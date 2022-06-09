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Новости Агрессия России против Украины Война
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США стремятся обеспечить Украину необходимым вооружением для отражения агрессии России, - советник Байдена Салливан

сша

Соединенные Штаты внимательно следят за ходом войны России против Украины и готовы в дальнейшем поставлять в нашу страну необходимое оружие и технику для отражения военной агрессии со стороны РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-брифинге заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы обеспокоены каждым актом агрессии, совершенном россиянами, каждым дюймом украинской территории, который они оккупировали, разрушают, бомбят, уничтожают – как в районах, где они передвигаются, так и в районах, которые они обстреливают ракетами издалека", – подчеркнул Салливан.

Он также отметил, что США стремятся обеспечить украинцев необходимым вооружением и инструментами, чтобы они могли противостоять продвижению российских сил там, где они могут оттеснить их.

Читайте: Залужный и Ермак провели разговор с генералом Милли и советником Байдена Салливаном

помощь (7760) США (26401) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+4
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09.06.2022 07:14
+3
це святе!
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09.06.2022 07:25
+3
якби не це блаблабла - ти б перед кацапнею вже на колінах стояв.
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09.06.2022 08:56
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09.06.2022 07:14 Ответить
Насипай!
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09.06.2022 07:16 Ответить
це святе!
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09.06.2022 07:25 Ответить
Аби шось ляпнути. Блінкен так не мутить.
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09.06.2022 07:30 Ответить
ВСУ героїчно стримують ворога. США і ЄС уважно слідкують. Таке враження , що після підписання США ленд-лізу , ситуація з поставками тяжкого озброєння погіршилася. Обіцянками ворога не зупинити. Питання , чого вижидають США і ЄС ?!
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09.06.2022 07:40 Ответить
Зараз не на часi❗Не за баром.
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09.06.2022 07:51 Ответить
Це не враження, це так і є
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09.06.2022 08:17 Ответить
Саливан путинский членосос
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09.06.2022 08:12 Ответить
бла бла бла
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09.06.2022 08:16 Ответить
якби не це блаблабла - ти б перед кацапнею вже на колінах стояв.
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09.06.2022 08:56 Ответить
У маніпуляторів завжди ХТОСЬ винен, а ніяк не те, що вони три роки знищували армію, економіку, зливали міжнародні позови проти кацапів на сотні міліардів доларів та беззупинно крали.
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09.06.2022 10:30 Ответить
це розуміємо Ви і я - зелені ні.
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09.06.2022 10:36 Ответить
цьому путінферштеєну краще навіть не світитися.
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09.06.2022 09:00 Ответить
це ж така схема - спочатку сказати щось правильне, те, що підтримують відповідні групи населення, показати, що ти правильний, в темі і т.п., а потім почати акуратно просувати потрібні "лєві" наративи. Це складна система маніпуляцій, повільна, але залізобетонна.

Головне на початку "забити" місце прихильника якогось твердження чи явища в очах мас, а потім можна і по трішки підточувати це ж твердження чи явище потрібними заявами і діями. Знаємо, пропаганду також вивчали
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09.06.2022 09:06 Ответить
https://ibb.co/tM7h78x
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09.06.2022 09:11 Ответить
Він також зауважив, що США прагнуть забезпечити українців необхідним озброєнням і інструментами, щоб вони могли протистояти просуванню російських сил там, де вони можуть відтіснити їх.

Читаємо уважно до повного розуміння, перемоги України він не хоче, хоче лише зупинити просування росіян. Можливо тому такі буксування з поставками, щоб контрнаступу не дай Бог не сталося.
Отаке. 🙄
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09.06.2022 09:59 Ответить
пока агент фсб Арахамия отмазывает агента фсб Абрамовича, я бы ржавого гвоздя не передавал
как бы тем и не кончилось
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09.06.2022 10:11 Ответить
Дякуємо.
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09.06.2022 10:31 Ответить
Салливан кремлёвский окурок...вместе с Керри...ему верить...что Ольга ********* или кобыле машке и машке заХеровой...
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09.06.2022 11:03 Ответить
ось те й хрінове, що тільки для відбиття, а не для перемоги.
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09.06.2022 11:41 Ответить
 
 