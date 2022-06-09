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Новости Помощь Украине
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Украина получила первый миллиард в рамках пакета в 40 млрд дол. помощи от США, - посол Бринк

брінк,свіріденко

Прямая поддержка в размере 1 млрд. долларов в рамках пакета помощи Украине от США уже прибыла в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

Посол США Бриджит Бринк встретилась с министром экономического развития Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой Нацбанка Кириллом Шевченко.

Она сообщила, что в рамках пакета в 40 миллиардов долларов, подписанного президентом Байденом 21 мая, прямая поддержка в размере $1 миллиарда долларов уже прибыла, чтобы помочь Украине и ее народу двигаться вперед.

"Еще $7,5 миллиардов долларов грантовой помощи уже на пути, и мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее оказать еще большую экономическую помощь", - заявила посол.

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США (26401) Бринк Бриджит (179)


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Топ комментарии
+8
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09.06.2022 00:28
+4
Бриджит начала шерстить наших министров) Контролируй их...
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08.06.2022 23:51
+4
судячи з того, що каже пан Бутусов та решта експертів - наразі практично масового постачання зброї нема. Тобто одиничні постачання того чи іншого виду озброєння. Максимум - причепна артилерія, ПТРК. Але вже пішов 1 лярд. 1/40 частина. Якщо номенклатурна умовна сотня одиниць важкого озброєння затягнула аж на мільярд по розрахункам наших друзів - то на 40 мільярдів то буде ніщо на війну з перемогою проти росії. Адже лише один тип Акацій чи Гіацинтів у нас вимірювався сотнями - то в РФ - тисячі. Отже з такими темпами витрат і відповідного постачання - максимум це ще певний час якось стримувати шалений наступ орків. А чи надовго - хз. Такими темпами постачання коли можна буде накопичити резерви з суттєвою перевагою?
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08.06.2022 23:52
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Правила форума Совет форумчан
Бриджит начала шерстить наших министров) Контролируй их...
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08.06.2022 23:51 Ответить
судячи з того, що каже пан Бутусов та решта експертів - наразі практично масового постачання зброї нема. Тобто одиничні постачання того чи іншого виду озброєння. Максимум - причепна артилерія, ПТРК. Але вже пішов 1 лярд. 1/40 частина. Якщо номенклатурна умовна сотня одиниць важкого озброєння затягнула аж на мільярд по розрахункам наших друзів - то на 40 мільярдів то буде ніщо на війну з перемогою проти росії. Адже лише один тип Акацій чи Гіацинтів у нас вимірювався сотнями - то в РФ - тисячі. Отже з такими темпами витрат і відповідного постачання - максимум це ще певний час якось стримувати шалений наступ орків. А чи надовго - хз. Такими темпами постачання коли можна буде накопичити резерви з суттєвою перевагою?
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08.06.2022 23:52 Ответить
Выбор не велик.
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09.06.2022 00:01 Ответить
Мова про гроші, які надійшли до НБУ.
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09.06.2022 00:08 Ответить
Здається, ленд-ліз то окрема тема.
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09.06.2022 00:09 Ответить
Якщо ви були би уважними, то ви би могли прочитати з чого конкретно складаються ті "40 мільярдів".
Все точно розписано та давно озвучено США.
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09.06.2022 01:04 Ответить
Із 40 млрд, тільки 18-20 млрд безпосередньо буде на зброю. Все інше - логістика, навчання персоналу ЗСУ, обслуговування і тд. Зради немає.
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09.06.2022 08:05 Ответить
Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
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09.06.2022 00:12 Ответить
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09.06.2022 00:28 Ответить
Лайк!
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09.06.2022 00:57 Ответить
І за ці гроші Україна зможе купити у сша зброї.
І росія нічим не зможе донитани сша, що вони нам зброю постачають, значить вони учасник війни.
Тому що це буде покупка, а не просто постачання.
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09.06.2022 00:59 Ответить
коломойський і ахметов трохи прибарахляться
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09.06.2022 02:16 Ответить
Нічого не зрозуміло, куди пішли ці гроші...?
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09.06.2022 08:02 Ответить
Що значить допомога прибула в Україну? Останнім часом вони так всі шифруються, що не зрозуміло, це перемога, чи зрада, чи що?
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09.06.2022 08:05 Ответить
Все это как и многое другое, благодаря Зеленскому
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09.06.2022 08:41 Ответить
Уявляю скільки там вже ротів - все поділили мабуть . Надіюсь, що проконтролюють давачі...
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09.06.2022 11:04 Ответить
Псу под хвост.
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09.06.2022 11:28 Ответить
интересно сколько из этих 40 украдут?
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09.06.2022 11:31 Ответить
 
 