США и Великобритания решили предоставить Украине РСЗО. Наши воины уже проходят обучение, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что украинские защитники уже некоторое время учатся управлять самоходными системами залпового огня от партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я провел много дискуссий с иностранными коллегами, чтобы запустить преждевременную подготовку команд для разных типов оружия, по которым еще нет политических решений. Обучение по некоторым позициям началось еще в марте. Сейчас подготовку проходят или начнут в ближайшее время более 1,5 тысяч наших военных" , – говорится в сообщении.

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