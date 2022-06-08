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Реальный механизм изъятия активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам из России, начинает работать в Украине, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

малюська

Механизм законного изъятия активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам из РФ, а также гражданам Украины, которые являются коллаборантами, начнет свою масштабную работу уже в этом году, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Реальный механизм, который позволит эффективно и законно изымать активы граждан-коллаборантов, а также россиян и российского бизнеса, спонсируемого государством-террористом, государством-агрессором (Россию – ред), появился в Украине недавно, всего несколько недель назад, и сейчас этот механизм начинает свою масштабную имплементацию", - сказал Малюська в эфире национального телемарафона в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он уточнил, что подобный механизм в Украине заработает раньше, чем в других европейских государствах.

"Наиболее простой, понятный и простой для применения механизм будет выглядеть следующим образом: сначала СНБО вводит санкции против определенного круга лиц, угрожающих территориальной целостности и безопасности нашего государства. Потом… в отношении таких лиц собирается доказательная база. Министерство юстиции эти доказательства представляет антикоррупционный суд - ред). И он рассматривает это дело. Это будет быстрое рассмотрение в течение 5-7 рабочих дней... После того, как решение ВАКС вступит в силу, имущество будет переходить к доходу государства", - отметил министр.

Он уточнил, что этот механизм станет масштабно работать уже в текущем году.

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як нівдобна палучаіцца
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08.06.2022 21:46 Ответить
Дебіл, потім тебе дурня тупого посадять, а держава Україна буде повертати, після судів в Англії.
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08.06.2022 21:46 Ответить
Що з вилученням Київстар у, нафто та газодобувного сектору?
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08.06.2022 21:50 Ответить
Как с платными комфортными камерами?
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08.06.2022 22:01 Ответить
можно и у слуг по карманам поискать, домики на островах уже себе прикупили, кто был никем тот стал с домиком
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08.06.2022 21:52 Ответить
Маячня !
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08.06.2022 21:53 Ответить
Короче на кого перст зе покаже
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08.06.2022 21:57 Ответить
Не спішіть, а то виявиться, що черговий олігарх, у якого ви щось вилучите, сам особисто сто мільйонів біженців за руку кожного евакуював. Доведеться все з відсотками повертати. "Нєвдобно палучіцца"...
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08.06.2022 22:02 Ответить
Чергова та нахабна брехня від зе влади. В Законі про про колаборантів, прийнятому ВРУ 3 березня, та єдиному, з підписанням якого Зеленський тягнув до 10 березня, зокрема виголошену схему запропоновано, а весь нормативний пакет Кабмін мусів підготувати до двох місяців (до 11 травня). Заморожування всіх активів майже 17 тися компаній можна було зробити за декілька днів. ( наприклад, вже 11 березня Нацбанк видав мутну заяву про Альфабанк). А так з під санкцій виведуть або ж продадуть всі неліниві. Як 23 травня(!) ц.р. зробила російські власники 100 парфюмерних магазинів в Україні марки "Брокар"... Ошукування буде повним та цинічним. Як завжди.
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08.06.2022 22:37 Ответить
 
 