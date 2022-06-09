В течение суток уничтожены 10 единиц бронированной техники оккупантов и 9 беспилотников "Орлан-10", - Воздушные Силы ВСУ

В течение суток 8 июня ударная авиация Воздушных Сил ВСУ нанесла ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам. Уничтожено не менее 10 единиц боевой бронированной техники и около двух десятков рашистов.

Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне, 7 июня ударная авиация, под прикрытием истребителей, уничтожила около восьми единиц техники, поразила склады горюче-смазочных материалов и склады боеприпасов врага.

В настоящее время штурмовиками и бомбардировщиками Воздушных Сил ВС Украины с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины совершено более 1100 групповых авианалетов по колоннам техники, позициям, живой силе и логистическим центрам российских оккупантов.

Зенитные ракетные войска Воздушных Сил 8 июня поразили 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10", еще 7 БПЛА этого типа уничтожила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

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