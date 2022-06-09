За 8 июня на Южном направлении уничтожено 30 оккупантов, 2 единицы техники, 3 полевых склада боеприпасов, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на Юге Украины за 8 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Вдоль линии столкновения обстановка на южном направлении нашей обороны динамичная и напряженная. Противник продолжает ведение боевых действий на занятых рубежах обороны.

Преимущественная тактика – артиллерийско-минометные дуэли, но иногда враг выходит и на стрелковые бои, пытаясь физически оттеснить наши подразделения с их позиций. Но без успеха – ретируется, оставляя убитых, раненых и поврежденную технику.

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Для убедительного противовеса армейской авиацией нанесено 2 удара по скоплению сил противника и по одному из его опорных пунктов в Херсонской области.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач обеспечены потери врага в объеме 30 рашистов, 2 единиц бронированной и 4 автомобильной техники. Также в 3 различных населенных пунктах Херсонской области уничтожены 3 полевых состава боеприпасов.

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В Черном море группировка разнородных сил черноморского флота рашистов, держась на безопасном расстоянии от украинского побережья, отрабатывает обучение по боевой устойчивости группировки в условиях применения против него противокорабельных ракет и авиации. В том числе отрабатывается применение сухопутных зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2", установленных ими на корабельно-катерном складе.

При этом 3 надводных и 1 подводный носитель ракетного вооружения находится в готовности к нанесению ракетных ударов. Итак, 28 "Калибров" наготове.