Украина получила первый миллиард в рамках пакета в 40 млрд дол. помощи от США, - посол Бринк
Прямая поддержка в размере 1 млрд. долларов в рамках пакета помощи Украине от США уже прибыла в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
Посол США Бриджит Бринк встретилась с министром экономического развития Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой Нацбанка Кириллом Шевченко.
Она сообщила, что в рамках пакета в 40 миллиардов долларов, подписанного президентом Байденом 21 мая, прямая поддержка в размере $1 миллиарда долларов уже прибыла, чтобы помочь Украине и ее народу двигаться вперед.
"Еще $7,5 миллиардов долларов грантовой помощи уже на пути, и мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее оказать еще большую экономическую помощь", - заявила посол.
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Все точно розписано та давно озвучено США.
І росія нічим не зможе донитани сша, що вони нам зброю постачають, значить вони учасник війни.
Тому що це буде покупка, а не просто постачання.