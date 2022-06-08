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Новости Война в Украине
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Госдепартамент США (1627) зерно (997) продовольствие (251) Донфрид (14)

Доступ зерна с Украины на рынок является предметом основного внимания, - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно,экспорт

Обеспечение доступа на рынок украинского зерна, заблокированного российской агрессией, является одним из главных фокусов внимания Соединенных Штатов, а также союзников, партнеров и международных организаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в ответ на вопросы собственного корреспондента Укринформа помощница госсекретаря США Карен Донфрид.

"Продовольственная безопасность – это проблема не новая", - отметила представитель Госдепартамента США.

Она напомнила, что этот вопрос обострялся в результате пандемии COVID-19, глобальных климатических изменений и теперь – из-за войны России в Украине.

"Именно действия России усугубляют проблему продовольственной безопасности",- подчеркнула Донфрид.

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Она подчеркнула, что администрация Байдена воспринимает это "очень серьезно", однако, по ее словам, пока простые решения не найдены.

"Итак, мы рассматриваем серьезные возможности. Одна из опций – это обеспечить каким-то образом отправление (грузовых судов – ред.) через Черное море. Это привлекательный в плане объемов вариант – по этому пути можно вывезти большое количество зерна, однако это также связано с проблемами – вызовами в плане безопасности и коммерческими проблемами", - пояснила помощница госсекретаря США.

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По ее словам, обсуждения этого вопроса продолжаются. Евросоюз также тесно вовлечен в процесс и обдумывает способы, как можно вывезти больше зерна наземным транспортом.

"Итак, это невероятно серьезная проблема, на которой мы сосредотачиваем наше основное внимание – вместе с нашими союзниками, партнерами, ООН, ЕС. Но пока нет легких решений", - подчеркнула помощница госсекретаря США.
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Топ комментарии
+7
Танцы с бубном вокруг нашего зерна напоминают какое-то намахалово, вроде Будапештсского меморандума.
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08.06.2022 22:00
+6
Подсказываю Штатам простой путь: массированный превентивный термоядерный удар по Параше, после чего уничтожение всего, что там останется ударными беспилотниками. Число едоков сократится на 140 млн., и вывозу зерна из Украины никто уже мешать не будет.
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08.06.2022 22:00
+4
Задля полегшення морського шляху вивезення Україною зерна, США з Британією могли б розробити план знищення черноморського кацапофлоту, і забезпечити Україну засобами втілення того плану у життя
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08.06.2022 21:59
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Правила форума Совет форумчан
Там же ж всього 6 кораблів, які несуть ракети...
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08.06.2022 21:48 Ответить
Зерно надо менять немцам на Панцерхаубиц-2000. На условиях EXW. Цена лондонской биржи.
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08.06.2022 21:51 Ответить
Це не реально ! Треба забути на один рік.
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08.06.2022 21:52 Ответить
Безпека України на первому місці.
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08.06.2022 21:52 Ответить
розпіздяче те 3 кацапскі калоши шо та там ще плавають і ніякого розмінування Одесси...
зерно і попре на юшку африканьську....
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08.06.2022 21:54 Ответить
Чим *********? МОЖНО ЗЕЛЮ НА БЕРЕГ ПРИВЕЗТИ, ПУСТЬ СВОИМ ОБРЕЗОМ "ПОЛЯКАЄ".
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08.06.2022 21:58 Ответить
чим то ж разпіздячили мацкву?
а на оставшихся кацкалош і голубиного срача достатньо.
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08.06.2022 22:09 Ответить
байрактар
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08.06.2022 22:17 Ответить
Давайте спробуємо брімстоунами, як доїдуть?
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08.06.2022 22:42 Ответить
Задля полегшення морського шляху вивезення Україною зерна, США з Британією могли б розробити план знищення черноморського кацапофлоту, і забезпечити Україну засобами втілення того плану у життя
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08.06.2022 21:59 Ответить
Значит пора всем миром 3.14здить кремль!
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08.06.2022 21:59 Ответить
Танцы с бубном вокруг нашего зерна напоминают какое-то намахалово, вроде Будапештсского меморандума.
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08.06.2022 22:00 Ответить
Подсказываю Штатам простой путь: массированный превентивный термоядерный удар по Параше, после чего уничтожение всего, что там останется ударными беспилотниками. Число едоков сократится на 140 млн., и вывозу зерна из Украины никто уже мешать не будет.
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08.06.2022 22:00 Ответить
вариант-классный, только на это же никто не пойдёт..
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08.06.2022 22:43 Ответить
Тогда Параша первой развяжет термоядерную войну, и вместо сотен миллионов погибнут миллиарды. Но Параше кирдык по-любому, так что у Штатов на самом деле нет выбора.
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08.06.2022 22:58 Ответить
тобто найбідніша країна європи виявляється пів світу годувало- цікаво в чиї кишеньки це все йшло та йде
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08.06.2022 22:11 Ответить
Кацапаские нарративы о том, что Украина беднейшая страна, вдалбливались населению десятилетиями. На самом деле Украина - самая топовая страна в Европе по ресурсам, потому то немцы ссуться, что после прихода Украины в ЕС, им придется хорошо подвинуться.
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08.06.2022 22:25 Ответить
А что мешает создать транспортный коридор через Польшу?
В чём проблема? И гнать весь экспорт через него...
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08.06.2022 22:12 Ответить
заважає пропускні можливості залізниці
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09.06.2022 01:05 Ответить
Зерно и судно изымается в пользу Украины.
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08.06.2022 22:15 Ответить
Якщо "весь мир" хоче їсти українське зерно, то може "всім миром" цю проблему (кацапію) взяти і вирішити?!
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08.06.2022 22:21 Ответить
так, кацапи дуже уважно крадуть все зерно і продають! уважно стежте!!!
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08.06.2022 22:21 Ответить
Пусть россия вернёт украденное зерно!!Как раз хватит для голодающих!!А то Турция совсем охренела..Покупает краденное, да ещё и "нос суёт" в вывоз..Ещё не хватало подрываться на минах!! Там же всё заминировано рашистами!Не будет ни зерна, ни людей, ни кораблей!!
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08.06.2022 22:42 Ответить
пусть ждут..в этом году-никак, зато сколько краденного, можно заставить рашку(гипотетически
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08.06.2022 22:45 Ответить
Супертрешак. Красти зерно, а потім ще звинувачувати обкраденого, що не дають красти. Не заважайте кацапам продавати крадене зерно, бо всі жерти хочуть. А хто продає його, всім пофіг. Виправити це можна тільки знищивши РФ, а це непосильно з такою лицемірною політикою багатьох країн, до яких не доходить, що робити з кацапнею.
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08.06.2022 23:32 Ответить
Алгоритм наступний:

1. Тихенько передаєте Україні щось няшне здатне потопити нахрін будь яке москальске корито у Чорному/Азовському морі. Томагавк наприклад.

2. Україна топить усі москальскі корита у Чорному/Азовському морях.

3. Україна заявляє що знайшла у шахтах на Львівщині пару сотень Нептунів, а униз дальності недостатньо що все потопити тому це не ми. Але можемо повторити.

4. Розміновуєте море не забуваючи пред'явити росії рахунок за виконану роботу.

5. Профіт.
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09.06.2022 01:00 Ответить
 
 