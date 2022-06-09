США стремятся обеспечить Украину необходимым вооружением для отражения агрессии России, - советник Байдена Салливан
Соединенные Штаты внимательно следят за ходом войны России против Украины и готовы в дальнейшем поставлять в нашу страну необходимое оружие и технику для отражения военной агрессии со стороны РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-брифинге заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы обеспокоены каждым актом агрессии, совершенном россиянами, каждым дюймом украинской территории, который они оккупировали, разрушают, бомбят, уничтожают – как в районах, где они передвигаются, так и в районах, которые они обстреливают ракетами издалека", – подчеркнул Салливан.
Он также отметил, что США стремятся обеспечить украинцев необходимым вооружением и инструментами, чтобы они могли противостоять продвижению российских сил там, где они могут оттеснить их.
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Головне на початку "забити" місце прихильника якогось твердження чи явища в очах мас, а потім можна і по трішки підточувати це ж твердження чи явище потрібними заявами і діями. Знаємо, пропаганду також вивчали
Читаємо уважно до повного розуміння, перемоги України він не хоче, хоче лише зупинити просування росіян. Можливо тому такі буксування з поставками, щоб контрнаступу не дай Бог не сталося.
Отаке. 🙄
как бы тем и не кончилось