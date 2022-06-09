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Новости Агрессия России против Украины Война
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На подготовку украинских солдат для работы с новыми РСЗО понадобится до четырех недель: США и Британия разработали план

рсзв,м270

Власти США и Британии разработали план обучения украинских военных по работе с западными реактивными системами залпового огня (РСЗО). На подготовку солдат потребуется от трех до четырех недель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

По словам генерала США Марка Милли, на нынешнем этапе предполагается обучение "взвода украинских солдат" американской стороной.

"Мы должны начать это с рациональной и продуманной программы, в рамках которой они будут обучены такому уровню, чтобы быть эффективными", - отметил Милли.

Речь идет об ускоренном курсе обучения.

"Просто бросить эту систему вооружений в бой не принесет пользы. Нужна подготовка, чтобы добиться максимальной эффективности применения этих вооружений как высокоточных систем", - добавил Милли.

По оценке издания, заявления Милли свидетельствуют о "повышении вероятности, что больше таких вооружений могут отправить в Украину".

Как говорится в материале, британская сторона, согласно плану, также намерена учить "по взводу за раз".

Как заявил Милли, российские силы на Донбассе "продемонстрировали, что превосходят по огневой мощи и радиусу украинскую артиллерию". По мнению генерала, украинская сторона нуждается в "некоторых артиллерийских системах большей дальности".

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Великобритания (4922) США (26401) обучение (524) РСЗО (194)


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Топ комментарии
+25
Задорнов, ты?
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09.06.2022 08:55
+13
на м777 тоже говорили что нужно месяц, нашим хватило нелели для освоения уровня "инструктор".
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09.06.2022 08:52
+11
як в аптеці міряють - по тихеньку маленькими вагами та мірками.

Це не Афганістан куди гнали (талібам як виявилося) щомісяця тисячі систем озброєнь від гармат до літаків
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09.06.2022 08:49
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4 недели это для туповатых амеров, наши управятся за неделю.
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09.06.2022 08:49 Ответить
Задорнов, ты?
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09.06.2022 08:55 Ответить
с нуля да, месяца хватит , но если переобучить тех кто умеет пользоваться совдеповскими системами ,думаю будет гораздо быстрее
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09.06.2022 09:13 Ответить
Живу в США 12 років і завжди смішно читати про тіпа "туповатых амеров".
А по факту вузькоспеціальні спеціалісти.
Медицина, інженерія, стандарти, правосуддя ітд.
Менталітет інший : наприклад, коли я вчився в коледжі, викладач роздав контрольну роботу кожному в закритому конверті додому і поїхав в відпустку. На наступний день всі прийшли в клас, розкрили конверти, написали роботи і здали лаборанту.
Максимально конкурентний ринок відсіює не професіоналів.
А всякі тіпа "умные " професіонали широкого профілю, самі просунені нічого створити не можуть.
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09.06.2022 09:57 Ответить
Натискати кнопку пуску? Це можна і за тиждень... Але, зброя, що повинна надійти- принципово відрізняється від звичних для нас РЗСО. Особливо в роботі з системою управління вогнем.. А з урахуванням того, що вона вироблялася під натівського бійця, з урахуванням його загальної підготовки, то це доволі складне завдання. Але, немає таких перепон...
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09.06.2022 11:56 Ответить
як в аптеці міряють - по тихеньку маленькими вагами та мірками.

Це не Афганістан куди гнали (талібам як виявилося) щомісяця тисячі систем озброєнь від гармат до літаків
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09.06.2022 08:49 Ответить
на м777 тоже говорили что нужно месяц, нашим хватило нелели для освоения уровня "инструктор".
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09.06.2022 08:52 Ответить
Если переобучить наших артиллеристов рсзо, то хватит и 3-4 дня.
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09.06.2022 08:55 Ответить
Там цифра всюди, цифрова система коригування вогню, це то саме що ти все житя креслив схеми лінійкою а тобі дали AutoCAD. Половину часу теорія, половину практика.
Завжди дивувала думка диванних єкспертів.
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09.06.2022 10:10 Ответить
Ты реально думаешь, что в всу служат только тупицы? Шо ты тут умничаешь? Сами натовские инструкторы в шоке от того как украинцы быстро осваивают натовские системы вооружения. У меня есть знакомый летчик-истребитель.так вот он говорит, что ему хватило бы 2 недели, чтобы уверенно пересесть с миг 29 на любой F.
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09.06.2022 17:04 Ответить
О начинается - і тут дочка офіцера, знайомого ітд. Скільки років пройшло а в Україні нічого не помінялось. Одні понти, то вміемо, самі ліпші. А в реальності лікарів приймають як медсестер, так як не можуть поставити правельний діагноз, протоколи застарілі ітд. Скільки орки захопили протибатарейних радарів з США - напевне через профіналізм і швидке навчання.
******* розумні РСЗО по складності наближаються до ппо. На ппо треба вчитись 2 роки з нуля.
Подивись відео як навчали ізраїльских пілотів. Скільки часу займає лише керування радаром, канали, спетри, переключеня на оптичний канал, супровід пару цілей. Напевне євреї тоже туповаті.
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11.06.2022 06:35 Ответить
А артилеристів багато, бо старі снаряди закінчилися
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09.06.2022 10:23 Ответить
надо смело делить на 4, как минумум.
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09.06.2022 08:56 Ответить
Американська техніка складна і звичайно ж потрібно її освоїти і набути практики застосування. Це не трактор ХТЗ.
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09.06.2022 08:57 Ответить
Пам*ятаю. що ще місяць-два перед цим писалось. що наші вже навчаються
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09.06.2022 08:59 Ответить
не надо верить всему, что пишут во время войны...
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09.06.2022 09:13 Ответить
Теж чув, мож то арестович лякав ворога
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09.06.2022 10:29 Ответить
Сподобалося - « на нинішньому етапі передбачається навчання "взводу українських солдатів" американською стороною». Джерело:
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09.06.2022 09:01 Ответить
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09.06.2022 09:10 Ответить
Там Борис должен быть
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09.06.2022 09:47 Ответить
мне непонятно, почему нельзя было заняться подготовкой заранее, выделить хотя бы тот же взвод, можно же выдернуть чел 30-40, может и не пригодится, но ребята были бы обучены...
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09.06.2022 09:15 Ответить
Певно по тій же причині, чому нам поки не надали наприклад їхні САУ м109. Якщо вірити вікіпедії їх у них 1500 штук на озброєнні і 500 штук на зберіганні. Норвегія, в якої їх незмірно менше змогла дати 20 одиниць. От поки такі справи.
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09.06.2022 09:28 Ответить
U Norvegiji jest nemalo MLRS v skladax.Paladini oni xorosyje no v dani moment samyje lucije jest Caeser s Franciji 18 stuk sto polucili.U nix ne sniali FCS prislali v tom kak oni byli,amerikansi s F777 sniali FCS fire control system .Oni nuzni dlia strelbi po GPS
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09.06.2022 09:39 Ответить
Vot u vas netu takix kak u amerikansev FCS.Nado paprosit stob dali
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09.06.2022 09:40 Ответить
Ukraine sto peredali ix netu sudia po foto
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09.06.2022 09:42 Ответить
Дайте тиждень - розберемось...
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09.06.2022 09:17 Ответить
Тих кого послали на навчання самі розуміють що від якості і швидкого навчання залежить доля багатьох в Україні тому будуть наполегливо і сумлінно навчатись чого їм бажаєм.
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09.06.2022 09:25 Ответить
Gde to 2 medeli i naucitsia
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09.06.2022 09:34 Ответить
Заздалегідь це не можна було зробити? Треба щоби наші хлопці гинули, доки прийдуть ці аж 7 чи 8 рсзв і чому не 50?
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09.06.2022 09:42 Ответить
А вот интересно - хоть один из здешних советчиков ЛИЧНО служил хотя бы на "граде"?
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09.06.2022 09:42 Ответить
Звичайно, сама по собі зброя - це камячна сокира в руках дикуна. І всі вмовляння про її тупе постачання нічого не вирішить. Але дивує інше: обіцянки і рішення про постачання РЗСО ведуться давно, а підготовка екіпажів тільки планується... І це затягнеться ще на місяць??? Чи не занадто багато марнотратства??
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09.06.2022 09:51 Ответить
Нам і 28 років не вистачило щоб порозумнішати та не вибрати зелене опудало в 19- му. А ви говорите про якийсь там місяць. Нам США нічого не винні.
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09.06.2022 10:12 Ответить
обучать теории - одно, проверить знания на практике, на полигоне - другое... в бою применить и теорию и первые навыки и т.д. - ваще и другое и третье...
переучивать же тех кто уже имеет представление о таком вооружении - еще быстрее пойдет...
просто 3-4 недели... это очень много для воюющих и ждущих подкрепления...
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09.06.2022 09:53 Ответить
т.е - тільки розробили план і маємо колись почати навчяння на тижні + доставка = 6 тижнів ще
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09.06.2022 10:01 Ответить
Что то мне подсказывает, - раз заявили о 4-х неделях то со дня на день уже отработают первый раз по русне. С Богом!
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09.06.2022 10:33 Ответить
На первое время могли бы своих посадить время не ждёт.
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09.06.2022 11:17 Ответить
Так вже декілька тижнів (а може й місяць) говориться про передачу цієї зброї. Я думав, що вже тоді почали вчити і навчили за цей час...
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09.06.2022 11:43 Ответить
шо там обучаться там комп игра видишь цель жмакай кнопачка....
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09.06.2022 12:53 Ответить
 
 