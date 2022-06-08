Приобретены 12 новых пикапов для десантников, ожидаем партию грузовиков для ВСУ из Великобритании, - Порошенко. ФОТО

Фонд Порошенко вместе с волонтерами приобрели партию пикапов Mitsubishi L200 для передачи Десантно-штурмовым войскам ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Эта прекрасная техника – 12 новых пикапов, которые были отгружены как раз во время моего пребывания в Роттердаме из таможенного склада, сегодня прибыла во Львов. Сейчас мы колонной отправляемся в Киев для того, чтобы сделать с ними преобразования. Эти красивые автомобильчики будут перекрашены, установлены кунги, генераторы, шанцевый инструмент, установлено еще специальное оборудование, которое очень нужно Десантно-штурмовым войскам", – рассказал Порошенко.

Порошенко также сообщил, что в Великобритании подписан контракт на поставку партии грузовиков для ВСУ.

"Открою еще одну маленькую тайну относительно подписанных в Англии документов. Я надеюсь, что до 15 июня в течение 7 дней будут отгружены очень хорошие полноприводные грузовики для наших ВСУ. Это поздравление из Великобритании. Сейчас ждем только получения экспортной лицензии, но нас в британском правительстве заверили, что это будет очень быстро", – сказал Порошенко.

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С 24 февраля Фондом Порошенко и структурам, относящимся к сфере его влияния, израсходовано около 300 миллионов гривен.

За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), десятки автомобилей на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, Старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и жителей освобожденных городов).

Фонд Порошенко совместно с ОО "Справа Громад" и ОО "Res_Publika. Братья по Оружию" реализует масштабный проект по закупке пикапов для противотанковых подразделений на передовой и другой автотехнике. Сейчас для украинских воинов приобретено 49 пикапов, а также 12 грузовиков, 3 бронированных автомобиля и скорая.

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