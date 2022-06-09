Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31,7 тыс. человек, 212 самолетов, 178 вертолетов, 1398 танков и 3438 бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 июня потери личного состава противника составляют около 31 700 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около/ about 31700 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1398 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 3438 (+9) ед,

артиллерийских систем - 711 (+8) ед,

РСЗО - 213 (+0) ед,

средства ПВО - 96 (+0) ед,

самолетов - 212 (+0) ед,

вертолетов - 178 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3),

крылатые ракеты – 125 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2421 (+15) ед,

специальная техника – 53 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.