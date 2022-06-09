На подготовку украинских солдат для работы с новыми РСЗО понадобится до четырех недель: США и Британия разработали план

Власти США и Британии разработали план обучения украинских военных по работе с западными реактивными системами залпового огня (РСЗО). На подготовку солдат потребуется от трех до четырех недель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

По словам генерала США Марка Милли, на нынешнем этапе предполагается обучение "взвода украинских солдат" американской стороной.

"Мы должны начать это с рациональной и продуманной программы, в рамках которой они будут обучены такому уровню, чтобы быть эффективными", - отметил Милли.

Речь идет об ускоренном курсе обучения.

"Просто бросить эту систему вооружений в бой не принесет пользы. Нужна подготовка, чтобы добиться максимальной эффективности применения этих вооружений как высокоточных систем", - добавил Милли.

По оценке издания, заявления Милли свидетельствуют о "повышении вероятности, что больше таких вооружений могут отправить в Украину".

Как говорится в материале, британская сторона, согласно плану, также намерена учить "по взводу за раз".

Как заявил Милли, российские силы на Донбассе "продемонстрировали, что превосходят по огневой мощи и радиусу украинскую артиллерию". По мнению генерала, украинская сторона нуждается в "некоторых артиллерийских системах большей дальности".

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