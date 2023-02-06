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Новости Политика Украины
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Минобороны (8252) СМИ (3787) Безуглая (202)

Нардеп от "Слуги народа" Безуглая предлагает Раде разрешить Минобороны создавать свои печатные СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

безугла

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Марьяна Безугла предлагает Верховной Раде разрешить Министерству обороны Украины создавать свои печатные средства массовой информации за счет средств государственного бюджета.

Соответствующий законопроект №7439 зарегистрирован в парламенте 7 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, в состав редакционной коллегии такого СМИ смогут входить пропорционально пресс-офицеры пресс-службы Минобороны, освещающие военную тематику журналисты, а также представители общественных организаций.

При этом информация, размещенная в таком печатном СМИ, должна "соответствовать действительности, быть проверенной и беспристрастной", а реклама программ политических партий, избирательных блоков, деятельности их руководителей и членов, имеющих агитационный характер, запрещается.

Смотрите: Безугла о нахождении в военном штабе: Я не отдаю приказы, а контролирую и помогаю. СКРИНШОТ

Законопроект разработан для реализации положений указа президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64/2022 "О введении военного положения в Украине", утвержденного законом, с учетом необходимости продолжить функционирование печатных СМИ и редакций, учредителем которых являются Минобороны.

"В связи с введением военного положения в Украине и с учетом открытой вооруженной агрессии Российской Федерации в отношении Украины существует необходимость сохранения инструментов, позволяющих оперативно проводить информационную политику на территории Украины. Наличие печатных изданий, учредителями которых выступают органы сектора безопасности и обороны, является обычной практикой для демократических стран (ЕС, США, Канада и т.п.) с высокими стандартами защиты свободы слова, на которые ориентируется Украина", – отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, согласно пункту 6 Доктрины информационной безопасности Украины, утвержденной указом Президента Украины, на Минобороны возложены задачи организации и обеспечения сопровождения информационными средствами выполнения задач обороны Украины, донесение достоверной информации до военнослужащих Вооруженных сил Украины, других военных формирований, в частности, через СМИ .

Также смотрите: "Слуга народа" Безуглая как "человек сверху" контролирует операции в Северодонецке и дает указания командованию, - журналистка Соколова. ФОТО
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Топ комментарии
+79
Як же ти заїбала, безмозгла.
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08.06.2022 20:20
+68
Так їм же зборонено займатись політикою.
Що вони будуть друкувати і за які гроші ?
Ви броніками вже всіх забезпечили, кляті піарасти...
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08.06.2022 20:20
+59
Пійшла дурепа,гроші на зброю й виплати захисникам
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08.06.2022 20:20
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Вгамуйте Безумну!
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08.06.2022 23:03 Ответить
Гірший за дурака є тільки дурак з ініциативою!
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08.06.2022 23:11 Ответить
Мутит воду Безуглая.
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08.06.2022 23:14 Ответить
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1645623869144815&set=a.502579103449303
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08.06.2022 23:24 Ответить
Сдайте уже Безмозглую в дурдом. Ей там самое место. Безмозгла хорошая иллюстрация к словам "корысный идиот"
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08.06.2022 23:29 Ответить
Нам достатньо дописів Юрія Бутусова на Цензор.нет ! І без фінансування з держбюджету !
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08.06.2022 23:32 Ответить
Які друковані видання в 2022 році? Вашу мать ,да шо ви бл тварі зелені творите? Вам нема як ще вкрасти з бюджету гроші мерзотники? Хай США та Європа призначають своїх людей на розподіл коштів Україні, бо будуть вони в карманах агрохімій та єрмаків, і навіть 400т. врятованих людей не потрібно буде.
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08.06.2022 23:37 Ответить
Я би заліпив всім слугам каломойського пельки скотчем, а після війни відліпив для дачі показів в суді.
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08.06.2022 23:53 Ответить
Дуже, просто дуже вчасно! Ну як же МО без власних ЗМІ? Як же нашим бійцям без серйозної газетки в окопі... і ж о п у витерти, і знову витерти...
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09.06.2022 00:01 Ответить
Пішла ти нах, там без тебе розпилять
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09.06.2022 00:10 Ответить
Тупе навіть не розуміє, що туалетний папір краще ніж її газєта
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09.06.2022 00:12 Ответить
Повна ідей за державний кошт
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09.06.2022 00:31 Ответить
Люди скидаються на допомогу ЗСУ, ось дівчинка 118 тисяч передала, а тут хобааааа ******* міліардів зо 5 на курвоту!!!!
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09.06.2022 01:02 Ответить
Приберіть дурепу.Це політичний жах такий як і арахоманія
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09.06.2022 02:31 Ответить
Як то по теперішньому правопису...телепиня.
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09.06.2022 04:46 Ответить
уберите эту тупую обезумевшую бабу... ее интеллект и знания написаны на ее лице... как таких ыдыйотов в депутаты избирают... да очень просто - абсолютно коррумпированная комуняцкая краснопузая власть кравчука, а потом кучмо сделали преступную избирательную систему, которую поддержала орагнизованная преступность Украины во главе с главным катранщиком... и так 30 лет... но изменить эту систему надо обязательно... вплоть до резки по живому... в Украине не депутаты, а какой-то немыслимый сброд...
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09.06.2022 06:42 Ответить
На фото - що вона робить? В телефоні днями в інстаграмі сидить?
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09.06.2022 08:25 Ответить
Дєвочка, ти відстала від життя років на 80. Газетки вже нікому не потрібні - ані щоб підтиратися, ані щоб крутити самокрутки. А для інформування є оперативніші електронні засоби.
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09.06.2022 08:33 Ответить
Главное не газетки, а тема на распил бабла. А тут идея распила на постоянной основе. Думать глубже нужно, а не критиковать!
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09.06.2022 09:28 Ответить
Я против подрыва авторитета ВСУ и требую от администрации сайта в дальнейших статьях про Марьяну публиковать ее фото в гражданском платье! Люди должны знать истинное лицо Марьяны, так сказать ее истинную сущьность.
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09.06.2022 09:24 Ответить
А хто за заплатив гроші щоб воно стало депутатом ? На кого воно працює?
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09.06.2022 12:43 Ответить
Cлуга народу=слуга каломойші=какая разніца.
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09.06.2022 22:25 Ответить
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