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Россия не сядет за стол переговоров, пока чувствует свою силу, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что власти Российской Федерации не сядут за стол переговоров по прекращению войны, пока чувствуют свою силу.

Об этом он заявил во время выступления посредством видеосвязи перед участниками Yale SEO Summit, передает Цензор.НЕТ.

"Тупик есть только тогда, когда стороны не хотят решать проблему. Есть две стороны: Украина, вокруг которой объединен мир, и Россия, которая варварски захватывает чужие территории. И если хотя бы одна сторона хочет решить эту проблему, мы точно ее решим. Желание РФ сесть за стол переговоров и дипломатическим путем, без убийств и издевательств, решить решение этой войны мы не видим. Почему? Потому что она чувствует еще силу", - сказал Зеленский.

По словам президента, Россию можно ослабить путем проведения против нее мощной санкционной политики.

"Мы ослабляем ее армию, воюя с ней на нашей земле. И потихоньку толкаем их обратно. Поэтому никаких шагов назад с нашей стороны у нас не должно быть... И весь мир это может. Мощная санкционная политика. Вы это точно можете. Если вводится отключение от SWIFT, то нужно сразу блокировать всю банковскую систему. Нельзя ввести половину санкций и ждать результата - как еще Россия минует те или иные санкции. Нужно мощно в этом плане работать, иногда теряя те или иные деньги. Но это временно. И это вы, в конце концов, не потеряете, ведь вы зарабатываете главное – независимость", - пояснил Зеленский.

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Он отметил, что энергетическая, продовольственная, инфраструктурная независимость очень важна.

"Не может одна страна диктовать всему миру. Если так будет, то Украина не выдержит. А что дальше? Дальше Польша, страны Прибалтики, Европа – ракетные удары. Продолжение следует и в бизнесе. И вы это прекрасно знаете. Аппетит у государства , которая нарушила международный закон и нашу территориальную целостность, велика… Она потом и вам начнет диктовать условия, как заниматься бизнесом, с кем, с какими государствами иметь бизнес-отношения, а с какими нет", - сказал президент.
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Топ комментарии
+29
хорошо шо не оно было Президентом в 2014 году...
точка.
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08.06.2022 21:21
+23
Вова, забудь ти вже за переговори
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08.06.2022 21:18
+20
тільки завдяки тобі, уйобок, вона нині відчуває свою сили: замість посилення ЗСУ ти крав на дорогах та на електроенергії.
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08.06.2022 21:27
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Вова, забудь ти вже за переговори
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08.06.2022 21:18 Ответить
А в очко заглянуть прутину? Это же его мечта детства, а вы своими грязными от шоколада лапами, мацаете вовину мечту.
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08.06.2022 21:27 Ответить
Не важливо коли масковія сяде, важливі наші умови сісти за перемовини- вивід залишків двоногих на кордони 2013, повернення всіх викрадених дітей, а вже після цього обговорювати лише розмір репарацій
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08.06.2022 22:04 Ответить
без "думы о мире" арахамию с дерева в свет не спускают.
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08.06.2022 21:21 Ответить
Лизнути очко путлеру і відчути який на смак мир ? Це вже було .
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08.06.2022 21:21 Ответить
хорошо шо не оно было Президентом в 2014 году...
точка.
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08.06.2022 21:21 Ответить
*на калєні встану, дайті рузкій єзик, владімір владіміравіч ні дапустітє вайни*
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08.06.2022 21:24 Ответить
"Мьі бьі все там умееерлі а Крьім бьі ни аддали"
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08.06.2022 21:31 Ответить
нема кращіх вояків за клованів!
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09.06.2022 09:37 Ответить
Во время войны переговоры о мире не ведут
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08.06.2022 21:22 Ответить
а как же договориться где то посередине ?
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08.06.2022 21:22 Ответить
а вона відчуває?
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08.06.2022 21:22 Ответить
********* має не сидіти за столом перемовин, а лежати на ньому. А перемовини мають вестися (звісно, не з нею) про те, як ту ********* правильно препарувати, щоб у світі настав, нарешті, мир. В іншому випадку, ********* витре криваві шмарклі, зведе синці, збереться з силами і знов полізе воювати.
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08.06.2022 21:26 Ответить
Гей, підер **********! - До чиєї кишені пішло бабло Абромовича за лист до Суду?

У твої з Бенею та Арахамією чи розділили на всю фракцію Зе-дебілів?
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08.06.2022 21:26 Ответить
тільки завдяки тобі, уйобок, вона нині відчуває свою сили: замість посилення ЗСУ ти крав на дорогах та на електроенергії.
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08.06.2022 21:27 Ответить
а оті 73% нєвінавати.
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09.06.2022 05:28 Ответить
А не навпаки?((Якщо москалі відчують свою силу,то вони тиснутимуть аж до польського кордону.
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08.06.2022 21:28 Ответить
Коли сядуть зрадники,які оточують клована?
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08.06.2022 21:28 Ответить
ніколи , пока він при владі !! їх просто по одному нада відправлять на кабздоновський концерт , як моторилу , гіві , захара тд !"
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08.06.2022 21:36 Ответить
Чергове вечірнє начитування для учнівського твору "Як зупинити війну". Воно вже ніколи не подорослішає.
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08.06.2022 21:31 Ответить
Краще б ти хрєном на піаніне досі грав, бо від твоєї гнусавої неголеної пики кожну годину, з усіх розеток, вже тошнить.
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08.06.2022 21:35 Ответить
Він як грав хріном на піаніно, так і керує державою, і в одному і в другому випадках - суцільний обман. Але краще б дурив зі сцени.
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08.06.2022 21:46 Ответить
Поки долар буде продаватись банками по 29 це нікому не вигідно

Всі будуть бізнес тримати в інших країнах
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08.06.2022 21:36 Ответить
Вова ... спробуй на стадіоні

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08.06.2022 21:45 Ответить
засцить.
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08.06.2022 21:51 Ответить
Малорос из бункера и не вылазит. Он уже як морду отъел и мхом покрылся
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08.06.2022 22:57 Ответить
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08.06.2022 21:53 Ответить
Він все за Росію ! Може його там вибрали ?
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08.06.2022 21:54 Ответить
Носиться з цими переговорами як дурень зі ступою займись краще Леночкою бо вана тебе місяцями не бачить коли настане час тебе повідомлять
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08.06.2022 21:59 Ответить
Зеленський САМ обіцяв:
НІЯКИХ ПЕРЕГОВОРІВ без звільнення всіх полонених з АзовСталі!!!
Ніхто його "за язик не тягнув".
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08.06.2022 21:59 Ответить
Він тіки зрозумів ? Як россія почне у чомусь поступатися і вести якісь перемовини , це означатиме що у них усе дуже погано , будемо сподіватися наші "перемовники" це розуміють.
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08.06.2022 22:01 Ответить
Тот случай, когда залез в очко Куйла в поисках там мира и не можешь найти пути обратно:
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08.06.2022 22:03 Ответить
Проблема не в переговора - а що на них обговорювати. Якщо капітуляцію немитої - то я за.
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08.06.2022 22:04 Ответить
Подписание капитуляции это не переговоры...
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08.06.2022 23:17 Ответить
А Україні навіщо сідати за стіл переговорів з терористами? Їх потрібно знищувати. Чи Вова знов хоче заглянути у вічі Пуйлу.
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08.06.2022 22:05 Ответить
Кацапи ще довго будуть відчувати свою силу - у них орків ше дуже багато. Зазомбовані всі підряд - моляться на путлєра.
ВОни мало що купують за кордоном - бо санкції. А от валюта до них іде кожний день і у великих обємах.
До тих пір поки ЄС не накладе справжні санкції на кацапстанію, до тих пір кацапстанія буде себе відчувати сильною.
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08.06.2022 22:12 Ответить
zеленський хоче вести переговори з вбивцями і гвалтівниками? хто тоді сам zеленський?
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08.06.2022 22:30 Ответить
Переговори з агресором можуть бути тільки про розмір репарацій що з агресора візьметься.
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08.06.2022 22:41 Ответить
Нашо вона там за тим столом???
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08.06.2022 22:53 Ответить
Додумался???
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08.06.2022 23:11 Ответить
Він діло каже! Укріїні потрібна сила, а не Зєля!
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08.06.2022 23:41 Ответить
"Перемовини" зараз потужно веде Залужний.

А ЗЄ статист на кухні при Єрмаку.
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09.06.2022 02:06 Ответить
Тільки спробуй Зеленський почати "домовлятися посєрєдінє" з мерзотою рашискою!!!
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09.06.2022 02:49 Ответить
Надоїв...
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09.06.2022 04:54 Ответить
Россія буде відчувати свою силу поки маемо Зелю в якісті президента.
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09.06.2022 10:05 Ответить
Мудрый руководитель. Сидим у берега и ждём, пока проплывёт труп нашего врага.
Уже и народа нет, уже и Армии нет, уже и территорий нет, а мы ждём. Пришёл враг... и разбудил.
С таким руководством нам и враг не нужен.
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09.06.2022 10:41 Ответить
 
 