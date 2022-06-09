Ориентировочно 800 погибших и почти 400 раненых: личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ понес существенные потери в Украине, - Генштаб ВСУ
Личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии врага понес существенные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ в фейсбуке.
"По имеющейся информации, в боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери. Примерно 800 погибшими и около 400 ранеными. Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали около 1800 военнослужащих из числа бригады", - сообщили в Генштабе.
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І тримає калаша,
В наколках його тіло,
А в кишені анаша.
Аж раптом їбануло
І здійнялася рілля,
Земля перетравила
Молодого москаля.
І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
От тоді: на 1 вбитого - 3 поранених. А коли твої товариші це "товариші по чарці" і більше нічого, коли в тебе в "аптечці" розтрісканий "жгут Есмарха" з 1985 року, коли тебе гарантовано кидають спливаючого кров'ю, а гвинтокрили - то для швидкої евакуації Герасімова та розстрілу цивільних, то і втрати - 2 вбитих на 1 пораненого...
Сам - живу неподалік від шпиталю військового. Гвинтокрили прилітають 2-5 разів на день. Причому літають - МВС-ні, які були закуплені у Франції. І хоч я тоді, коли їх купляли, піддався пропаганді всяких дебілів і думав "нащо мєнтам гвинтокрили за купу грошей?!?", то тепер я дуже радий, що є чим ганяти та хлопців доставляти і думаю, що ті гроші - дрібниця. Гроші заробляються, а життя та здоров'я в хлопців - одне.
2. В них вкрай пагана ситуація з логістикою поранених та доставкою їх до стаціонарних шпиталів. Традиційно. Тобто по штату все ніби є в бригадах, але працює воно приблизно так же, як у них працює зв'язка "піхота + арта". Тобто - всього багато, а наступ черепаший навіть попри те, що проти них зачасту ТРО стоїть, що тільки місяць назад почала вчитись окопуватись.
Хай у наших хлопців руки не болять!))