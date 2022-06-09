Российские оккупанты развернули в Васильевке на Запорожье до 30 танков Т-62, - Мотузяник

Россияне притащили в Васильевку в Запорожье три десятка танков Т-62.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армію Інформ", об этом сообщил спикер Министерства обороны полковник Александр Мотузяник.

"На Запорожском направлении российский агрессор наращивает систему огня. В частности, в районе Васильевки (35 км южнее Запорожья) развернуто до 30 вражеских танков Т-62 как долговременные огневые точки", - говорится в сообщении.

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