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Новости Война
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Изъятые у РФ активы пойдут на компенсацию украинцам за уничтоженное имущество, - Малюська

малюська

Из изъятых в РФ активов украинцы получат компенсацию за имущество, уничтоженное или поврежденное в результате российской агрессии.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что Украина продолжает нести огромный материальный ущерб в результате войны, и добровольно выплачивать репарации Россия вряд ли согласится. Поэтому, как отмечают в ведомстве, в вопросе выплаты компенсаций следует рассматривать два блока: работу с российскими активами за рубежом, чтобы их конфисковать там, и исключение активов лиц, связанных с агрессором, внутри Украины.

"Если говорить о работе за рубежом – наши успехи зависят от политических решений, принимаемых лидерами западных стран. Пока что на Западе есть консенсус по замораживанию российских активов, граждан и бизнеса страны-агрессора. Эта санкционная политика стандартная, но широкомасштабная. Однако наша задача – создать такой механизм, чтобы эти активы, средства можно было отбирать и передавать в пользу Украины. Такой механизм наработан, доведен до международных партнеров и находится на переговорной стадии", – сообщил Малюська.

По его словам, единственный путь для открытия доступа к российским активам за рубежом – заключение международного договора. Ведь в каждом конкретном случае ключевой проблемой является то, что в Европе или США простое изъятие имущества нарушало бы право собственности, защита которого является фундаментом этих стран, или же мог быть применен иммунитет суверенного государства РФ.

Малюська сообщил, что внутри нашей страны юридические механизмы для изъятия активов РФ и связанных с ней лиц уже созданы. Впрочем, некоторые проблемы есть и в этом вопросе.

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"Мы как часть европейского сообщества должны работать по европейским стандартам, в том числе по защите частной собственности.Ведь мы понимаем, что по значительным российским активам, как только мы их отберем, начнутся обжалования в международных судах, европейских арбитражах, в Европейском суде по правам человека. И в этих случаях каждый наш шаг будет оцениваться не с точки зрения национального законодательства, а международного", – объяснил министр юстиции.

В то же время, отмечается, что на национальном уровне соответствующие механизмы уже созданы, работают, даже произошли первые изъятия активов, касающихся таких компаний, как "Сбербанк", "Проминвестбанк".

компенсации (479) Минюст (1749) россия (95361) Малюська Денис (322) актив (91)


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Топ комментарии
+5
Головне піар. А там буде як буде.
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09.06.2022 09:19
+4
Спочатку треба пермогти
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09.06.2022 09:07
+4
В першу чергу зелені клоуни компенсують збитки Бєні та Ахметки і дещицю потрібно ж залишити собі. Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
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09.06.2022 09:12
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Спочатку треба пермогти
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09.06.2022 09:07 Ответить
Вилучене у рф майно піде на компенсацию "українцям": Коломойському, Фрідману, Ахметову, Фірташу.....
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09.06.2022 10:04 Ответить
В першу чергу зелені клоуни компенсують збитки Бєні та Ахметки і дещицю потрібно ж залишити собі. Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
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09.06.2022 09:12 Ответить
Головне піар. А там буде як буде.
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09.06.2022 09:19 Ответить
Верно. Этот Малюська - совершенно ни о чём.

Вначале квалификация действий, как военные преступления. Судом.
Затем иск о возмещении вреда, причинённого преступлением.
И только потом - компенсация, в т.ч. из арестованных средств - гражданам.
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09.06.2022 09:50 Ответить
А Крулевець (Кенігсберг) віддадуть назад власникам?
Німецьких нацистів не тільки контрибуціями провчили.
Треба і в рашистів як мінімум назад повернути українську Стародубщину яку вони анексували у 1919 році і загеноцидили там українців (як і завжди).
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09.06.2022 09:22 Ответить
Зазначається, що Україна продовжує зазнавати величезних матеріальних збитків унаслідок війни, і добровільно виплачувати репарації Росія навряд чи погодиться. Джерело:

гнати в шею цього Малюську , раз не може найти рішення ЯК ПОЛУЧИТИ РЕПАРАЦІЇ ВІД РАШИ - 1 трільон евро . Кому потрібен такой міністр ?
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09.06.2022 09:32 Ответить
Цей трильйон лежить закопаний десь під Калинівкою і Малюська має прийти його просто відкопати ? Не може вирішити таке просте завдання, може підете замість нього міністром ?
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09.06.2022 10:07 Ответить
огласите весь список этих украинцев, пожалуйста
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09.06.2022 09:43 Ответить
а як там справи з судом за компенсацію по криму?Злили?І тут,с..ки,злиєте.Арахамія рашці справку намалює
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09.06.2022 09:48 Ответить
Коли отримаєм гроші від вилучених активів, Зеля ще раз вибачить борги наших олігархів на мільярди доларів.
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09.06.2022 09:54 Ответить
Вологі фантазії...
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09.06.2022 10:04 Ответить
Починається нова програма преЗЕдента - "Велика компенсація".
Дурні воліють красти примітивно але багато.
на "Великому відновленні" Партнери, на жаль зе, красти не дадуть,
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09.06.2022 10:06 Ответить
А партнери зможуть контролювати бажані репарації? Якщо раптом вони будуть, то це безкінечний потік у кишені тих, хто при владі.
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09.06.2022 12:28 Ответить
А малюська собі скільки планує відслинити?
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09.06.2022 14:26 Ответить
Test
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09.06.2022 14:34 Ответить
Ну та, а би ляпнути. Тут озброєння не дочекаєшся від тих "партнерів", а на репарації, я би не розраховував. Очевидно же, що в ЕС хочуть примусити зе, прийняти умови *****. Затримання допомоги, один з методів.
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09.06.2022 15:47 Ответить
 
 