Фракция "Слуга народа" хочет лишить мандата Ковалева - против него уже возбуждено уголовное производство

Фракция "Слуга народа" обратится к руководству Верховной Рады с просьбой забрать депутатский мандат у Алексея Ковалева, который признался в коллаборационизме, а прокуроры уже возбудили против него дело о госизмене.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написала пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Она отметила: "28 апреля мы сделали совместное заявление политической партии "Слуга народа" и фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины относительно народного депутата Алексея Ковалева, избранного в избирательном округе 186 (Херсонская область). По состоянию на тот момент, народный депутат добровольно находился на временно захваченной территории и общался с российскими военными, адекватных объяснений своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил, а проверить факты по объективным причинам было невозможно.

Еще тогда партия и фракция пришли к выводу, что даже из имеющейся информации такое поведение несовместимо со званием народного депутата и тем более – членством во фракции "Слуга народа".

Тогда мы решили исключить Ковалева из фракции и обратились к Генеральному прокурору Украины И.В.Венедиктовой и главе СБУ И.Г.Баканову с призывом возбудить соответствующее уголовное дело.

Последние заявления Ковалева, сделанные в соцсетях после "совещания" в Херсоне с замглавы кремлевской администрации Кириенко, убедительно свидетельствуют о том, что наш бывший коллега стал коллаборантом агрессора. Он изменил украинскому народу, изменил своим избирателям, изменил Украине.

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Именно поэтому мы решили:

⁃ обратиться в Верховную Раду Украины с призывом лишить Ковалева мандата народного депутата Украины в соответствии с действующим законодательством

⁃ обратиться в Генпрокуратуру и СБУ с призывом как можно скорее передать дело Ковалева в суд, предусмотрев, в частности, конфискацию его активов и имущества согласно действующему законодательству

⁃ обратиться в органы судебной власти с призывом как можно быстрее рассмотреть дело Ковалева, определив степень наказания по закону

Предатели и коллаборанты не могут представлять украинцев в Верховной Раде. Они должны понести полную ответственность перед украинским народом за сотрудничество с врагом и быть наказанными со всей строгостью закона.

Мы не будем призывать нашего бывшего коллегу сложить мандат. Если совесть, честь и достоинство уже утрачены окончательно – нет смысла к ним апеллировать. Пусть это произойдет по закону после приговора суда.

Можем ему только посоветовать внимательно изучить статью 111-прим Уголовного кодекса и спрогнозировать срок заключения за коллаборационизм, который ждет его после освобождения временно оккупированной Херсонской области ВСУ".

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В свою очередь, пресс-служба ГБР сообщила следующее: "По инициативе Государственного бюро расследований возбуждено уголовное производство в отношении народного депутата Украины Алексея Ковалева за коллаборационную деятельность.

Оперативники Бюро установили, что депутат сотрудничает с оккупационными силами Российской Федерации на временно оккупированной территории Херсонской области. Подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономную Республику Крым с последующей реализацией на территории России, а также завозят на Херсонщину горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма.

Депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, расположенного в городе Голая Пристань Херсонской области.

Более того, на своей странице в одной из социальных сетей депутат сам рассказывает, что сотрудничает с оккупантами и считает, что Россия на Херсонщине надолго.

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По материалам ГБР еще в апреле текущего года Генеральный прокурор возбудил уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного частью четвертой ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)".