Оккупанты остановили фильтрацию внутри Мариуполя: теперь люди должны ехать в лагеря в с. Никольское или с. Безымянное, - Андрющенко

Российские оккупанты остановили практику прохождения фильтрации в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты остановили практику прохождения фильтрации внутри Мариуполя. Теперь все, кто не прошел фильтрацию, должны организованными автобусами ехать в фильтрационные лагеря в с. Никольское или с. Безымянное, и там в пункте компактного размещения ожидать по несколько дней фильтрации с риском быть депортированным в России", – отметил он.

Андрющенко также рассказал, что самостоятельно можно пройти фильтрацию, выехав автомобилем в г. Докучаевск Донецкой области, но получение пропуска на перемещение в оккупационной комендатуре Мариуполя занимает от недели.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мариупольцы вынуждены "бороться за гуманитарку" из-за отсутствия еды, - Андрющенко. ВИДЕО