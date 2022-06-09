РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7419 посетителей онлайн
Новости
10 443 102

"Разве кто-то говорил с Гитлером?", - Дуда раскритиковал европейских лидеров за звонки Путину

дуда,макрон,шольц

Польский президент Анджей Дуда подверг критике европейских лидеров за звонки российскому диктатору Владимиру Путину. Особое внимание он обратил на канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом Дуда сказал в интервью изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

По его словам, такие разговоры обладают эффектом "своей легитимации для того, кто несет ответственность за преступления, совершенные российской армией в Украине". Кроме того, "эти переговоры ни к чему не приводят".

Дуда подчеркнул: поражен такой коммуникацией на фоне продолжения войны, которую Россия начала 24 февраля. Кроме того, президент Польши отметил, что только кремлевский диктатор Путин ответственен за отправку российских сил в Украину: "Ему подчиняются командиры".

Читайте: Байден обсудил с Дудой оказание поддержки Украине

"Разве кто во время Второй мировой войны говорил подобным образом с Адольфом Гитлером? Кто-нибудь говорил, что тот должен сохранить лицо? Что необходимо действовать так, чтобы это не было унизительным для Адольфа Гитлера?", - заявил Анджей Дуда.

Гитлер Адольф (163) путин владимир (31211) Дуда Анджей (754) Макрон Эмманюэль (1297) Шольц Олаф (905)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+65
Дуда прав на все 100 %
показать весь комментарий
09.06.2022 11:09
+50
Дуда - це справжній європеєць і розумний політик , якому за це щира подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показать весь комментарий
09.06.2022 11:10
+37
Анджею Дуді-респект за правду...
показать весь комментарий
09.06.2022 11:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Французи з мадярами і домовлялися з Гітлером, доки Британія відбивалася. І країни свої віддали без бою. Історія повторюється
показать весь комментарий
09.06.2022 19:55 Ответить
шольца он сюда зря приплел. Шольц - генетический потомок гитлера, ему не привыкать. Где есть фашизм, - на манеже все те же. Германия, италия, венгрия и коллаборанты во франции.
100 лет прошло - ничего не изменилось
показать весь комментарий
09.06.2022 23:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 