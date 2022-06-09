Главарь террористов "ДНР" Пушилин распустил свое псевдоправительство, новым "премьером" стал российский чиновник

Поддерживаемый Кремлем главарь "ДНР" Денис Пушилин отправил в отставку так называемое "правительство" этой террористической группировки.

Как говорится в сообщениях на сайтах боевиков и российских СМИ, Пушилин объяснил это "необходимостью ускорить интеграционные процессы" с Россией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что так называемым новым главой правительства "ДНР" стал Виталий Хоценко вместо Александра Ананченко. Хоценко родом из Днепра, но вырос в Москве. В разное время занимал государственные должности в Ямало-Ненецком автономном округе России, в Ставропольском крае и возглавлял один из департаментов в Минпромторге РФ.

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Как сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, это впервые произошло "прямое назначение" из России в "условно руководящие органы власти" другого государства.

"Ротация правительства оккупантов состоялась одновременно с визитом первого заместителя администрации президента России Сергея Кириенко. Который соответственно доставил приказ и проконтролировал его исполнение", - заметил Андрющенко.

Украинские власти считают неподконтрольные ей территории Донбасса временно оккупированными и ведут за них бои с российской армией и местными сепаратистами.