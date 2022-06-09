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Фракция "Слуга народа" хочет лишить мандата Ковалева - против него уже возбуждено уголовное производство

ковальов

Фракция "Слуга народа" обратится к руководству Верховной Рады с просьбой забрать депутатский мандат у Алексея Ковалева, который признался в коллаборационизме, а прокуроры уже возбудили против него дело о госизмене.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написала пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Она отметила: "28 апреля мы сделали совместное заявление политической партии "Слуга народа" и фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины относительно народного депутата Алексея Ковалева, избранного в избирательном округе 186 (Херсонская область). По состоянию на тот момент, народный депутат добровольно находился на временно захваченной территории и общался с российскими военными, адекватных объяснений своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил, а проверить факты по объективным причинам было невозможно.

Еще тогда партия и фракция пришли к выводу, что даже из имеющейся информации такое поведение несовместимо со званием народного депутата и тем более – членством во фракции "Слуга народа".

Тогда мы решили исключить Ковалева из фракции и обратились к Генеральному прокурору Украины И.В.Венедиктовой и главе СБУ И.Г.Баканову с призывом возбудить соответствующее уголовное дело.

Последние заявления Ковалева, сделанные в соцсетях после "совещания" в Херсоне с замглавы кремлевской администрации Кириенко, убедительно свидетельствуют о том, что наш бывший коллега стал коллаборантом агрессора. Он изменил украинскому народу, изменил своим избирателям, изменил Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" подозревает нардепа Ковалева в госизмене и приостанавливает его членство во фракции

Именно поэтому мы решили:

⁃ обратиться в Верховную Раду Украины с призывом лишить Ковалева мандата народного депутата Украины в соответствии с действующим законодательством
⁃ обратиться в Генпрокуратуру и СБУ с призывом как можно скорее передать дело Ковалева в суд, предусмотрев, в частности, конфискацию его активов и имущества согласно действующему законодательству
⁃ обратиться в органы судебной власти с призывом как можно быстрее рассмотреть дело Ковалева, определив степень наказания по закону

Предатели и коллаборанты не могут представлять украинцев в Верховной Раде. Они должны понести полную ответственность перед украинским народом за сотрудничество с врагом и быть наказанными со всей строгостью закона.

Мы не будем призывать нашего бывшего коллегу сложить мандат. Если совесть, честь и достоинство уже утрачены окончательно – нет смысла к ним апеллировать. Пусть это произойдет по закону после приговора суда.

Можем ему только посоветовать внимательно изучить статью 111-прим Уголовного кодекса и спрогнозировать срок заключения за коллаборационизм, который ждет его после освобождения временно оккупированной Херсонской области ВСУ".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении псевдоглаве администрации Чернобыевской территориальной громады, - Офис генпрокурора. ФОТО

В свою очередь, пресс-служба ГБР сообщила следующее: "По инициативе Государственного бюро расследований возбуждено уголовное производство в отношении народного депутата Украины Алексея Ковалева за коллаборационную деятельность.

Оперативники Бюро установили, что депутат сотрудничает с оккупационными силами Российской Федерации на временно оккупированной территории Херсонской области. Подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономную Республику Крым с последующей реализацией на территории России, а также завозят на Херсонщину горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма.

Депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, расположенного в городе Голая Пристань Херсонской области.

Более того, на своей странице в одной из социальных сетей депутат сам рассказывает, что сотрудничает с оккупантами и считает, что Россия на Херсонщине надолго.

Читайте: СБУ должна заявить, что сделано для расследования государственной измены депутата от "Слуги народа" Ковалева, - Бутусов

По материалам ГБР еще в апреле текущего года Генеральный прокурор возбудил уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного частью четвертой ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)".

Автор: 

государственная измена (1532) коллаборационизм (869) Слуга народа (2628) Ковалев Алексей (29)


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Топ комментарии
+38
не позбавлять, Арахамія листа напише, що врятував від голоду 400 тис. чоловік.
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08.06.2022 23:16
+34
То хто розмінував Чонгар?Може Ковальов знає?
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08.06.2022 23:19
+29
"Фракція "Слуга народу" хоче позбавити мандата Ковальова".
Чорт, я хоч і не Ковальов, але від такого "страшного" покарання за зраду Батьківщини навіть у мене мурашки по шкірі побігли. Що ж ви робите, нелюди, не можна такі тортури до людини застосовувати - мандат по живому виривати!
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08.06.2022 23:32
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потужно!!!!
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08.06.2022 23:14 Ответить
То хто розмінував Чонгар?Може Ковальов знає?
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08.06.2022 23:19 Ответить
це просто "цэна вапроса".
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08.06.2022 23:46 Ответить
Це що до кадрової політики Порошенка було "многа вапросав", не переплутайте. І скільки ж таких законсервованих кротів ще сидять та чекають свого часа...
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08.06.2022 23:57 Ответить
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09.06.2022 09:39 Ответить
не позбавлять, Арахамія листа напише, що врятував від голоду 400 тис. чоловік.
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08.06.2022 23:16 Ответить
А чо, якраз посередині і домовились.
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08.06.2022 23:21 Ответить
Ага ви ще скажіть що його арештують і посадять на 10 рочків щоб потім випустити.Війна десятки тисяч вбито зруйнованы міста.А ці в йграшки граються.БЛ@ДЬ ТА ГАСІТЬ ЇХ ВЖЕ НА МІСЦІ ЯК ВИ ЗА@БАЛИ ВЖЕ !
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08.06.2022 23:17 Ответить
А як коментують керівники ЗЕпартії?
Знов проє**лі?
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08.06.2022 23:17 Ответить
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09.06.2022 09:40 Ответить
На мажоритарний округ Ковальова висунули Сергій Трофімов та віце-спікер Олександр Корнієнко. Погодив кандидатуру Ковальова безпосередньо президент Зеленський.

Ковальов у Раді був членом неформальної "групи Павліка" - відомого та наближеного до родини президента контрабандиста, проти якого РНБО ніяких санкцій чомусь досі не запроваджено, а офіс Павлюка, як неодноразово показували журналісти, знаходиться у одному дворі з Офісом президента.

Всі ми розуміємо, що включили Ковальова на мажоритарку не просо так - а хтось дещо вагоме за це отримав. І хтось за це тепер має понести відповідальність.
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09.06.2022 14:11 Ответить
Я таки понимаю, что это чмо до сих пор получает зепутатскую зарплату в Раде?
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08.06.2022 23:17 Ответить
Ойой! Прям ракнти які швидкі!
Фулє слуги шеть усі такі
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08.06.2022 23:21 Ответить
Рішучий крок, навіть не очікував від слуг настільки жорсткої реакції, аж кров стигне в жилах...
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08.06.2022 23:22 Ответить
А признати, що нам і нашій землі не потрібі жодні слуги, а потрібні армія, мова і віра, не хоче?
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08.06.2022 23:22 Ответить
По кількості зрадників від зеленого кубла, партії СН вже можно пред'являти недовіру і відсторонювати від владних структур, включно з тілом що займає зараз крісло президента.
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08.06.2022 23:24 Ответить
фракція сн хочє...?)))
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08.06.2022 23:28 Ответить
А що там зам Баканова? Справу хоть відкрили? Портнов не під підозрою, що списки на знищення патріотів рашці передав?
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08.06.2022 23:31 Ответить
"Фракція "Слуга народу" хоче позбавити мандата Ковальова".
Чорт, я хоч і не Ковальов, але від такого "страшного" покарання за зраду Батьківщини навіть у мене мурашки по шкірі побігли. Що ж ви робите, нелюди, не можна такі тортури до людини застосовувати - мандат по живому виривати!
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08.06.2022 23:32 Ответить
Не те слово. А з Шуфричем як "по-звірячому" поступили? Куяк - і нестор в сізо, ще раз куяк - і нестор перетнув кордон з Румунією. "Волшебство"? Коперфільд нервово курить в стороні.)
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08.06.2022 23:42 Ответить
Ну Ви б ще про Шарія згадали, якого по-звірячому "екстрадують-екстрадують та ніяк не виекстрадують". І взагалі, партія "Зе" - це від слова "звірі")))))
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09.06.2022 00:13 Ответить
Не зрозумів. Вистачило Олексію часу для виведення майна?
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08.06.2022 23:37 Ответить
👏👏👏
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08.06.2022 23:48 Ответить
Це тіпа підйобка від СН? Справу буде вести 100%-во свій голова сбу, а наглядати 100%-во свій генпрокурор?

Дивіться, допідйобуєтесь, що знесуть вас *****...
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08.06.2022 23:41 Ответить
Ковальов просто у відрядженні, контролює як проходить інтеграція "про*обаної" території в Рашку.
Зеленський якраз і здійснює таку федералізацію України в Рашку.
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08.06.2022 23:52 Ответить
Це як безмозгла, тіко глибше в тилу ворога?
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09.06.2022 02:25 Ответить
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09.06.2022 09:57 Ответить
Безмозгла? Ця ******* ще й танцює?
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09.06.2022 14:04 Ответить
Краще б тій фракції саморозпуститись, самозаборонитись і самоубитись. Почати можна з чмошника-наркомана.
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09.06.2022 00:00 Ответить
А вот ОПЗЖ из-за таких членов партии запретили. Ах , да , это же совсем другое.
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09.06.2022 00:02 Ответить
От рашка призначить Ковальчука в групу переговірників, і Подоляк та Аерохамія знов з ним обніматимуться на камеру, а згодом і орден дадуть за врятування кількасот тисяч десь когось, про що Агрохімія складе листа.
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09.06.2022 01:39 Ответить
та невже? не пройшло і півроку, як лакеї народу отрегували на свого. лакеї всі такі.
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09.06.2022 08:43 Ответить
Тільки після розголосу почали імітувати якусь діяльність, як завжди, а головне ниточки тягнуться все до тих же людей.
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09.06.2022 09:12 Ответить
....хоче позбавити, сподіваюсь не перехоче..., а то раптом щось таке випливе - не всьо так одназначна
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09.06.2022 09:19 Ответить
Там у слуг народа -половина таких депутатов. Понабирали по подворотням где попало и кого попало-кого лошарику-Зеленскому подсказали его старшие кураторы а умный нарид-проголосовал под честное слово Зеленского
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09.06.2022 10:20 Ответить
А того,що привів цього покидька в ВР,що зрозуміють та пробкчать?Він же не сам прийшов?
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09.06.2022 10:31 Ответить
Шо ж так суворо, може спочатку поставити на вид?
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09.06.2022 11:17 Ответить
Цілком слушно! А ще позбавити о

онодневної зарплати депутата, щоб іншим це було уроком!
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09.06.2022 14:09 Ответить
А нахрена ви йому то мандат давали?
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09.06.2022 12:05 Ответить
У заголовку статті мабуть малось на увазі, що фракція «Слуга народу» ще та ***** (а написано одним словом - *****та). А ковальови - це простий наслідок сутності цієї фракції.
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09.06.2022 12:09 Ответить
Не позбавлять... Бо як там у них-"Кожен з нас Ковальов"?
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09.06.2022 13:46 Ответить
Та не пацаны, оставьте ковалеву мандат, будет у вас в слугах каломыйского свой связной с путлеровским режимом, это ж как удобно… у вас же в слугах весь цимус собрался - один улицы именем ************ главнокомандующего называет, другой за рашистского олигарха топит, третий за оборону Мукачево стечкины получает, четвёртый за рашку топит, пятый взятки берет и т.д. Ну прямо компания типа *******….
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09.06.2022 13:47 Ответить
Ковальов попалив всю Зе владу - всі бачать що вони думають про Україну
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09.06.2022 14:01 Ответить
Аби не мовчки. Можна подумати,що інші "народні слуги" чимсь від цього покидька відрізняються...
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09.06.2022 14:30 Ответить
 
 