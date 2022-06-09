"Разве кто-то говорил с Гитлером?", - Дуда раскритиковал европейских лидеров за звонки Путину

Польский президент Анджей Дуда подверг критике европейских лидеров за звонки российскому диктатору Владимиру Путину. Особое внимание он обратил на канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом Дуда сказал в интервью изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

По его словам, такие разговоры обладают эффектом "своей легитимации для того, кто несет ответственность за преступления, совершенные российской армией в Украине". Кроме того, "эти переговоры ни к чему не приводят".

Дуда подчеркнул: поражен такой коммуникацией на фоне продолжения войны, которую Россия начала 24 февраля. Кроме того, президент Польши отметил, что только кремлевский диктатор Путин ответственен за отправку российских сил в Украину: "Ему подчиняются командиры".

Читайте: Байден обсудил с Дудой оказание поддержки Украине

"Разве кто во время Второй мировой войны говорил подобным образом с Адольфом Гитлером? Кто-нибудь говорил, что тот должен сохранить лицо? Что необходимо действовать так, чтобы это не было унизительным для Адольфа Гитлера?", - заявил Анджей Дуда.