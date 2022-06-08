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беспилотник (2102) техника (1545) ВСУ (5164)

В течение 8 июня на Восточном направлении уничтожены 31 оккупант и 2 беспилотника, - ОТГ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 8 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 31; АТТ – 4; БПЛА – 2".

Читайте: На Восточном направлении 7 июня наши силы уничтожили 2 склада с боеприпасами, 1 миномет и 56 оккупантов, - ОТУ "Схід"
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Не знаю,чи можна таке писати,але синові на Мерседесі робітники сказали,що війну затягнули і тільки фіксація ,що роблять орки,а самі стоять на місці. Дійсно, не має операцій, ніяких.
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08.06.2022 20:54 Ответить
Таке писати не можна...
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08.06.2022 21:06 Ответить
Які вони розумні, ті робітники. На кожну нашу операцію іде відповідь зі Смерчів та Ураганів Іскандерів, яких ми дістати поки що не можемо. Німеччина взагалі відморожується щодо постачання озброєння. Який сенс загубити піхоту, якщо є впевненість, що західне озброєння надійде через деякий час?! Генерал Краснопольський говорить, навіть я не можу уявити, що почуває піхота, коли на певний український форпост прилітає за короткий час до 4000 снарядів різних видів. Так що, нехай ті робітники заткнуть пельки.
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08.06.2022 21:08 Ответить
"Синові на Мерседесі робітники сказали" - вибачте, але це смішно
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08.06.2022 22:33 Ответить
синови на мерседеси еще больше не предложили ? они много курят ?
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08.06.2022 21:06 Ответить
 
 