В результате агрессии РФ в Украине погибли 263 ребенка, ранения получили - 488, - Офис генпрокурора

Более 751 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 9 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 263. Возросло количество раненых – 488.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 190, Харьковской – 132, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

"В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении 10 детей в Харьковской области в результате обстрелов оккупантами объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате агрессии РФ в Украине погибли 263 ребенка, ранения получили 478, - Офис генпрокурора

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.