РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5581 посетитель онлайн
Новости Война
6 896 8

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31,7 тыс. человек, 212 самолетов, 178 вертолетов, 1398 танков и 3438 бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 июня потери личного состава противника составляют около 31 700 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около/ about 31700 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1398 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 3438 (+9) ед,

артиллерийских систем - 711 (+8) ед,

РСЗО - 213 (+0) ед,

средства ПВО - 96 (+0) ед,

самолетов - 212 (+0) ед,

вертолетов - 178 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3),

крылатые ракеты – 125 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2421 (+15) ед,

специальная техника – 53 (+0).

Также читайте: Враг продолжает безуспешные поиски слабых мест в обороне Северодонецка, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31,7 тыс. человек, 212 самолетов, 178 вертолетов, 1398 танков и 3438 бронированных машин. 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19047) Генштаб ВС (6190) уничтожение (6826) техника (1732) потери (4369)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.06.2022 09:55 Ответить
800 погибших и 400 раненых: одна из мотострелковых бригад рф почти полностью полегла в Украине, - Генштаб ВСУ (фото)

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4686
показать весь комментарий
09.06.2022 09:57 Ответить
Знов Кієв століца.
показать весь комментарий
09.06.2022 10:06 Ответить
Розкрий месендзж.
показать весь комментарий
09.06.2022 19:39 Ответить
Что-то уже не только танки но и бмп-бтр приуныли. Скоро кавалерию возродят, скажут скрепно, и на срочниках поскачут.
показать весь комментарий
09.06.2022 10:09 Ответить
Згідно вчорашньому зведенню РСЗВ - 213 (+6) од.
Ви пишете "розумні" (зрадофільні) тексти і роздаєте поради не поцікавившись питанням взагалі.
Навіщо - риторичне питання.
показать весь комментарий
09.06.2022 11:16 Ответить
Губернаторам рабZei приказано подать заявки на количество трупов...больше всех прислала Бурятия...5000....а это значит Бурятов дохляков на сегодня уже столько же...буряты и есть рюZkiй мiр...
показать весь комментарий
09.06.2022 10:34 Ответить
 
 