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Евросоюз выделил €7,25 млн для расследований военных преступлений России в Украине Международным уголовным судом

гаага

Европейский Союз согласовал выделение €7,25 млн для поддержки расследования Международного уголовного суда преступлений России на территории Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице Еврокомиссии.

"Не может быть безнаказанности за преступления, совершенные под российской оккупацией. Расследования Международного уголовного суда имеют решающее значение для обеспечения ответственности и справедливости за ужасные преступления, совершенные в Украине", - заявил Верховный представитель Европейской комиссии Жозеп Боррель.

Финансирование поможет МКС расширить свои следственные возможности для расследования военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

Известно, что в конце мая Совет ЕС принял новые правила, позволяющие Евроюсту сотрудничать с Международным уголовным судом по расследованию российских военных преступлений.

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Евросоюз (17060) Международный уголовный суд (233) военные преступления (1425)


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Так МУС или специальный трибунал наподобие Нюрнбенгского?
Если МУС, который за восемь лет не разродился судебным актом по Боингу,
то приговоров военным преступникам и их дети не дождутся.
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09.06.2022 09:40 Ответить
уже ждём €7,25
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09.06.2022 11:55 Ответить
 
 