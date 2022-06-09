Россия пытается возобновить темпы на Изюмском направлении, чтобы оказывать дальнейшее давление на Северодонецк, - разведка Великобритании
Россия продолжает пытаться атаковать Северодонецкое направление, но за последние 48 часов Восточная группа войск, вероятно, активизировала усилия для продвижения к югу от Изюма в сторону Донецкой области.
Об этом сообщает Минобороны Соединенного Королевства со ссылкой на данные британской разведки, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что продвижение войск РФ на Изюмской оси остановилось с апреля после того, как "украинские силы хорошо использовали местность, чтобы замедлить продвижение России".
"Россия, вероятно, пыталась восстановить Восточную группу войск после того, как они понесли очень большие потери во время неудачного наступления на Киев, но ее подразделения, вероятно, остаются недостаточными", - говорится в сообщении.
В британской разведке также предполагают, что Россия стремится возобновить темпы на Изюмском направлении, чтобы оказывать дальнейшее давление на Северодонецк и дать своим войскам возможность глубже продвигаться в Донецкую область.
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Почему? Приходится только догадываться...
В районе Сухая Каменка - Яремовка - Пасика - северная окраина Богородичного леса командование войск противника на сегодняшний моент сосредоточело не менее 4-х БТГр из состава Изюмской группировки (одна из них - танковая). Всего порядка 80-84 единиц ББМ, до 28-30 танков. Ещё одна (мотострелковая), судя по всему, находится в резерве, во втором эшелоне (это ещё + до 25-26-и ББМ, до 6-и танков). Про артиллерию, развёрнутую на этом направлении, я уже тоже писал - одна из самых мощнейших арт-групп на всём фронте российско-украинской войны, порядка -10-11 дивизионов реактивной и ствольной арты, включая самые мощные и дальнобойные системы типа "Смерча", "Пиона" и т.д...
Управляет всем этим стадом - ППУ группировки "Восток", развёрнутый на восточной окраине Изюма, в районе Капитоливки.
Судя по тому, что противник ещё до развёртывания на левом фланге своей Изюмской группировки ударной тактичнеской группы всячески пытался обеспечить её тылы и правый фланг ( в районе Новосёловка - Бугаевка - Чистоводовка для этого была развёрнута "страхующая" тактическая группа из двух мотострелковых БТГр, которой управляет ППУ 35-й ОА ВВО, находящийся там же), накануне у них УЖЕ всё было готово для возобновления наступления на Славянск...
Но нет, сегодня всё это стадо даже шага вперёд не сделало, хотя от них ожидалось, конечно, совершенно другое... Ни в сторону Святогорска (подчистить вместе с "лиманскими" святой городишкО), нт в сторону Славянска по направлению на Долину - Краснополье и Богородичное, что бы прорваться на ближние подступы к Славянску... ничего такого сверх-агрессивного...
Вместо этого... они запускали самолётики (БПЛА)... ну, типа разведывали... район Новодмитриевки, Курульки и Пашково... На кой чёрт...если они туда точно в ближайшее время не доползут? Ну им, скажем так, виднее (фланговой контр-атаки опасаются шоли...?)... может подозревают украинские войска, занимающие Славянский район обороны, в неких злокозненных намерениях, касаемо своего правого фланга...
В свою очередь, суровые "лиманские" папуасы, склонные к форсированию Северского Донца по поводу и без, сегодня, надо понимать, концентрировались частью своих сил на своём правом фланге, т.е на Святогорских "святых угодниках"...
Операция противника по ликвидации Святогорского "апендикса" ВСУ продолжалась сегодня практически весь световой день. Однако, информация приходящая с этого участка о результатах их действий, достаточно протеречива...
По одной информации - подразделения ВСУ не только продолжают вести упорные бои с прорвавшимися на северо-восточную окраину города передовыми подразделениями Лиманской группировки войск противника, но и каким-то образом ещё удерживают район южнее Студенка и Соснового. По другой информации, всё-таки ряд украинских подразделений начали и осуществляют организованный отход у Богородичного и собственно в южной части Святогорска на правый берег Северского Донца, пркирывшись тактическими заслонами... Более ясно, в этом отношении, думаю, станет завтра утром...