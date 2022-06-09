На подготовку украинских солдат для работы с новыми РСЗО понадобится до четырех недель: США и Британия разработали план
Власти США и Британии разработали план обучения украинских военных по работе с западными реактивными системами залпового огня (РСЗО). На подготовку солдат потребуется от трех до четырех недель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.
По словам генерала США Марка Милли, на нынешнем этапе предполагается обучение "взвода украинских солдат" американской стороной.
"Мы должны начать это с рациональной и продуманной программы, в рамках которой они будут обучены такому уровню, чтобы быть эффективными", - отметил Милли.
Речь идет об ускоренном курсе обучения.
"Просто бросить эту систему вооружений в бой не принесет пользы. Нужна подготовка, чтобы добиться максимальной эффективности применения этих вооружений как высокоточных систем", - добавил Милли.
По оценке издания, заявления Милли свидетельствуют о "повышении вероятности, что больше таких вооружений могут отправить в Украину".
Как говорится в материале, британская сторона, согласно плану, также намерена учить "по взводу за раз".
Как заявил Милли, российские силы на Донбассе "продемонстрировали, что превосходят по огневой мощи и радиусу украинскую артиллерию". По мнению генерала, украинская сторона нуждается в "некоторых артиллерийских системах большей дальности".
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А по факту вузькоспеціальні спеціалісти.
Медицина, інженерія, стандарти, правосуддя ітд.
Менталітет інший : наприклад, коли я вчився в коледжі, викладач роздав контрольну роботу кожному в закритому конверті додому і поїхав в відпустку. На наступний день всі прийшли в клас, розкрили конверти, написали роботи і здали лаборанту.
Максимально конкурентний ринок відсіює не професіоналів.
А всякі тіпа "умные " професіонали широкого профілю, самі просунені нічого створити не можуть.
Це не Афганістан куди гнали (талібам як виявилося) щомісяця тисячі систем озброєнь від гармат до літаків
Завжди дивувала думка диванних єкспертів.
******* розумні РСЗО по складності наближаються до ппо. На ппо треба вчитись 2 роки з нуля.
Подивись відео як навчали ізраїльских пілотів. Скільки часу займає лише керування радаром, канали, спетри, переключеня на оптичний канал, супровід пару цілей. Напевне євреї тоже туповаті.
переучивать же тех кто уже имеет представление о таком вооружении - еще быстрее пойдет...
просто 3-4 недели... это очень много для воюющих и ждущих подкрепления...