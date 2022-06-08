В течение 8 июня на Восточном направлении уничтожены 31 оккупант и 2 беспилотника, - ОТГ "Схід"
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Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в фейсбуке Командования.
В сообщении отмечается: "Сегодня, 8 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 31; АТТ – 4; БПЛА – 2".
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Валентина Саюн
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Evgen Karpenko
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мыкола дрон
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