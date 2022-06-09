Подразделения ВС Беларуси отрабатывают задачи борьбы с ДРГ условного противника, - Генштаб ВСУ
В Белоруссии военные учатся воевать с диверсионно-разведывательными группами условного противника.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В рамках проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь отрабатываются задачи борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника", - говорится в сообщении.
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Он может остаться без своей армии, это облегчит рассии ввести свои войска в РБ.