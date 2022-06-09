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Оккупанты остановили фильтрацию внутри Мариуполя: теперь люди должны ехать в лагеря в с. Никольское или с. Безымянное, - Андрющенко

маріуполь

Российские оккупанты остановили практику прохождения фильтрации в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты остановили практику прохождения фильтрации внутри Мариуполя. Теперь все, кто не прошел фильтрацию, должны организованными автобусами ехать в фильтрационные лагеря в с. Никольское или с. Безымянное, и там в пункте компактного размещения ожидать по несколько дней фильтрации с риском быть депортированным в России", – отметил он.

Андрющенко также рассказал, что самостоятельно можно пройти фильтрацию, выехав автомобилем в г. Докучаевск Донецкой области, но получение пропуска на перемещение в оккупационной комендатуре Мариуполя занимает от недели.

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Мариуполь (5705) оккупация (10117) Андрющенко Петр (579)


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А коли поранені з Азовсталі додому повернуться? Чи їх також на расею вивозять. Де ООН і Червоний Хрест чи тільки зерно України їх цікавить
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09.06.2022 10:07 Ответить
Щось сивочолий ЗЕ мовчить про захисників Азовсталі як риба апльод.
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09.06.2022 10:10 Ответить
А для нього українськи націоналісти теж нацисти.
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09.06.2022 11:33 Ответить
Хотели поклонники раши в родную гавань , ну и попали в концлагерь!
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09.06.2022 10:11 Ответить
Русский мир ГУЛЛАГ БЕЛОМОРКАНАЛ СЕВСИБИРЬСТАЛЬ СЕВУГОЛЬДОБЫЧА ВСЕ ПРЕЛЕСТИ СТАЛИНСОКОГО РЕЖИМА ВОРКУТА МАГАДАН АНАДЫРЬ НИКЕЛЬ ЖЕЛЕЗНОРУДНОЕ А СКОЛЬКО ТОЧЕК БЫЛО ЗАСЕКРЕЧЕНО И ВСЕ КТО ТАМ БЫЛ ПРОСТО ИСЧЕЗЛИ... все что может Мордор это строить дебильное по сути и логике (эти вещи там вообще нонсенс априори) строить нечто иначе кругом враги которые мешают вяликому ***** ************ маленькому ***** строить свою Империю во Вселенной... ***** когда этот ******** сдохнет то??!! Россия должна исчезнут не просто формально-- а по факту.... причем никаких форматов и распадов.... исчезнут должно все тамошнее население..... оно заражено проказой мозга искривленным понимаем добра и зла..... оно воспитывалось 250 лет в злобе ненависти ко всему в мире... это подлежит полному уничтожению..... никаких детей и младенцев в живых- в надежде перевоспитать..... дудки не выйдет...... зараза на генетическом уровне с утробы личинок тех кацапских.. с момента зачатия оно прыгает в матке мамашки свинохряшки обучаясь одному ---ненавидеть всех и убивать всех... это как волка...... сколько не кормиа --потом он тебя загрызет...тем более в стае...
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09.06.2022 10:30 Ответить
если не стал защищать свой дом от оккупанта будешь стоять в очереди за куском хлеба и в очереди на фильтрацию вариантов нет
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09.06.2022 11:13 Ответить
І так було , так є і так буде завжди амен
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09.06.2022 11:25 Ответить
Рашизм це і є фашизм.
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09.06.2022 11:35 Ответить
 
 