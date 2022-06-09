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Новости Война
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Пока неизвестно, кто виноват в оккупации россиянами юга. Вопрос достаточно сложный, но мы обязательно получим ответ, - Данилов

данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что неизвестно, кто виноват в том, что россиянам все же удалось оккупировать юг.

Во время интервью "Радио Свобода" он отметил, что с этим будут разбираться позже, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вопрос довольно сложный. У нас было заседание СНБО по этому поводу по приграничным областям (говорилось о Херсонской, Запорожской, Николаевской, Донецкой области. - Ред.)... На сегодняшний день окончательного ответа нет. Но без этого ответа нам будет в дальнейшем очень сложно. Поэтому мы обязательно получим ответ о том, почему так произошло и кто принимал те или иные решения", – подчеркнул он.

Сейчас первоочередная задача Украины – достойно ответить России в военном плане.

"Сейчас война и сейчас приоритет – отвечать врагу на войну. Конечно, сейчас можно перейти в эту часть (поиска ответов на вопрос, как произошла оккупация юга. - Ред.), но потом начнутся обвинения и политические процессы. А вопрос политики сейчас поставлен на определенную паузу, потому что нам нужно побороть врага. И здесь мы должны быть единственными", - объяснил секретарь СНБО.

Читайте: Россияне – вторая армия мира. Они уже тоже на этой войне научились воевать, - Данилов

армия РФ (19047) Данилов Алексей (1066) Николаевская область (2106) оккупация (10117) Херсонская область (4717)


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Топ комментарии
+110
Порошенко, кто же еще... Спросите любого медведчука, он подтвердит
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09.06.2022 11:42
+103
Може хтось боїться вийти сам на себе???
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09.06.2022 11:41
+92
Та невже? Відповідь ми знаємо, але вона вам не сподобається...
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09.06.2022 11:41
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Зеленых толпа сидит на шее Украины, но відповідальних ни одного.
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10.06.2022 10:54 Ответить
зелене слідстцво і так і так на порошенека виходить = на вихлопі сама ленка, - а так не можна...
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10.06.2022 08:25 Ответить
Данилов как всегда нагло Врёт!!Всё давно видомо!!Вот всё виноват главнокомандующий ВСУ зеленский!!!
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10.06.2022 19:43 Ответить
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