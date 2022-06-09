В результате агрессии РФ в Украине погибли 263 ребенка, ранения получили - 488, - Офис генпрокурора
Более 751 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 9 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 263. Возросло количество раненых – 488.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
По данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 190, Харьковской – 132, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.
"В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении 10 детей в Харьковской области в результате обстрелов оккупантами объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.
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где выступление в оон про насилие над женщинами и детьми кацапами ? Почему не делают конференцию на жту тему и не подтягивают сирийскую и чеченскую оппозицию ?
вот африканцам зерна не хватает ? Это там где командует ***** вагнеровской армией - это там , где выкрадают целые школы девочек и их насилуют вагнеровцы?
ДОЛГО ЕЩЁ МИР БУДЕТ БЕРЕЧЬ ЛИЦО ХУТИНА ?
Одужання пораненим.