Арахамия для суда подтвердил, что российский олигарх Абрамович помог спасти 400 тысяч украинцев, – The Times
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Британское издание The Times сообщает, что юристы российского олигарха Романа Абрамовича используют письмо от народного депутата Украины, руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о помощи олигарха в спасении украинцев, чтобы через суды отменить санкции.
The Times имеет в распоряжении документы исков юристов Абрамовича против Европейского Союза и правительства Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Благодаря содействию г-на Абрамовича (украинский и русский – ред.) делегации достигли договоренностей по организации гуманитарных коридоров, из-за которых смогли спасти более 400 000 человек."
Кроме того, его усилия по обмену военнопленными помогли освободить из плена несколько сотен человек. Абрамович продолжает быть глубоко вовлеченным в процесс переговоров, а также в организации гуманитарной помощи", - говорится в письме Арахамии.
Также, в письме глава украинской группы на переговорах с Россией подчеркивает, что в целом он оценивает роль Абрамовича как "положительную".
Юристы утверждают, что, мол, Абрамович не может должным образом вовлекаться в процесс переговоров и организацию гуманитарной помощи, поскольку юридические компании и консультанты не хотят попасть под ограничения из-за сотрудничества с подсанкционным российским чиновником. Кроме того, они объясняют, что он не может путешествовать в страны ЕС, а значит, выполнять определенные функции по организации переговоров.
В исках к ЕС и Великобритании юристы российского олигарха используют это письмо Арахамии как доказательство пагубного влияния западных санкций против Абрамовича на его усилия по мирным переговорам. Авторы статьи The Times не предоставили деталей относительно того, когда Арахамия предоставил это письмо.
Кроме того, бельгийская юридическая компания предоставила налоговые декларации Абрамовича, якобы свидетельствующие, что он уплатил за последние несколько лет больше налогов в Великобритании и ЕС, чем в целом в России.
В иске они утверждают, что руководство ЕС ошибочно приписывает Абрамовичу его связи с Кремлем и поддержку российского вторжения в Украину. В то время как у российского олигарха, по их утверждениям, нет тесных связей с российским президентом Владимиром Путиным и не получил никакой выгоды от российской аннексии Крымского полуострова или военного вторжения в 2022 году.
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Бо якась достовірна інформація у тих заявах має бути.
Похоже этот Арахамия совсем еще ребенок, если не знает этот тип развода.
Насколько надо быть помойным котом, чтобы от лица народа Украины писать такие письма? Где публичное осуждение Абрамовичем военных преступлений Путина - для начала хотя бы! Арахамия покрывает Абрамовича?
Если письмо реальное, вопрос второй - сколько денег Абрамович заплатил Арахамии?
А может Абрамович успел вывезти всех 400тыс граждан Украины на своей яхте из зоны боевых
действий? И что, только 400тыс, больше не поместилось? Или просто доставил обьяснительную записку Зе для путина с риском для жизни, а тот поставил Зе незачёт? А у того же новичок, ой!
Нет, пожалуй нет, слишком рискованно, скорее вывез на яхте. Арахамия, как главное историческое лицо, присутствовал при этом историческом событии, всех украинцев пересчитал, проверил на
лояльность к власти, а потом лишь всех послал... Не хватает слов с окончанием на ц: звиздец,
капец, молодец. А вы обижетесь на Венгрию, на Германию, что они откровенно говорят, что не верят нашей власти. Только идиот может не заметить происходящего идиотизма или ЦИНИЗМА.
Война идёт. Нельзя делать гешефты, откаты, закаты, прикаты на крови. Нельзя использовать
наших воинов, нашу Армию как фон и декорацию, почему не обменяли Азовцев из плена!
Конченые зеленые мрази.(
Тем более - что соплеменники.
Украинцам - жрать очередную порцию лайна...