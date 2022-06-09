Оккупанты остановили фильтрацию внутри Мариуполя: теперь люди должны ехать в лагеря в с. Никольское или с. Безымянное, - Андрющенко
Российские оккупанты остановили практику прохождения фильтрации в Мариуполе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупанты остановили практику прохождения фильтрации внутри Мариуполя. Теперь все, кто не прошел фильтрацию, должны организованными автобусами ехать в фильтрационные лагеря в с. Никольское или с. Безымянное, и там в пункте компактного размещения ожидать по несколько дней фильтрации с риском быть депортированным в России", – отметил он.
Андрющенко также рассказал, что самостоятельно можно пройти фильтрацию, выехав автомобилем в г. Докучаевск Донецкой области, но получение пропуска на перемещение в оккупационной комендатуре Мариуполя занимает от недели.
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