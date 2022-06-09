Ориентировочно 800 погибших и почти 400 раненых: личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ понес существенные потери в Украине, - Генштаб ВСУ

Личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии врага понес существенные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"По имеющейся информации, в боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери. Примерно 800 погибшими и около 400 ранеными. Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали около 1800 военнослужащих из числа бригады", - сообщили в Генштабе.

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