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Новости Война
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Подразделения ВС Беларуси отрабатывают задачи борьбы с ДРГ условного противника, - Генштаб ВСУ

білорусь

В Белоруссии военные учатся воевать с диверсионно-разведывательными группами условного противника.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь отрабатываются задачи борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника", - говорится в сообщении.

Также читайте: Беларусь отрабатывает создание ударных группировок и проверяет готовность транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений, - Генштаб ВСУ

Беларусь (7887) диверсия (294)


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Топ комментарии
+4
Так полк Калиновского не один придет с ними 3 топора будет.
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09.06.2022 08:57
+3
Я могу даже ДРГ им показать,пусть валят всех с шевронами орков.
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09.06.2022 08:52
+3
На кордоні з паРашею треба відпрацьовувати.
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09.06.2022 09:49
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Я могу даже ДРГ им показать,пусть валят всех с шевронами орков.
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09.06.2022 08:52 Ответить
О! Оце вже пішли "реалії"! "Драників" готують до приходу воїнів з полку Кастуся Калиновського!
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09.06.2022 08:54 Ответить
Так полк Калиновского не один придет с ними 3 топора будет.
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09.06.2022 08:57 Ответить
Ні, 3 "топора" не прийдуть - вони "прилетять"!
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09.06.2022 12:34 Ответить
Ключове слово - "умовного"))
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09.06.2022 08:59 Ответить
Лука маневрує. І нашим. і вашим.
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09.06.2022 09:03 Ответить
бульбофюрер понимает, что поход на Украину для него будет катастрофой.
Он может остаться без своей армии, это облегчит рассии ввести свои войска в РБ.
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09.06.2022 09:05 Ответить
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09.06.2022 09:08 Ответить
вова? саня? - до безтями...
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09.06.2022 09:51 Ответить
кручение вокруг голой жопы
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09.06.2022 09:38 Ответить
На кордоні з паРашею треба відпрацьовувати.
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09.06.2022 09:49 Ответить
Показуха. Но пускай так, чем бы он вторгся.
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09.06.2022 10:10 Ответить
)) "литвин" на даче в растеряхе. вылезать из подвала? или вылезать, как и раньше, только ночью, в пасмурную погоду, шоб бульбой заниматься, не ослепнув от яркого света луны? во незадача.
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09.06.2022 10:33 Ответить
 
 