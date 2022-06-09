Фракция "Слуга народа" хочет лишить мандата Ковалева - против него уже возбуждено уголовное производство
Фракция "Слуга народа" обратится к руководству Верховной Рады с просьбой забрать депутатский мандат у Алексея Ковалева, который признался в коллаборационизме, а прокуроры уже возбудили против него дело о госизмене.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написала пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.
Она отметила: "28 апреля мы сделали совместное заявление политической партии "Слуга народа" и фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины относительно народного депутата Алексея Ковалева, избранного в избирательном округе 186 (Херсонская область). По состоянию на тот момент, народный депутат добровольно находился на временно захваченной территории и общался с российскими военными, адекватных объяснений своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил, а проверить факты по объективным причинам было невозможно.
Еще тогда партия и фракция пришли к выводу, что даже из имеющейся информации такое поведение несовместимо со званием народного депутата и тем более – членством во фракции "Слуга народа".
Тогда мы решили исключить Ковалева из фракции и обратились к Генеральному прокурору Украины И.В.Венедиктовой и главе СБУ И.Г.Баканову с призывом возбудить соответствующее уголовное дело.
Последние заявления Ковалева, сделанные в соцсетях после "совещания" в Херсоне с замглавы кремлевской администрации Кириенко, убедительно свидетельствуют о том, что наш бывший коллега стал коллаборантом агрессора. Он изменил украинскому народу, изменил своим избирателям, изменил Украине.
Именно поэтому мы решили:
⁃ обратиться в Верховную Раду Украины с призывом лишить Ковалева мандата народного депутата Украины в соответствии с действующим законодательством
⁃ обратиться в Генпрокуратуру и СБУ с призывом как можно скорее передать дело Ковалева в суд, предусмотрев, в частности, конфискацию его активов и имущества согласно действующему законодательству
⁃ обратиться в органы судебной власти с призывом как можно быстрее рассмотреть дело Ковалева, определив степень наказания по закону
Предатели и коллаборанты не могут представлять украинцев в Верховной Раде. Они должны понести полную ответственность перед украинским народом за сотрудничество с врагом и быть наказанными со всей строгостью закона.
Мы не будем призывать нашего бывшего коллегу сложить мандат. Если совесть, честь и достоинство уже утрачены окончательно – нет смысла к ним апеллировать. Пусть это произойдет по закону после приговора суда.
Можем ему только посоветовать внимательно изучить статью 111-прим Уголовного кодекса и спрогнозировать срок заключения за коллаборационизм, который ждет его после освобождения временно оккупированной Херсонской области ВСУ".
В свою очередь, пресс-служба ГБР сообщила следующее: "По инициативе Государственного бюро расследований возбуждено уголовное производство в отношении народного депутата Украины Алексея Ковалева за коллаборационную деятельность.
Оперативники Бюро установили, что депутат сотрудничает с оккупационными силами Российской Федерации на временно оккупированной территории Херсонской области. Подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономную Республику Крым с последующей реализацией на территории России, а также завозят на Херсонщину горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма.
Депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, расположенного в городе Голая Пристань Херсонской области.
Более того, на своей странице в одной из социальных сетей депутат сам рассказывает, что сотрудничает с оккупантами и считает, что Россия на Херсонщине надолго.
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По материалам ГБР еще в апреле текущего года Генеральный прокурор возбудил уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного частью четвертой ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)".
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Знов проє**лі?
Ковальов у Раді був членом неформальної "групи Павліка" - відомого та наближеного до родини президента контрабандиста, проти якого РНБО ніяких санкцій чомусь досі не запроваджено, а офіс Павлюка, як неодноразово показували журналісти, знаходиться у одному дворі з Офісом президента.
Всі ми розуміємо, що включили Ковальова на мажоритарку не просо так - а хтось дещо вагоме за це отримав. І хтось за це тепер має понести відповідальність.
Фулє слуги шеть усі такі
Чорт, я хоч і не Ковальов, але від такого "страшного" покарання за зраду Батьківщини навіть у мене мурашки по шкірі побігли. Що ж ви робите, нелюди, не можна такі тортури до людини застосовувати - мандат по живому виривати!
Дивіться, допідйобуєтесь, що знесуть вас *****...
Зеленський якраз і здійснює таку федералізацію України в Рашку.
онодневної зарплати депутата, щоб іншим це було уроком!