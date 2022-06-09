Враг ночью нанес ракетный удар по Житомирщине: повреждено многоэтажное здание в Новоград-Волынском, - председатель ОВА Бунечко

Российские оккупанты в ночь на четверг, 9 июня, нанесли удар по Житомирской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Враг вновь коварно ночью нанес удар по Житомирщине! Около часа ночи 9 июня российской ракетой было повреждено многоэтажное здание в Новоград-Волынском. В настоящее время информации о погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранители.

Каждое преступление российских военных в Житомирской области должно быть тщательно зафиксировано. В конце концов, все это станет основой приговора российскому преступному режиму и тем, кто выполняет его приказы", - говорится в сообщении.

Глава ОВА призвал не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.

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