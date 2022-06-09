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Новости Агрессия России против Украины Война
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Польша передала Украине более 240 танков и около 100 единиц бронетехники, - Дуда

дуда

Польша отправила Украине более 240 танков и около 100 единиц бронетехники в рамках помощи для борьбы с российским вторжением.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Bild.

"Украине нужно тяжелое вооружение, танки. Это потребности Украины. Я разговаривал с президентом Зеленским два дня назад. Он снова просил меня. Мы отправили танки, более 240 танков, которые Украина может обслуживать. Мы отправили почти 100 единиц бронетехники и оружия. Оружие, боеприпасы, ракеты. Мы отправили в общей сложности оружия на $2 млрд", - сказал Дуда.

По его словам, Польша рассчитывала получить от Германии определенное количество танков Leopard, чтобы пополнить свои запасы, но этого до сих пор не произошло.

"Для нас само собой разумеется, что вместо старых советских танков, которые мы поставили в Украину, мы получаем несколько танков Leopard из Германии, не самые современные. Потому что в Польше есть более старые версии танков Leopard. Благодаря этой помощи мы хотели немного пополнить эти запасы. Мы могли получить более старые и модернизировать их в будущем – тоже с помощью немецкой промышленности. Насколько я знаю, мы ничего не получили", - сказал Дуда.

Он также призвал все страны, которые могут помочь Украине предоставить оружие, например, артиллерию. "Это оружие нужно, чтобы остановить российское вторжение", - сказал Дуда.

Также читайте: Байден обсудил с Дудой оказание поддержки Украине

оружие (10198) Польша (8398) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+31
Полякам справжнім друзям України-черговий респектище...
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09.06.2022 09:36
+19
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09.06.2022 09:42
+18
справжні друзі пізнаються в біді
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09.06.2022 09:41
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Полякам справжнім друзям України-черговий респектище...
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09.06.2022 09:36 Ответить
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09.06.2022 09:45 Ответить
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09.06.2022 10:12 Ответить
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09.06.2022 10:13 Ответить
Дуже дякуємо нашей улюбленой Польщі! Низкій уклін простим людям та керівництву країни!!!! Це дійсно справжні друзі!
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09.06.2022 10:09 Ответить
Druzi !✊
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09.06.2022 09:41 Ответить
справжні друзі пізнаються в біді
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09.06.2022 09:41 Ответить
в что там с подлодками немецкими?)
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09.06.2022 09:42 Ответить
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09.06.2022 09:42 Ответить
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09.06.2022 09:43 Ответить
Забыл упомянуть обнимашки сывочолого с Мертвечуком и безальтернативную торговлю с рашистами во время войны
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09.06.2022 10:12 Ответить
Скавчиш? 😏
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09.06.2022 10:16 Ответить
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09.06.2022 10:18 Ответить
Делаь бабки - Талант. Не всем дано! И вообще - зависть - плохое чувство
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09.06.2022 10:34 Ответить
Обнимались при тебе?
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09.06.2022 10:46 Ответить
Слава Польщ! Треба обєднуватися зю у військовий союз. Це краще НАТО.
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09.06.2022 09:43 Ответить
Я 100% уверен что если например Параша нападет на Польшу то большинство стран НАТО сольються и не будут воевать на стороне Польшы. Военный блок где нет единоначалия а все решения принимаются конценсусом-он в принципе не может быть дееспособным:одна страна против и весь блок НАТО стоит на месте и ничего не делает в то время когда жители этой страны погибают. Особенно я-бы не надеялся на Германию,Францию,Италию-они точно не пошлют своих солдат для защиты других стран блока. А помните вторую войну в Ираке? Французики отказались и Американцам пришлось воевать САМИМ+некоторые отдельные страны НАТО и страны вне НАТО(УКраина например). Я за то чтобы Украина вступила в НАТО,но рассчитывать нужно прежде всего на свою армие и свое МОЩНОЕ дальнобойное и точное оружие
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09.06.2022 10:39 Ответить
20 лет назад в Ираке рядом с американцами воевали англичане, а остальные НАТО-вцы, да- слились
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09.06.2022 17:10 Ответить
Я и говорю НАТО как военная организация-она в принципе недееспособна. Единственное преимущество:общие оружейные и военные стандарты. Это как обшая ЖД евроколея. Украина не в НАТО и у Украины не евроколея-это дополнительные трудносьти для Украины
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09.06.2022 18:45 Ответить
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09.06.2022 09:44 Ответить
Шапіто теж евреї будувалт для гоїв в Україні.
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09.06.2022 09:47 Ответить
Кароче, ганси і поляків кинули.
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09.06.2022 09:50 Ответить
Чому ж так одразу. Як завжди перевод косячить,а друге,він не знає чи....А кого вони кинули? Вам і греки повинні були доставити,та передумали.....Попросіть,щоб переводили не так,як хоче Україна, а як є на разі
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09.06.2022 10:02 Ответить
Балачки, балачки, балачки. Усі лише балакають.
Що з важкого озброєння від німців вже прийшло в Україну?
Он Польша менше балакає, а вже стільки танків, хоча б і старих, нам вже не вибирати.
А Нікчемчина *******, вибачте більше усіх, а по факту - НУЛЬ
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09.06.2022 10:14 Ответить
PZ - 2000. Вже на Сході.
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09.06.2022 10:20 Ответить
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09.06.2022 10:22 Ответить
240 танков - это дело ! И всё в прошлом времени ! Никаких анонсов !
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09.06.2022 09:51 Ответить
1. Взять молча и передать.
2. Много ******* и ничего не передать.

Люди, ну есть же огромная разница!?
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09.06.2022 10:15 Ответить
Дякуємо Польщі !!!!!!!
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09.06.2022 09:55 Ответить
Но всиравно Гирмания делает больше с) Шольц.
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09.06.2022 09:56 Ответить
дякую, а тим часом - https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-poluchit-germanii-obeshchannye-rszo-1654756141.html Украина не получит от Германии обещанные РСЗО до зимы, - Zeit
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09.06.2022 09:57 Ответить
Якого року?
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09.06.2022 10:22 Ответить
Украинский сайт ГРОШІ нарыл на местных новостных лентах рабZei тысячи свежих могил по всему Скотостану...Больше всего дохляков в Бурятии...Туве...Дагестане...Якутии...
Самое интересное что губернаторы заказывают гробы для дохляков наперед...
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09.06.2022 10:05 Ответить
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09.06.2022 10:15 Ответить
пірнати
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09.06.2022 13:08 Ответить
хай би шольц сказав скільки він передав
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09.06.2022 10:05 Ответить
Хай би просто передав, не сказавши.
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09.06.2022 10:16 Ответить
Пусть передаст хотя бы то о чем он уже со раз сказал
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09.06.2022 12:48 Ответить
Старый свет слил Украину, но вооружал пуйла даже после 2014 года.
Последний шанс Украине предоставил Джонсон, но зеленая плесень этот шанс сливает. На кого он работает?
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09.06.2022 10:15 Ответить
Як завше:- зє-калошмойЗєр- хло
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09.06.2022 10:21 Ответить
Последний шанс Украине предоставил Джонсон, но зеленая плесень этот шанс сливает.

Подробнее какой "шанс" и в чем "слив" ?
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09.06.2022 10:17 Ответить
Джонсон запропонував створити економічний і військовий союз- Британія,Польша,Україна,Литва,Латвія,Естонія. зебіл злив цю пропозицію
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09.06.2022 22:29 Ответить
Ліверний шольц. Ганси посіпаки кацапського нацизму...
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09.06.2022 10:19 Ответить
немцам которые выбрали в правительство подстилок кремля похвастаться нечем...
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09.06.2022 10:24 Ответить
Насколько понял:Польша дала самую большую военную помощ Украине если сравнивать по отношению к ВВП стран и по наличию у этих стран вооружиний-Польша дала самую большую часть И не испугалась ни Парашки ни ее ЯО в то время как многие страны в разы большие экономически чем Польша и имеющие намного больше оружия-сцат это делать. Спасибо братьям-Полякам!
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09.06.2022 10:31 Ответить
Ні, там вроді Естонія саму більшу, якщо порівнювати по співвідношенню з ВВП
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09.06.2022 10:35 Ответить
Страны Балтии скорее всего, не удивлюсь если даже Люксембур
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09.06.2022 12:46 Ответить
Щиро дякуємо, Польщо !!!
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09.06.2022 10:44 Ответить
Оце показово, а не як німці. Німці навіть грекам і словенцям не можуть передати, щоб ті передали нам радянську техніку. 50 танків та 122 БМП це було б не погане підкріплення.
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09.06.2022 10:48 Ответить
Дякуемо
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09.06.2022 11:06 Ответить
ДЯКУЄМО ДРУЗІ!
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09.06.2022 11:26 Ответить
Не не. Шольц сказал что они больше всех помогают. Тут главное не перепутать с цифрам
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09.06.2022 12:45 Ответить
 
 