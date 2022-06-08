С начала суток на Донбассе отбиты 7 атак врага. Уничтожено 9 единиц техники рашистов и 6 беспилотников "Орлан-10"

По состоянию на 21:00, 8 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 7 атак врага. На одной локации еще идет бой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Оккупанты обстреляли около 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 28 гражданских объектов, из них: 21 жилой дом, 2 школы, учреждение исполнения наказаний, сельскохозяйственное предприятие, пчеловодческое хозяйство, электротрансформатор железнодорожной станции.

В результате этих обстрелов погибли 4 гражданских лица, 6 получили ранения.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 2 боевые бронированные машины; 4 единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

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