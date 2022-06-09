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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты пытаются продвинуться по западному берегу Северского Донца, чтобы избежать сложной переправы со стороны Северодонецка, - ISW

рф

Российские оккупанты продолжают атаки в Северодонецке. Враг стремится подняться по Северскому Донцу, потому что имеет сложности с переправой через реку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Как отмечается, в боях за Северодонецк оккупанты одновременно стремятся обойти украинские позиции в этом районе с фланга, чтобы избежать необходимости встречного форсирования реки Северский Донец.

Сообщается, что украинские военные продолжают вести маневровую оборону Северодонецка и, вероятно, сосредоточатся на том, чтобы нанести большой вред российским силам, а не пытаться удержать весь город.

"Российские войска, вероятно, стремятся продвинуться вверх по западному берегу Северского Донца, чтобы избежать сложной переправы через реку со стороны Северодонецка", - сообщили эксперты.

Кроме того, российские силы проводили атаки с РСЗО и разведывательные операции в Николаевской области и активизируют операции в Херсонской области в ответ на недавние украинские контратаки.

Также россияне, вероятно, пытаются усилить контроль над трассой Т0812, пролегающей по территории Ореховского и Васильевского районов, для поддержки операций на северо-востоке Запорожья - потому и перебросили туда 30 танков Т-62.

Читайте: Битва за Северодонецк – одна из самых трудных за эту войну. Там решается судьба Донбасса, - Зеленский

армия РФ (19047) Северодонецк (605) Северский Донец (41)


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Топ комментарии
+6
Як страшно - танки Т-62! без тепловізорів і електроніки ******** Без активної броні "Смертники" Скоро й "55-ки" в хід пускать почнуть! Мене одне цікавить? А як вони збиралися з НАТОю воювать? ЧИМ і КИМ? Якщо вони з маленькою Україною справиться нездатні?
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09.06.2022 07:48
+6
Есть же отличное место для переправы, можно сказать проверенное - Белогоровка
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09.06.2022 08:29
+3
Для сильной армії своєї
Рушниць, мушкетів, оружжин
Наклали повні гамазеї,
Гвинтівок, фузій без пружин,
Булдимок, флинт і яничарок.
А в особливий закамарок
Списів, пік, ратищ, гаківниць.
Були тут страшниї гармати,
Од вистрілу дрижали хати,
А пушкарі то клались ниць.

Жлукта і улики на пушки
Робить галили на захват;
Днища, оснівниці, витушки
На принадлежность приправлять.
Нужда перемінить закони!
Квачі, помела, макогони
В пушкарське відомство пішли;
Колеса, бендюги і кари
І самиї церковні мари
В депо пушкарськеє тягли.

Держась воєнного обряду,
Готовили заздалегідь
Багацько всякого снаряду,
Що сумно аж було глядіть.
Для куль - то галушки сушили,
А бомб - то з глини наліпили,
А слив солоних - для картеч;
Для щитів ночви припасали,
І дна із діжок вибивали,
І приправляли всім до плеч.
(Котляревський "Енеїда")
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09.06.2022 07:49
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Правила форума Совет форумчан
А переправлятись всеодно доведеться. Ось тут їм жаба цицьку і дасть.
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09.06.2022 07:38 Ответить
ну нехай сунуться, я в ниx скрепа хромосому шкребе...
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09.06.2022 07:39 Ответить
Для сильной армії своєї
Рушниць, мушкетів, оружжин
Наклали повні гамазеї,
Гвинтівок, фузій без пружин,
Булдимок, флинт і яничарок.
А в особливий закамарок
Списів, пік, ратищ, гаківниць.
Були тут страшниї гармати,
Од вистрілу дрижали хати,
А пушкарі то клались ниць.

Жлукта і улики на пушки
Робить галили на захват;
Днища, оснівниці, витушки
На принадлежность приправлять.
Нужда перемінить закони!
Квачі, помела, макогони
В пушкарське відомство пішли;
Колеса, бендюги і кари
І самиї церковні мари
В депо пушкарськеє тягли.

Держась воєнного обряду,
Готовили заздалегідь
Багацько всякого снаряду,
Що сумно аж було глядіть.
Для куль - то галушки сушили,
А бомб - то з глини наліпили,
А слив солоних - для картеч;
Для щитів ночви припасали,
І дна із діжок вибивали,
І приправляли всім до плеч.
(Котляревський "Енеїда")
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09.06.2022 07:49 Ответить
Хто це писав? Схоже на Тичину. Його коли читаєш, то язика можна зламати. Було прислів"я: краще з"їсти кирпичину ніж учить того Тичину.
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09.06.2022 07:55 Ответить
котляревський
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09.06.2022 08:04 Ответить
"Енеїду" треба в школярську программу, а не ***** безногу кареніну - нахий
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09.06.2022 08:02 Ответить
як ти зрозумів Котляревського? - ти зрозумів все...
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09.06.2022 08:07 Ответить
Еней був парубок моторнийІ
хлопець хоть куди козак...
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09.06.2022 08:18 Ответить
Еней був парубок моторний
І хлопець хоть куди козак,
Удавсь на всеє зле проворний,
Завзятійший од всіх бурлак.

Но греки, як спаливши Трою,
Зробили з неї скирту гною,
Він, взявши торбу, тягу дав;
Забравши деяких троянців,

Осмалених, як гиря, ланців,
П'ятами з Трої накивав.
-----
Він, швидко поробивши човни,
На синє море поспускав,
Троянців насажавши повні,
І куди очі почухрав.

Но зла Юнона, **** дочка,
Розкудкудакалась, як квочка, -
Енея не любила - страх;
Давно уже вона хотіла,

Його щоб душка полетіла
К чортам і щоб і дух не пах.
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09.06.2022 08:22 Ответить
Як страшно - танки Т-62! без тепловізорів і електроніки ******** Без активної броні "Смертники" Скоро й "55-ки" в хід пускать почнуть! Мене одне цікавить? А як вони збиралися з НАТОю воювать? ЧИМ і КИМ? Якщо вони з маленькою Україною справиться нездатні?
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09.06.2022 07:48 Ответить
Не Чим Ким☝ А с помощью Ким Чин Ына❗А как ещё
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09.06.2022 07:54 Ответить
Коли башту ледь видно з окопу, то спробуй поцілити в неї. Московити хочуть посилити захист траси на Крим.
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09.06.2022 07:59 Ответить
для артилерії пофіг що він в окопі, головне що він нерухомий
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09.06.2022 08:20 Ответить
Джавелин бьет сверху прямо в башню!
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09.06.2022 08:33 Ответить
По кумполу так сказать☝
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09.06.2022 11:19 Ответить
Для этого надо подобраться на дальность поражения "Джавелина",а у т-62 прицельная дальность огня ок.4000м,т.е.почти в два раза больше,попробуй еще подойди ..Вот "Стугна"это другое дело, особенно в паре с воздушным разведчиком..От нее его и "бронеброви" не спасут
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09.06.2022 18:42 Ответить
Есть же отличное место для переправы, можно сказать проверенное - Белогоровка
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09.06.2022 08:29 Ответить
не Сіверського Дінця, а Донця
тіртик, тіст
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09.06.2022 15:01 Ответить
 
 