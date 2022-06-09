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Новости Война
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В результате агрессии РФ в Украине погибли 263 ребенка, ранения получили - 488, - Офис генпрокурора

діти

Более 751 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 9 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 263. Возросло количество раненых – 488.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 190, Харьковской – 132, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

"В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении 10 детей в Харьковской области в результате обстрелов оккупантами объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате агрессии РФ в Украине погибли 263 ребенка, ранения получили 478, - Офис генпрокурора

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.

армия РФ (19047) дети (6469) убийство (6476) военные преступления (1425) Офис Генпрокурора (2457)


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Венедиктова вроде женщина ?

где выступление в оон про насилие над женщинами и детьми кацапами ? Почему не делают конференцию на жту тему и не подтягивают сирийскую и чеченскую оппозицию ?

вот африканцам зерна не хватает ? Это там где командует ***** вагнеровской армией - это там , где выкрадают целые школы девочек и их насилуют вагнеровцы?

ДОЛГО ЕЩЁ МИР БУДЕТ БЕРЕЧЬ ЛИЦО ХУТИНА ?
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09.06.2022 08:54 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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09.06.2022 09:25 Ответить
Циркова має на увазі драмтеатр? Купіть їй калькулятора.
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09.06.2022 09:31 Ответить
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09.06.2022 10:42 Ответить
Ніхто не заїкнеться, що навколо кожної війни крутися чорна трансплантологія. Хто не говорить про це, той приховує.
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09.06.2022 13:47 Ответить
Можна лише здогадуватись, що стоїть за вивезенням дітей з України.
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09.06.2022 13:49 Ответить
 
 