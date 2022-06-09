США стремятся обеспечить Украину необходимым вооружением для отражения агрессии России, - советник Байдена Салливан

Соединенные Штаты внимательно следят за ходом войны России против Украины и готовы в дальнейшем поставлять в нашу страну необходимое оружие и технику для отражения военной агрессии со стороны РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-брифинге заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы обеспокоены каждым актом агрессии, совершенном россиянами, каждым дюймом украинской территории, который они оккупировали, разрушают, бомбят, уничтожают – как в районах, где они передвигаются, так и в районах, которые они обстреливают ракетами издалека", – подчеркнул Салливан.

Он также отметил, что США стремятся обеспечить украинцев необходимым вооружением и инструментами, чтобы они могли противостоять продвижению российских сил там, где они могут оттеснить их.

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