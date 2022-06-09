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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг ночью нанес ракетный удар по Житомирщине: повреждено многоэтажное здание в Новоград-Волынском, - председатель ОВА Бунечко

ракета

Российские оккупанты в ночь на четверг, 9 июня, нанесли удар по Житомирской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Враг вновь коварно ночью нанес удар по Житомирщине! Около часа ночи 9 июня российской ракетой было повреждено многоэтажное здание в Новоград-Волынском. В настоящее время информации о погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранители.

Каждое преступление российских военных в Житомирской области должно быть тщательно зафиксировано. В конце концов, все это станет основой приговора российскому преступному режиму и тем, кто выполняет его приказы", - говорится в сообщении.

Глава ОВА призвал не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.

Смотрите: Задержана жительница Житомирщины, передававшая врагу разведданные об украинских военных, - СБУ. ФОТО

Автор: 

обстрел (26891) Бунечко Виталий (46) Житомирская область (1385)


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это та ракета, которая со слов вавы давно закончилась?
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09.06.2022 10:38 Ответить
Ссылку дашь или абы позвиздеть ???
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09.06.2022 10:57 Ответить
аби гівна на вентилятор кинуть. Покажи де таке було сказано, балабол
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09.06.2022 16:04 Ответить
Ні хєра там не закінчилось. У них складів та арсеналів з часів ссср десятки тисяч від Калінінграда до Владивостока. По артилерії перевага 50:1, читав інформацію ніби з даних британської розвідки. Так воно старе с часів ссср але все то стріляє і стріляє цілодобово
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09.06.2022 10:58 Ответить
Барановичі. 3 літаки. 61 авіабаза. Таракан знову буде розповідати казки про миролюбство. Цікаво, чому про це інформація замовчується?
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09.06.2022 11:52 Ответить
хто замовчує? ви ж зараз це обговорюєте, в офіційному каналі голови ОДА теж сказано, по різних тг каналах зранку ще була інфа
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09.06.2022 16:07 Ответить
пруф..ссылка на телегу..
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09.06.2022 12:56 Ответить
 
 