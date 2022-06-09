Глава МОЗ Германии Лаутербах сегодня посетит Украину: хочет предложить помощь в лечении раненых

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах сегодня посетит Украину с рабочим визитом. В ходе него он хочет предложить помощь Германии в уходе за ранеными во время войны украинцами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

По его словам, помощь предусматривает лечение в Германии, а также уход за ранеными в наиболее охваченной войной стране. Лаутербах особо отметил помощь людям с тяжелыми ожогами и потерявшим конечности на войне.

По словам Лаутербаха, он хочет встретиться с Министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко и выяснить, как можно лучше оснастить протезами людей, потерявших ноги или руки во время войны. В частности, по его словам, речь идет о раненых детях.

Лаутербах назвал войну России против Украины "варварской, разрушительной и несправедливой агрессивной войной".

"Это вне цивилизации и должно быть осуждено в любой форме", - подчеркнул он.

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