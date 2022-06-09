В результате обстрела села Твердомедово в Херсонской области ранены двое гражданских, - Вилкул

Русские обстреляли село Твердомедово (Херсонская область), ранены двое гражданских.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"В результате артобстрела села Твердомедово ранения получили двое гражданских. Мужчина - 52 года и женщина - 46 лет, получили тяжелые ранения. Их оперативно эвакуировали в Кривой Рог, наши врачи оказывают им всю необходимую помощь. Мужчина реально "труден"", - говорится в письме.

Вилкул добавил, что оккупанты продолжают обстрел по всей линии столкновения из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов. Под удар попали территории в районе мирных населенных пунктов Большая Костромка, Белая Криница, Трудолюбовка. В районе Княжевки враг использовал боевую авиацию.

Ситуация в Кривом Роге и в районе полностью стабильна и контролируется военной администрацией и ВСУ.

Читайте: В Криворожском районе за время войны обезвредили уже более 2000 кассетных элементов российских снарядов