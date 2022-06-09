Оккупанты пытаются продвинуться по западному берегу Северского Донца, чтобы избежать сложной переправы со стороны Северодонецка, - ISW
Российские оккупанты продолжают атаки в Северодонецке. Враг стремится подняться по Северскому Донцу, потому что имеет сложности с переправой через реку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Как отмечается, в боях за Северодонецк оккупанты одновременно стремятся обойти украинские позиции в этом районе с фланга, чтобы избежать необходимости встречного форсирования реки Северский Донец.
Сообщается, что украинские военные продолжают вести маневровую оборону Северодонецка и, вероятно, сосредоточатся на том, чтобы нанести большой вред российским силам, а не пытаться удержать весь город.
"Российские войска, вероятно, стремятся продвинуться вверх по западному берегу Северского Донца, чтобы избежать сложной переправы через реку со стороны Северодонецка", - сообщили эксперты.
Кроме того, российские силы проводили атаки с РСЗО и разведывательные операции в Николаевской области и активизируют операции в Херсонской области в ответ на недавние украинские контратаки.
Также россияне, вероятно, пытаются усилить контроль над трассой Т0812, пролегающей по территории Ореховского и Васильевского районов, для поддержки операций на северо-востоке Запорожья - потому и перебросили туда 30 танков Т-62.
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Рушниць, мушкетів, оружжин
Наклали повні гамазеї,
Гвинтівок, фузій без пружин,
Булдимок, флинт і яничарок.
А в особливий закамарок
Списів, пік, ратищ, гаківниць.
Були тут страшниї гармати,
Од вистрілу дрижали хати,
А пушкарі то клались ниць.
Жлукта і улики на пушки
Робить галили на захват;
Днища, оснівниці, витушки
На принадлежность приправлять.
Нужда перемінить закони!
Квачі, помела, макогони
В пушкарське відомство пішли;
Колеса, бендюги і кари
І самиї церковні мари
В депо пушкарськеє тягли.
Держась воєнного обряду,
Готовили заздалегідь
Багацько всякого снаряду,
Що сумно аж було глядіть.
Для куль - то галушки сушили,
А бомб - то з глини наліпили,
А слив солоних - для картеч;
Для щитів ночви припасали,
І дна із діжок вибивали,
І приправляли всім до плеч.
(Котляревський "Енеїда")
хлопець хоть куди козак...
І хлопець хоть куди козак,
Удавсь на всеє зле проворний,
Завзятійший од всіх бурлак.
Но греки, як спаливши Трою,
Зробили з неї скирту гною,
Він, взявши торбу, тягу дав;
Забравши деяких троянців,
Осмалених, як гиря, ланців,
П'ятами з Трої накивав.
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Він, швидко поробивши човни,
На синє море поспускав,
Троянців насажавши повні,
І куди очі почухрав.
Но зла Юнона, **** дочка,
Розкудкудакалась, як квочка, -
Енея не любила - страх;
Давно уже вона хотіла,
Його щоб душка полетіла
К чортам і щоб і дух не пах.
тіртик, тіст