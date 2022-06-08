Реальный механизм изъятия активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам из России, начинает работать в Украине, - Малюська

Механизм законного изъятия активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам из РФ, а также гражданам Украины, которые являются коллаборантами, начнет свою масштабную работу уже в этом году, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Реальный механизм, который позволит эффективно и законно изымать активы граждан-коллаборантов, а также россиян и российского бизнеса, спонсируемого государством-террористом, государством-агрессором (Россию – ред), появился в Украине недавно, всего несколько недель назад, и сейчас этот механизм начинает свою масштабную имплементацию", - сказал Малюська в эфире национального телемарафона в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он уточнил, что подобный механизм в Украине заработает раньше, чем в других европейских государствах.

"Наиболее простой, понятный и простой для применения механизм будет выглядеть следующим образом: сначала СНБО вводит санкции против определенного круга лиц, угрожающих территориальной целостности и безопасности нашего государства. Потом… в отношении таких лиц собирается доказательная база. Министерство юстиции эти доказательства представляет антикоррупционный суд - ред). И он рассматривает это дело. Это будет быстрое рассмотрение в течение 5-7 рабочих дней... После того, как решение ВАКС вступит в силу, имущество будет переходить к доходу государства", - отметил министр.

Он уточнил, что этот механизм станет масштабно работать уже в текущем году.

Также читайте: Содержание одного пленного россиянина стоит Украине 3000 грн в месяц, - Минюст