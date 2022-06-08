Битва за Северодонецк – одна из самых трудных за эту войну. Там решается судьба Донбасса, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время обращения к украинцам 8 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал битву за Северодонецк битвой "за Донбасс".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.
Президент отметил: "Северодонецк по итогам и этих суток, уже 105-х суток полномасштабной войны, остается эпицентром противостояния на Донбассе. Защищаем наши позиции и наносим врагу ощутимые потери. Это очень жестокое сражение, очень тяжелое. Пожалуй, одно из самых тяжелых за эту войну. "Я благодарен каждому и каждому, кто обороняется на этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба Донбасса".
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Це просто пздц.
Поверни пацанов і дівчат до сімей,ЗЕ-схематознік кінчений!😡‼️
З військового погляду немає сенсу утримувати невигідні позиції.
Но мене интересно другое: почему забаненный каZZап так возмутился моим постом насчёт Янелоха (мне его высер прочитать не удалось, но было бы интересно).
Від цього хрипу реально нудить
Нє, не нудить, а ВИВЕРТАЄ
Не всяк рашисткий оккупант сумеет доплыть до середины Сиверского Донца ©
Ведь есть спикеры ЗСУ, МИД, МВС.
Это ему ермак посоветовал, что бы он выступал каждый день, был перед глазами?
Черчель не выступал каждый день по радио перед английским народом, это ведь не выступление на сцене.
Пройшла доба :
"Битва за Сєверодонецьк - одна із найважчих за цю війну. Там вирішується доля Донбасу, - Зеленський"
Питання: Ви довго там наверху будите знущатися з народу с такими заявами і психологічного тиску на суспільство?
Ведь есть спикеры ЗСУ, МИД, МВС.
Это ему ермак посоветовал, что бы он выступал каждый день, был перед глазами?
Черчель не выступал каждый день по радио перед английским народом, это ведь не выступление на сцене.
Зе пішов з Кварталу, але Квартал не пішов з Зе.
Якщо вдасться також стабілізувати обстановку і на флангах всієї дуги, тоді ні про яке оточення чи якийсь потужний наступ ворожих сил на агломерацію Бахмут-Соледар з наступним ривком на Костянтинівку при таперішній розірваній для ворога залізничній комунікації Лиман-Сіверськ-Попасна та Сватове -Лисичанськ-Попасна не може бути й мови. Натомість, й надалі відбуватиметься інтенсивне вибиття й знекровлення наступальних підрозділів супротивника, що в кінцевому випадку призведе до поразки ворога на цьому напрямку.
А ведь это совсем не так. Ничего не может быть потеряно окончательно, пока драка (тем более с переменным успехом) ещё идёт.
Поэтому "важная битва" - да, "решающая" - нет.
Второго, уверен, не будет. Что касается первого варианта, думаю, это сражение предстоит не нашей армии, а восставшему российскому народу. Хочется надеяться, что уже в 2023 году, в этом ещё будут раскачиваться.
А выводить оттуда, вроде не 1000 и не 2.
На данный момент даже нет как такого варианта просто переехать в Бахмут, только с боями
ти мусиш відповісти заМарік!😒
Народ после победы над Россией наберется сил и молчать не будет - снесут иначе Зеленского
Ось недавно Данілов таке висловився, що Сєвєродонецьк не така вже і втрата!
За словами Данілова, українські військові можуть відступити від Сєверодонецька та інших міст регіону для перегрупування."Тимчасова втрата територій - це не трагедія. Трагедією буде втрата країни", - сказав Данілов. Джерело: https://censor.net/ua/n3346379
Задача Расии - организовать какую-то победу к дню Расии - 12 июня. Ну хоть "Освобожденая вся Луганская область!"
Я понимаю, что на войне мотивация населения играет роль не меньше пушек и снарядов, но стоит ли демотивация дополнительных жизней наших солдат?
Я принципиальне не критикую Зеленскуого после 24-го, но в данном случае еиу лучше заткнуться и не раздувать Зелёный Сталинград.
І в гріхах сповідайся, може, Господь змилується