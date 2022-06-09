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США и Великобритания решили предоставить Украине РСЗО. Наши воины уже проходят обучение, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что украинские защитники уже некоторое время учатся управлять самоходными системами залпового огня от партнеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я провел много дискуссий с иностранными коллегами, чтобы запустить преждевременную подготовку команд для разных типов оружия, по которым еще нет политических решений. Обучение по некоторым позициям началось еще в марте. Сейчас подготовку проходят или начнут в ближайшее время более 1,5 тысяч наших военных" , – говорится в сообщении.
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+27 Voc Vox
показать весь комментарий09.06.2022 11:53
+24 Александр Чуднивец #474549
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+11 Urs
показать весь комментарий09.06.2022 11:53
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*********** ходить.
Також, виявилось, що попри "паперову" кількість Mars II у Бундесвері на рівні 40 одиниць, лише половина з них у боєготовому стані. Тому передача навіть 4 систем, нібито, завдасть шкоду обороноздатності країни.
ЗАНАВЕС!
ВБ - насправді армія у них не дуже сильна, але зараз поступово відбудовують.
Інакше виродки продовжуватимуть робити дії в інтересах рф.
почему ж *********** и лупят по ж/д инфраструктуре...
На артилерійських зенітних снарядах "радіовзриватєлі" не ставляться! Там частіше всього ставляться звичайні "дистанційні трубки", які виставляються на висоту (дальність) підриву Казали хлопці-зенітчики, що на деяких снарядах ставиться щось типу "анероїда", але ці снаряди треба виставлять в залежності від атмосферного тиску, а він же - "перемінна величина", бо треба враховувать не тільки позицію гармати відносно рівня моря, але й "плавання" атмосферного тиску на протязі проміжку часу