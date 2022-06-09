Российские оккупанты развернули в Васильевке на Запорожье до 30 танков Т-62, - Мотузяник
Россияне притащили в Васильевку в Запорожье три десятка танков Т-62.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армію Інформ", об этом сообщил спикер Министерства обороны полковник Александр Мотузяник.
"На Запорожском направлении российский агрессор наращивает систему огня. В частности, в районе Васильевки (35 км южнее Запорожья) развернуто до 30 вражеских танков Т-62 как долговременные огневые точки", - говорится в сообщении.
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+17 arye z.
показать весь комментарий09.06.2022 07:23
+12 Andrey Shevchenko #387516
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+7 Alex Tiger
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ось доснідаємо і цю всю ***** ************.
"************", сидячи в Америці.
Снідайте, пане, ранкову каву, та негайно вже починайте "*********".
Доля любить жартувати над дурнями, які проти ворога сміливі на словах, на паперу та на моніторі. А насправді, будь-яка зброя небезпечна, починаючи від дерев'яної палиці та простого ножа, не кажучи вже про зброю 20-го століття.
Так, танки Т-62 застарілі та навіть примітивні на тлі ******** зброї.
Але це 30 гармат 115 мм, які зможуть бити по Запорізькій області, несучи з собою смерть та руйнування. І це не просто багато, а дуже багато та не просто небезпечно, а дуже небезпечно.
Сам він написав, що снідає.
Може в нього день і ніч помінялися місцями, і тоді сніданок у нього опівночі. Ну, це тоді багато що пояснює. У тому числі і його супер-войовничий тон та якусь нелюдську сміливість. Майже Геракл.
А це "диво", яке зі своєї Америки однією лівою "*********" всіх підряд, судячи з усього, має прямо таки божественну силу.
Усім цим войовничим та балакучим писакам "екскурсію" влаштували б на полі бою. Під артою. Півгодини вистачило б, щоб вони позакривали свої пельки.
Потому у кацапов такая истерика за поставки нам штатовских высокоточных РЗСО.
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Основной задачей это как раз и не было.
Там, если по ленински, была задача-максимум и задача-минимум.
Максимум, захват всей Украины(и пусть не говорят, что Западная Украина ему не была нужна. Через Запад идут маршруты всех трубопроводов в Европу и Запад ему нужен был первым делом).
А минимум, да, Восток и Юг Украины - вода в Крым и сухопутный коридор туда же.
В общем, можно сказать, что с задачей-максимум облом, а вот с задачей-минимум у путина как раз получилось.
"Если не можешь достичь желаемого, то объяви достигнутое желаемым"(с)
хочеш бутерброда не по ленд лізу а з салом?
А наши хоть что-то предпринимают?