Россия пытается возобновить темпы на Изюмском направлении, чтобы оказывать дальнейшее давление на Северодонецк, - разведка Великобритании

Россия продолжает пытаться атаковать Северодонецкое направление, но за последние 48 часов Восточная группа войск, вероятно, активизировала усилия для продвижения к югу от Изюма в сторону Донецкой области.

Об этом сообщает Минобороны Соединенного Королевства со ссылкой на данные британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что продвижение войск РФ на Изюмской оси остановилось с апреля после того, как "украинские силы хорошо использовали местность, чтобы замедлить продвижение России".

"Россия, вероятно, пыталась восстановить Восточную группу войск после того, как они понесли очень большие потери во время неудачного наступления на Киев, но ее подразделения, вероятно, остаются недостаточными", - говорится в сообщении.

В британской разведке также предполагают, что Россия стремится возобновить темпы на Изюмском направлении, чтобы оказывать дальнейшее давление на Северодонецк и дать своим войскам возможность глубже продвигаться в Донецкую область.

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