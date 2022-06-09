Оккупанты пытаются продвинуться по западному берегу Северского Донца, чтобы избежать сложной переправы со стороны Северодонецка, - ISW

Российские оккупанты продолжают атаки в Северодонецке. Враг стремится подняться по Северскому Донцу, потому что имеет сложности с переправой через реку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Как отмечается, в боях за Северодонецк оккупанты одновременно стремятся обойти украинские позиции в этом районе с фланга, чтобы избежать необходимости встречного форсирования реки Северский Донец.

Сообщается, что украинские военные продолжают вести маневровую оборону Северодонецка и, вероятно, сосредоточатся на том, чтобы нанести большой вред российским силам, а не пытаться удержать весь город.

"Российские войска, вероятно, стремятся продвинуться вверх по западному берегу Северского Донца, чтобы избежать сложной переправы через реку со стороны Северодонецка", - сообщили эксперты.

Кроме того, российские силы проводили атаки с РСЗО и разведывательные операции в Николаевской области и активизируют операции в Херсонской области в ответ на недавние украинские контратаки.

Также россияне, вероятно, пытаются усилить контроль над трассой Т0812, пролегающей по территории Ореховского и Васильевского районов, для поддержки операций на северо-востоке Запорожья - потому и перебросили туда 30 танков Т-62.

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