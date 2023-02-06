Нардеп от "Слуги народа" Безуглая предлагает Раде разрешить Минобороны создавать свои печатные СМИ
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Народный депутат из фракции "Слуга народа" Марьяна Безугла предлагает Верховной Раде разрешить Министерству обороны Украины создавать свои печатные средства массовой информации за счет средств государственного бюджета.
Соответствующий законопроект №7439 зарегистрирован в парламенте 7 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно документу, в состав редакционной коллегии такого СМИ смогут входить пропорционально пресс-офицеры пресс-службы Минобороны, освещающие военную тематику журналисты, а также представители общественных организаций.
При этом информация, размещенная в таком печатном СМИ, должна "соответствовать действительности, быть проверенной и беспристрастной", а реклама программ политических партий, избирательных блоков, деятельности их руководителей и членов, имеющих агитационный характер, запрещается.
Законопроект разработан для реализации положений указа президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64/2022 "О введении военного положения в Украине", утвержденного законом, с учетом необходимости продолжить функционирование печатных СМИ и редакций, учредителем которых являются Минобороны.
"В связи с введением военного положения в Украине и с учетом открытой вооруженной агрессии Российской Федерации в отношении Украины существует необходимость сохранения инструментов, позволяющих оперативно проводить информационную политику на территории Украины. Наличие печатных изданий, учредителями которых выступают органы сектора безопасности и обороны, является обычной практикой для демократических стран (ЕС, США, Канада и т.п.) с высокими стандартами защиты свободы слова, на которые ориентируется Украина", – отмечается в пояснительной записке.
Кроме того, согласно пункту 6 Доктрины информационной безопасности Украины, утвержденной указом Президента Украины, на Минобороны возложены задачи организации и обеспечения сопровождения информационными средствами выполнения задач обороны Украины, донесение достоверной информации до военнослужащих Вооруженных сил Украины, других военных формирований, в частности, через СМИ .
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Що вони будуть друкувати і за які гроші ?
Ви броніками вже всіх забезпечили, кляті піарасти...