, - Арахамия

Юристы утверждают, что, мол, Абрамович не может должным образом вовлекаться в процесс переговоров и организацию гуманитарной помощи, поскольку юридические компании и консультанты не хотят попасть под ограничения из-за сотрудничества с подсанкционным российским чиновником. Кроме того, они объясняют, что он не может путешествовать в страны ЕС, а значит, выполнять определенные функции по организации переговоров.

В исках к ЕС и Великобритании юристы российского олигарха используют это письмо Арахамии как доказательство пагубного влияния западных санкций против Абрамовича на его усилия по мирным переговорам. Авторы статьи The Times не предоставили деталей относительно того, когда Арахамия предоставил это письмо.

Кроме того, бельгийская юридическая компания предоставила налоговые декларации Абрамовича, якобы свидетельствующие, что он уплатил за последние несколько лет больше налогов в Великобритании и ЕС, чем в целом в России.

Также читайте: В седьмом пакете мы разрабатываем "смарт-санкции" против России, - Арахамия

В иске они утверждают, что руководство ЕС ошибочно приписывает Абрамовичу его связи с Кремлем и поддержку российского вторжения в Украину. В то время как у российского олигарха, по их утверждениям, нет тесных связей с российским президентом Владимиром Путиным и не получил никакой выгоды от российской аннексии Крымского полуострова или военного вторжения в 2022 году.
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Топ комментарии
+123
Конченая обезяна
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08.06.2022 19:30
+111
Пусть приведет список 400 000 граждан. С их личными подписями.
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08.06.2022 19:44
+102
ще один зелений зрадник
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08.06.2022 19:32
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Страница 4 из 4
Скільки коштував такий лист для Абрамовича.... ?
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09.06.2022 07:52 Ответить
агрохимия идёт вслед за русским кораблём!
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09.06.2022 08:09 Ответить
Тут є факт того що Араха.... Чи завербували чи був завербований
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09.06.2022 08:12 Ответить
и сколько денег дали?так для интереса.
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09.06.2022 08:23 Ответить
Мабуть 400 000.
Бо якась достовірна інформація у тих заявах має бути.
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09.06.2022 11:58 Ответить
Это венерическая зараза кроме как деньгах ни о чем больше не думает..
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09.06.2022 08:58 Ответить
Арахамия уже давно должен быть осужден. Пиявка на шее у народа.
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09.06.2022 09:32 Ответить
Я такое в девяностых видел. Сначала решалы создают тебе проблемы, а потом героически их решают. Причем наезжает один, а решает другой, "добрый".

Похоже этот Арахамия совсем еще ребенок, если не знает этот тип развода.
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09.06.2022 09:47 Ответить
враховуючи, що Абрамович відомий всьому світу як путінський гаманець...
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09.06.2022 09:54 Ответить
так через усі ті калідори не пройшло стілько людей. А шо робила вересчучка???
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09.06.2022 09:57 Ответить
Гидко читати таку х-ню. Спочатку не казали про напад на Україну. Не підготувались у військовому плані. Зробили заручниками цих людей. А тепер якийсь абрам герой? Президентом його ще зробіть. Мерзота.
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09.06.2022 10:09 Ответить
Вообще, это писмо Арахамии, если это правда - тягчайшее преступление против Украины. необходимо достать его , и органам контроля Украины исследовать дело.

Насколько надо быть помойным котом, чтобы от лица народа Украины писать такие письма? Где публичное осуждение Абрамовичем военных преступлений Путина - для начала хотя бы! Арахамия покрывает Абрамовича?

Если письмо реальное, вопрос второй - сколько денег Абрамович заплатил Арахамии?
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09.06.2022 10:19 Ответить
При защите своих земель, храните 10 пуль в пистолете, 1 для захватчиков и 9 для предателей.
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09.06.2022 10:19 Ответить
Арахамия давно проситься на гілляку.
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09.06.2022 10:22 Ответить
Та кажи вже, що 4 мільйни
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09.06.2022 10:27 Ответить
Ух ты! А я думала, что процессом освобождения пленных занимается лучезарный Зе и Верещук.
А может Абрамович успел вывезти всех 400тыс граждан Украины на своей яхте из зоны боевых
действий? И что, только 400тыс, больше не поместилось? Или просто доставил обьяснительную записку Зе для путина с риском для жизни, а тот поставил Зе незачёт? А у того же новичок, ой!
Нет, пожалуй нет, слишком рискованно, скорее вывез на яхте. Арахамия, как главное историческое лицо, присутствовал при этом историческом событии, всех украинцев пересчитал, проверил на
лояльность к власти, а потом лишь всех послал... Не хватает слов с окончанием на ц: звиздец,
капец, молодец. А вы обижетесь на Венгрию, на Германию, что они откровенно говорят, что не верят нашей власти. Только идиот может не заметить происходящего идиотизма или ЦИНИЗМА.
Война идёт. Нельзя делать гешефты, откаты, закаты, прикаты на крови. Нельзя использовать
наших воинов, нашу Армию как фон и декорацию, почему не обменяли Азовцев из плена!
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09.06.2022 10:27 Ответить
Абхазская макака с готовностью спасает путинский кошелек за толику малую.Это все,что нужно знать о руководителе фракции "Слуга урода" в Верховной раде в частности так и всей этой партии предателей в целом.Ждем заявления какой нибудь крабовидной бабы безвуглой(с маленькой буквы) о том,что партия и ********** в частности,считают Путина хорошим другом Краины.
Конченые зеленые мрази.(
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09.06.2022 10:59 Ответить
Если абрамович договорился с путиным спасти 400 тыс, то может и путин герой?
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09.06.2022 11:05 Ответить
Негайно дати Абрамовичу українське громадянство!
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09.06.2022 11:25 Ответить
Покидьок, якого дурний зіпсований соціальний ліфт завіз на верхній поверх. По дорозі нагору встиг у кабіні наваляти купу. А тепер згори розкидає свої екскременти на голови тих, хто внизу. Від імені держави.
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09.06.2022 11:25 Ответить
Ім'я цьому ліфту - "Зробимо їх ще раз! Зрообили, тепер не скаржіться!
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09.06.2022 12:14 Ответить
Хтось розбагатів.
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09.06.2022 11:37 Ответить
Фарца фарцу видит издалека.
Тем более - что соплеменники.
Украинцам - жрать очередную порцию лайна...
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09.06.2022 12:09 Ответить
Воно навіть не розуміє, що робить. Наглість застилає очі і розум!
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09.06.2022 12:16 Ответить
400 000 тисяч? Тисяч чого?
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09.06.2022 13:41 Ответить
Ну прямо Моісей якийсь, провів через Олешківські піски та по дні Каховського водосховища на підконтрольну Україні територію . В ООН його НАГРАДІТЬ його чим небудь
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09.06.2022 13:49 Ответить
Европейский союз судит Абрамовича: Подсудимый, что можете сказать в свою защиту? С места вскакивает небритое существо и громко кричит: я могу сказать в его защиту. Он спас 400 000! ЕС: 400 000 ? Кого, людей? Существо: Да кому нах эти люди нужны! 400000 ЕВРО, конечно. ЕС: Тогда в каком смысле - он спас? Существо: Передал мне на ответственное хранение. ЕС: А вы собственно кто? Существо: Как кто, Слуга народа - Давид Арахамия. ЕС: ПРОСТИТЕ, СЛУГА КАКОГО НАРОДА?!!!!! НЕМАЯ СЦЕНА.
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09.06.2022 14:46 Ответить
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10.06.2022 16:55 Ответить
Абрамович та Абрахамія...
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11.06.2022 15:53 Ответить
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