Изъятые у РФ активы пойдут на компенсацию украинцам за уничтоженное имущество, - Малюська

Из изъятых в РФ активов украинцы получат компенсацию за имущество, уничтоженное или поврежденное в результате российской агрессии.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что Украина продолжает нести огромный материальный ущерб в результате войны, и добровольно выплачивать репарации Россия вряд ли согласится. Поэтому, как отмечают в ведомстве, в вопросе выплаты компенсаций следует рассматривать два блока: работу с российскими активами за рубежом, чтобы их конфисковать там, и исключение активов лиц, связанных с агрессором, внутри Украины.

"Если говорить о работе за рубежом – наши успехи зависят от политических решений, принимаемых лидерами западных стран. Пока что на Западе есть консенсус по замораживанию российских активов, граждан и бизнеса страны-агрессора. Эта санкционная политика стандартная, но широкомасштабная. Однако наша задача – создать такой механизм, чтобы эти активы, средства можно было отбирать и передавать в пользу Украины. Такой механизм наработан, доведен до международных партнеров и находится на переговорной стадии", – сообщил Малюська.

По его словам, единственный путь для открытия доступа к российским активам за рубежом – заключение международного договора. Ведь в каждом конкретном случае ключевой проблемой является то, что в Европе или США простое изъятие имущества нарушало бы право собственности, защита которого является фундаментом этих стран, или же мог быть применен иммунитет суверенного государства РФ.

Малюська сообщил, что внутри нашей страны юридические механизмы для изъятия активов РФ и связанных с ней лиц уже созданы. Впрочем, некоторые проблемы есть и в этом вопросе.

Читайте: РФ не выплатила еще 74 млн евро компенсации по решениям ЕСПЧ

"Мы как часть европейского сообщества должны работать по европейским стандартам, в том числе по защите частной собственности.Ведь мы понимаем, что по значительным российским активам, как только мы их отберем, начнутся обжалования в международных судах, европейских арбитражах, в Европейском суде по правам человека. И в этих случаях каждый наш шаг будет оцениваться не с точки зрения национального законодательства, а международного", – объяснил министр юстиции.

В то же время, отмечается, что на национальном уровне соответствующие механизмы уже созданы, работают, даже произошли первые изъятия активов, касающихся таких компаний, как "Сбербанк", "Проминвестбанк".