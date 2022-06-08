Путь России к столу переговоров лежит через поражения на поле боя, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия остается сосредоточенной на войне, а не на дипломатии, называя несерьезным требование Президента Владимира Зеленского отойти за линию 24 февраля.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Россия говорит, что требование президента Зеленского отойти за линию 24 февраля является "несерьезным". Это доказывает, что Россия остается сосредоточенной на войне, а не на дипломатии, и посылает четкое сообщение мира: путь России к столу переговоров лежит через поражение на поле боя", – отметил Кулеба.
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В случае ядерного удара России по Украине и ответных ударов по ядерным объектам РФ 40% мировых черноземов станут радиоактивными и непригодны для земледелия. ВООБЩЕ.
А это, в свою очередь, означает, что население планеты нужно будет сократить ВТРОЕ. С 7 млрд. человек до 1.5-2 млрд. Наиболее пострадают от возникшего голода именно те страны, которые поддерживают путина, так что, их - НЕ ЖАЛКО. Планете человеческий балласт - не нужен. Россия, в силу своей технологической отсталости, в принципе не сможет пережить ядерную зиму. Ликвидация, т.н. росийцев положительно скажется на человечестве и его развитии.
Украинцы, в силу своей распределенности по различным территориям планеты и исключительно разумным способом организации собственного существования способны сохранить свой генофонд. Основные партнеры Украины - США и Великобритания находятся на изолированных территориях, так что их ущерб будет минимальным. Пока Украина ПРОСИТ о поддержке. ПОКА. Осенью, когда мир захочет есть не раз в неделю, а три раза в день, Украина уже будет ПРИКАЗЫВАТЬ. Либо путин и россия будут растоптаны в пыль, либо III Мировая Ядерная Война и Глобальный Голод. И Вам решать: либо с путиным на кладбище, либо с Украиной в развитое будущее.
Пока Украина не ставит ультиматумы. ПОКА. Если отдельные страны и далее будут потакать рф на силовое изменение границ (Крым, Донбасс и Херсон), то пусть будут готовы к технологическим ремонтам на нефте- и газо-проводах, проходящих по территории
Украины в самое холодное время года. Случайно совпало. Бывает. Зерно и другим изделия агро-комплекса могут быть отправлены на экспорт, а могут уйти на корма для животноводческого комплекса Украины. Аммиакопровод Тольятти-Одесса внезапно замерзнет (летом)
и наглухо заблокируется. И т.д. И те, страны, которые зависят от Украинских продуктов питания, могут о них забыть и вполне могут перейти на россиян буквально. Если путин использует нефть и газ как оружие, Украина займется тем же по продуктам питания и целому ряду
других позиций своего экспорта, критично важных для мировой экономики. Если путин и его холуи ХОТЯТ полноценной ВОЙНЫ на истребление, Украина вызов приняла и они ее получат. Безо всякой христианской морали и той ахинеи, которую изрыгает Папа Подонок Римский.
Украина пока проявляет верх благородства и сдержанности. ПОКА.
Ахметов пока не платит 1000$ за дырку в голове капитана парохода, перевозящего украденный металл из Мариуполя. ПОКА.
Но это может изменится. Внезапно и быстро.
И это не единственный способ "развеселить" жизнь русским оркам.
А любителям путина в Европе стоит усвоить:
"Украинское зерно находится не в руках Президента Украины или Премьер-Министра, а фермера, чей сын воюет на фронте". И ОН будет решать, будет ли Голод.
А не премьер Италии, генсек ООН или Папа Подонок Римский.
То. что путин и Эрдоган публично стали распоряжаться Украинским Зерном на территории Украины поставило жирную точку в любых переговорах по поводу портов, экспорта и т.д. Только Украина будет решать сколько любителей путина сдохнут. Только Украина будет решать, кто будет сыт. Только Украина будет решать, кому продавать свое зерно и как его экспортировать.
Только Украина, и никто другой. Ни какая-то расея, ни Турция, ни Италия, ни сглатывающий путинскую сперму папаша в Риме. Тем более, что у Украины есть проверенные друзья.
Так что, вместо того, чтобы слушать путинский труп, лучше спешите становится друзьями Украины. Это выгоднее и сытнее. А лавруша со своими воплями может идти к психиатру.
Шлях до переговорів лежить тільки через кару над росіянами та ампутацію частин росії.
Інакше переговори будуть лиш тимчасовим замороженням конфлікту щоб росія встигла зняти з консервації техніку та отримала час провести приховану мобілізацію. Після чого буде війна і вже із застосуванням атомної зброї - бо чого їм боятись коли попередній раз не було адекватної відповіді і росію не кастрували за агресію. Наступного разу вони застосують яз будучи переконаними що відповідь буде така ж сама нікчемна.
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задвухсотили наши кикбоксера раши (пардон за рифму)))
В ходе проведения спецоперации на Украине погиб 23-летний гвардии лейтенант Артем Прокопович. Он был командиром парашютно-десантного взвода 51 гвардейского парашютно-десантного Рязанского полка.