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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Главарь террористов "ДНР" Пушилин распустил свое псевдоправительство, новым "премьером" стал российский чиновник

днр

Поддерживаемый Кремлем главарь "ДНР" Денис Пушилин отправил в отставку так называемое "правительство" этой террористической группировки.

Как говорится в сообщениях на сайтах боевиков и российских СМИ, Пушилин объяснил это "необходимостью ускорить интеграционные процессы" с Россией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что так называемым новым главой правительства "ДНР" стал Виталий Хоценко вместо Александра Ананченко. Хоценко родом из Днепра, но вырос в Москве. В разное время занимал государственные должности в Ямало-Ненецком автономном округе России, в Ставропольском крае и возглавлял один из департаментов в Минпромторге РФ.

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Как сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, это впервые произошло "прямое назначение" из России в "условно руководящие органы власти" другого государства.

"Ротация правительства оккупантов состоялась одновременно с визитом первого заместителя администрации президента России Сергея Кириенко. Который соответственно доставил приказ и проконтролировал его исполнение", - заметил Андрющенко.

Украинские власти считают неподконтрольные ей территории Донбасса временно оккупированными и ведут за них бои с российской армией и местными сепаратистами.

Автор: 

Пушилин Денис (134) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+14
Розбійник який плохо чує

@KVQuarantine

·
https://twitter.com/KVQuarantine/status/1534598414025076739 5h

Друзі,мені щойно позвонив Андрій Діджула і розказав,що 3000 солдат маріупольского гарнізону етапували в мухосранскі ***** РФ.Це просто пздц. Поверни пацанов і дівчат до сімей,ЗЕ-схематознік кінчений!
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09.06.2022 02:25
+12
На якому каналі показують свідчення архм щодо врятування рядового абрама?
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09.06.2022 02:09
+11
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09.06.2022 02:28
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На якому каналі показують свідчення архм щодо врятування рядового абрама?
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09.06.2022 02:09 Ответить
ти рідка кацпяча ****...
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09.06.2022 02:25 Ответить
Знов бухий, піздрон?
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09.06.2022 02:29 Ответить
пушняк - ти труп...
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09.06.2022 02:19 Ответить
Розбійник який плохо чує

@KVQuarantine

·
https://twitter.com/KVQuarantine/status/1534598414025076739 5h

Друзі,мені щойно позвонив Андрій Діджула і розказав,що 3000 солдат маріупольского гарнізону етапували в мухосранскі ***** РФ.Це просто пздц. Поверни пацанов і дівчат до сімей,ЗЕ-схематознік кінчений!
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09.06.2022 02:25 Ответить
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09.06.2022 02:28 Ответить
Їх тепер, якщо і віддадуть, то тільки за територіальні поступки зі зняттям санкцій - не в обмін на полонених, ні. Вони б там полягли всі, на Азовсталі, так, але б то була відносно швидка і героїчна смерть, а тепер все одно не вийдуть вже - і це буде смерть довга і з тортурами. Мета зелених, з якою було віддано наказ "здаватися", доволі прозора: ненависні патріоти і герої України могли б підняти багато шуму про Чонгар і подібне, коли б усе трохи заспокоїлось, а так у масовій свідомості вони поступово стануть не стільки героями, що боролися до останнього, скільки ледь не зрадниками, що масово здалися у полон(забудеться, наказ чи не наказ це був - у масовій свідомості "какая разніца", не в "порохоботівській" звичайно - залишиться просто голий факт здачи в полон). Ось і все - це просто був договорняк з пуйлом, черговий, і на жаль, скоріше за все, не останній у цього зеленого(чи радше аквафрешного?) ОП...
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09.06.2022 07:31 Ответить
А якщо обміняють на полонених, ти будеш їсти свою шляпу?
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09.06.2022 09:36 Ответить
В Кобзона нема пестунчиків серед кацапів, співає для всіх і всіх чекає на концерті.
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09.06.2022 02:35 Ответить
Чесно .... піх¥й як там гієни у кублі своєму вошкаются ..... всерівно усіх треба знешкоджувати.
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09.06.2022 02:45 Ответить
Зараз головне врятувати гроші абрамовіча , а війна , зброя, південь , лугандон то потім
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09.06.2022 05:42 Ответить
першого заступника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка Джерело:

заступника руководителя ?
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09.06.2022 05:38 Ответить
Відчуваю чеПушилу теж скоро "звільнять" як "папєреднікав". Чи то прослухає Політ джмеля, чи в ліфті покатають, чи гостинно запросять на обід в кафе "Сєпар", а може щось оригінальне придумають, кацапня в плані звільнення такі креативні фантазьори.)
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09.06.2022 07:04 Ответить
кандидаты в кабинет министров лугандона свежая кровь последняя надежда на экономический рывок
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09.06.2022 08:23 Ответить
Коли вже ту паскуду знищать разом з тим урядом,чи знову будем гратись "наші люди" це вороги.
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09.06.2022 08:49 Ответить
Днепр - кузница кадров
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09.06.2022 09:22 Ответить
Сергій Владиленович Кирієнко (Ізраїтель - это фамилия папы) (1962 р, Сухумі, Абхазька АРСР) - голова Уряду Російської Федерації з 24 квітня по 23 серпня 1998 року.

Киндерсюрприз, если кто помнит.
Земляк Арахамии.
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09.06.2022 09:30 Ответить
Кірієнко, це путинська маріонетка. Взагалі немає значення, навіть як його по-батькові, не кажучи вже про біографію.
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09.06.2022 09:38 Ответить
Этот тот Кириенко, который в молодости проводил ельцинский дефолт в Расии.
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09.06.2022 09:31 Ответить
"Російського" Пушиліна чорт уві сні бачив разом з денацифікатором неантисемітом Путіним. Жаргон, на якому спілкуються народні республіканці треба називати лайномовністю чи чимось подібним.
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09.06.2022 10:08 Ответить
 
 