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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ориентировочно 800 погибших и почти 400 раненых: личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ понес существенные потери в Украине, - Генштаб ВСУ

рф,окупанти,русня

Личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии врага понес существенные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"По имеющейся информации, в боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери. Примерно 800 погибшими и около 400 ранеными. Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали около 1800 военнослужащих из числа бригады", - сообщили в Генштабе.

Смотрите: В Калифорнии грузят гаубицы M777 для отправки по Украине, - Генштаб ВСУ. ФОТО

армия РФ (19047) Генштаб ВС (6190) ликвидация (3473)


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Топ комментарии
+15
Сидить москаль в окопі
І тримає калаша,
В наколках його тіло,
А в кишені анаша.
Аж раптом їбануло
І здійнялася рілля,
Земля перетравила
Молодого москаля.

І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
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09.06.2022 08:26
+10
С точки зрения маховика войны ранением наносится больший урон врагу чем ликвидацией. Погибший просто перестаёт воевать. Раненый требует лечения, реабилитации, постоянной заботы со стороны самых разных служб, всем своим видом демотивирует ты
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09.06.2022 08:35
+7
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09.06.2022 08:29
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Сидить москаль в окопі
І тримає калаша,
В наколках його тіло,
А в кишені анаша.
Аж раптом їбануло
І здійнялася рілля,
Земля перетравила
Молодого москаля.

І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
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09.06.2022 08:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc Пирятин - Арта [Official Audio]
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09.06.2022 08:29 Ответить
жаль, что 400 были поранеты, а не убиты... а еще лучше выжжены с украинской земли... но ладно, и так хорошо... даст Бог из поранетых никто не выживет...
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09.06.2022 08:27 Ответить
С точки зрения маховика войны ранением наносится больший урон врагу чем ликвидацией. Погибший просто перестаёт воевать. Раненый требует лечения, реабилитации, постоянной заботы со стороны самых разных служб, всем своим видом демотивирует ты
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09.06.2022 08:35 Ответить
не у випадку русскіх, що-що, а звільнятися від баласту русскіє завжди вміли, їх з дитинства вчать не турбуватися про слабих, хворих і безпомічних.
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09.06.2022 10:39 Ответить
А сколько безвести попавших превратившхся в пепел?
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09.06.2022 08:38 Ответить
Не переживай! За деяких обставин поранені - краще, ніж убиті! Якщо підрозділ рухається пішки, то кілька бійців зайняті допомогою пораненим і не приймають участі в бойових діях (якщо поранений у ноги, то його четверо несуть!) Якщо є транспорт, то його використовують для вивезення поранених, а підрозділ залишається без транспорту і це позбавляє його швидкого маневру В тилу для поранених організовуються пункти меддопомоги А це вимагає роботи особового складу, матеріальних засобів, пального, медикаментів Евакуація в шпиталі теж вимагає транспорту - а це зайняті автошляхи і залізниці (що заважає підвозу до лінії фронту матеріальних засобів, особового складу, зброї, техніки та ***********) Лікування в шпиталях вимагає великої кількості крові, медикасментів, медичного персоналу (за свідченнями самих кацапів, до 30% поранених не встигають надать повноцінну допомогу і вони вмирають не від отриманих поранень, а саме від того, що їм вчасно не надали меддопомогу) Та й організація шпиталів - не дешеве заняття Ну а хто вижив і повернувся інвалідом - той ще й морально впливає на тих, хто збирається "с хахлами ваевать" Вигляд безногого, безрукого, сліпого чи обгорілого різко "відбиває патріотичні настрої"(особливо коли "па стараму рассийскаму абичаю" їх "викидають на смітник" і вони змушені жебракувать щоб прогодуваться!
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09.06.2022 08:48 Ответить
Всім українським утілізаторам кацапських вбивць-респектище.Не зупиняйтесь до повної перемоги України...
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09.06.2022 08:28 Ответить
Приятно что пошибших больше чем раненых. Крепкого здоровья погибшим. напасарам и набрудершафт
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09.06.2022 08:28 Ответить
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09.06.2022 08:29 Ответить
Нема чому тішитись, в України теж важкі втрати!
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09.06.2022 08:35 Ответить
А важчі вони ще й від того, що у нас гине цвіт нації, а там кацапське біосміття, непотріб.
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09.06.2022 09:22 Ответить
Щось наш генштаб "перестарався".Кількість поранених не може бути меншою за кількість вбитих:більш-менш реальне співвідношення 1:3. І як після цього довіряти офіційним даним генштабу?
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09.06.2022 08:47 Ответить
В деяких випадках - МОЖЕ Коли накривають артилерією скупчення підрозділів А якщо в бою на фронті - то правильно В середньому 1 убитий на 3-5 поранених
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09.06.2022 08:51 Ответить
1 вбитий до 3 пораненого, це коли працюють польові шпиталі нормально, коли твої товариші знають правила дошпитальної обробки ран та стабілізації поранених, коли вони тебе евакуюють вчасно, коли в тебе самого в підсумку є необхідні засоби, турнікети тощо, коли евакуація працює як годинник, а вже в близькому тилу критичних возять гвинтокрилами.

От тоді: на 1 вбитого - 3 поранених. А коли твої товариші це "товариші по чарці" і більше нічого, коли в тебе в "аптечці" розтрісканий "жгут Есмарха" з 1985 року, коли тебе гарантовано кидають спливаючого кров'ю, а гвинтокрили - то для швидкої евакуації Герасімова та розстрілу цивільних, то і втрати - 2 вбитих на 1 пораненого...

Сам - живу неподалік від шпиталю військового. Гвинтокрили прилітають 2-5 разів на день. Причому літають - МВС-ні, які були закуплені у Франції. І хоч я тоді, коли їх купляли, піддався пропаганді всяких дебілів і думав "нащо мєнтам гвинтокрили за купу грошей?!?", то тепер я дуже радий, що є чим ганяти та хлопців доставляти і думаю, що ті гроші - дрібниця. Гроші заробляються, а життя та здоров'я в хлопців - одне.
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09.06.2022 11:10 Ответить
Ви особисто вже скільки знищили?
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09.06.2022 09:16 Ответить
Вы уверены что все повынни сидеть в окопах? Почему вы сперва мелете языком как помелом, а завтра у этих же "сцикунiв" требуете броники, коптеры, запчасти, тепловизоры?
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09.06.2022 09:43 Ответить
Бачу ви теж відомий геополітик )
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09.06.2022 09:46 Ответить
Таке співвідношення не буває. Хіба що більшість поранених гине від хвороб без допомоги.
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09.06.2022 09:18 Ответить
1. В них вкрай пагана ситуація з стабілізацією поранених та вчасною евакуацією - вони орки і їм переважно начхати навіть друг на друга. Ну дохне поруч з ним вчорашній "товариш по чарці". І що? Це не привід напружуватись і під обстрілом тягнути пораненого на евакуацію чи віддавати йому свій рідний, чесно намародерений "в укропів" справжній турнікет.
2. В них вкрай пагана ситуація з логістикою поранених та доставкою їх до стаціонарних шпиталів. Традиційно. Тобто по штату все ніби є в бригадах, але працює воно приблизно так же, як у них працює зв'язка "піхота + арта". Тобто - всього багато, а наступ черепаший навіть попри те, що проти них зачасту ТРО стоїть, що тільки місяць назад почала вчитись окопуватись.
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09.06.2022 11:25 Ответить
Нормально так "заблукали"...)))
Хай у наших хлопців руки не болять!))
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09.06.2022 09:19 Ответить
Героям слава!
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09.06.2022 09:26 Ответить
 
 