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Новости Помощь Украине
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США и Великобритания решили предоставить Украине РСЗО. Наши воины уже проходят обучение, - Резников

сша,рсзв,mlrs,зброя.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что украинские защитники уже некоторое время учатся управлять самоходными системами залпового огня от партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я провел много дискуссий с иностранными коллегами, чтобы запустить преждевременную подготовку команд для разных типов оружия, по которым еще нет политических решений. Обучение по некоторым позициям началось еще в марте. Сейчас подготовку проходят или начнут в ближайшее время более 1,5 тысяч наших военных" , – говорится в сообщении.

Также читайте: К выполнению боевых заданий на фронте готовы польские САУ "Краб", - Резников

Великобритания (4922) оружие (10198) США (26401) помощь и поддержка (865) Резников Алексей (1170) РСЗО (194)


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Топ комментарии
+27
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09.06.2022 11:53
+24
Амерам та бритам-черговий респект...
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09.06.2022 11:51
+11
щодо Mars II, то за інформацією німецького https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/software-probleme-aerger-mit-griechenland-lange-lieferzeiten-wie-schwierig-es-um-die-versprochenen-schweren-waffen-aus-deutschland-steht-a/ Business Insider https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/software-probleme-aerger-mit-griechenland-lange-lieferzeiten-wie-schwierig-es-um-die-versprochenen-schweren-waffen-aus-deutschland-steht-a/ , передати ці системи немає можливості через те, що їхнє програмне забезпечення не може використовувати високоточні снаряди. А для того, щоб це виправити ************ "місяці".

Також, виявилось, що попри "паперову" кількість Mars II у Бундесвері на рівні 40 одиниць, лише половина з них у боєготовому стані. Тому передача навіть 4 систем, нібито, завдасть шкоду обороноздатності країни.

ЗАНАВЕС!
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09.06.2022 11:53
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Амерам та бритам-черговий респект...
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09.06.2022 11:51 Ответить
По мнению экспертов, залп систем M142 (6 ракет) или М270 (12 ракет) сопоставим по мощности с авиаударом. При этом системы на колесном ходу HIMARS M142 новее (на вооружении с 2010 года), имеют более современную систему наведения. Они легче в транспортировке, их, по мнению генерала Кларка, можно быстрее освоить: за две недели против 4 - 6 недель для гусеничной MLRS M270, которая в строю с 1983 года.
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09.06.2022 12:25 Ответить
Вот вам, путинские суки, сухопутный коридор.
*********** ходить.
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09.06.2022 16:42 Ответить
Тризда ще братушкам зебільни
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09.06.2022 11:52 Ответить
щодо Mars II, то за інформацією німецького https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/software-probleme-aerger-mit-griechenland-lange-lieferzeiten-wie-schwierig-es-um-die-versprochenen-schweren-waffen-aus-deutschland-steht-a/ Business Insider https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/software-probleme-aerger-mit-griechenland-lange-lieferzeiten-wie-schwierig-es-um-die-versprochenen-schweren-waffen-aus-deutschland-steht-a/ , передати ці системи немає можливості через те, що їхнє програмне забезпечення не може використовувати високоточні снаряди. А для того, щоб це виправити ************ "місяці".

Також, виявилось, що попри "паперову" кількість Mars II у Бундесвері на рівні 40 одиниць, лише половина з них у боєготовому стані. Тому передача навіть 4 систем, нібито, завдасть шкоду обороноздатності країни.

ЗАНАВЕС!
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09.06.2022 11:53 Ответить
Так у них те ж саме і з бронетехнікою! Десь не більше 40% танків БМП та інших ББМ - у боєготовому стані! Решта потребує ремонту та доукомплектування! Про це ще кілька років тому говорили самі німецькі військові! А причина банальна - УРЯД не дає на відновлення техніки коштів!!!
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09.06.2022 11:58 Ответить
як у нас з 2019го... "совпадєніє - не думаю". Хто керувався з кремля - там армію занедбали
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09.06.2022 12:28 Ответить
«Армія Німеччини» - це десь саме, що і армія України 2013 року. Благополучним країнам не потрібні потужні армії - навіть китайська армія є чисто оборонною (тому їх атака на Тайвань є нісенітницею).
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09.06.2022 12:06 Ответить
А США и Британия не благополучные. У немцев нет армии, и это результат трех Д что были после второй мировой.
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09.06.2022 12:19 Ответить
США - це виняток, який і забезпечує іншим благополучність.

ВБ - насправді армія у них не дуже сильна, але зараз поступово відбудовують.
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09.06.2022 12:30 Ответить
Интересно как тогда Германия с ходу предлогает дать нам *гарантию безопасности* в обмен на капитуляцию и демилитаризацию Украины, если у самой германии нет ни оружия ни желания помочь нам даже мизером который мы просим?
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09.06.2022 12:27 Ответить
А що там з ракетами для Ураганів та Смерчів - ніде вже нема? Може десь замовити виробництво?
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09.06.2022 11:53 Ответить
Звичайно що можна замовити - у параші ((
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09.06.2022 15:42 Ответить
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09.06.2022 11:53 Ответить
Пишите сразу Джонсонюку,он видно не в теме
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09.06.2022 12:12 Ответить
Тебе дебилу обяснить, что во время военного положения власть не меняеют ни при каких обстоятельствах?
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09.06.2022 12:20 Ответить
Точно? Частину влади яка є точно інфільтрованою просто розстрілюють або якщо не впевнені відправляють в закриті пансіонати без зв'язку із зовнішнім світом до закінчення війни. (Пансіонати курортного типу без жартів. Де все як у санаторії. Але на зв'язок вийти не можна і розбиратись та можливо судити будуть аж після війни.)

Інакше виродки продовжуватимуть робити дії в інтересах рф.
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09.06.2022 12:44 Ответить
А тобі дебілу пояснити, що зрадників треба прибирати з влади, а при воєнному стані - страчувати?
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10.06.2022 04:07 Ответить
блин.. там ракет эшелонами надо!!!
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09.06.2022 11:54 Ответить
Все буде, багато не розголошують
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09.06.2022 11:58 Ответить
а вы думаете не будет?
почему ж *********** и лупят по ж/д инфраструктуре...
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09.06.2022 11:59 Ответить
правильно тут парень сказал. много чего не разбазаривают. когда амери говорят что через несколько неделю отправят в Украине, значит они уже в Украине.
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14.06.2022 10:12 Ответить
******* хлопцы этих свинособак
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09.06.2022 11:57 Ответить
КаZZапам подарки от старины Джо очень понравятся:
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09.06.2022 11:59 Ответить
Прямо аж "гарячі" подарунки і так "світлі"
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09.06.2022 16:29 Ответить
Наша братская любовь.
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09.06.2022 16:43 Ответить
и это правильно. нечего собирать и складировать старьё во времена, когда всё устаревает уже буквально "завтра" и его можно будет уничтожить послезавтра простым нажатием кнопки на сегодняшнем пульте. другое дело, что заводы по производству именно сегодняшних видов оружия всегда должы быть готовы стартонуть. в остальное время на них постоянно должна происходить модернизация оборудования под актуальные версии оружия. даже если оно, возможно, практически новое и наработало не так уж и много часов. вот с готовностью заводов резко стартонуть, запад зевонул. пускали деньги на блага цивилизации, облегчая жизнь людям. всё парашу задабривали, думая, что из варваров можно в одно поколение получить похожую цивилизацию. монголия он тоже, "перескочила" из феодализма в социализм и товарисч цеденбал был тому наглядным примером.
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09.06.2022 12:19 Ответить
Откуда такие сведения? пока как вы говорите их произведут уже будет поздно
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09.06.2022 13:24 Ответить
Боря Чуприна - ну ти Гетьман!
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09.06.2022 12:06 Ответить
клован - ти нуль.
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09.06.2022 12:07 Ответить
Полторы тысячи на учебе это неплохо. При том что это будут инструктора в основном. Основную часть «пользователей» будут обучать уже на местах. Под лендлиз возможно. Хотелось бы
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09.06.2022 12:31 Ответить
Якщо зараз заїдуть американські рсзв разом з американськими безпілотниками орел і раптор для розвідки, ситуація на частинах фронту сильно зміниться. Проблема в тому що для такої зброї треба величезну кількість *********** які ще й дуже дорогі.
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09.06.2022 13:00 Ответить
Перепочинь трішки , бо ти вже дуже розходився , не кажи гоп доки не перескочиш .
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09.06.2022 15:47 Ответить
возможно тогда, такие установки должны работать одновременно с типа смерчами и ураганами в определённом соотношении. нужно растворить ракеты химарсов в большем колличестве совдеповских. то же делается с боеголовками. в такой массовом рое, вряд ли можно будет разделять "ложные и дешёвые" от "настоящих дорогих". вероятность долёта увеличивается, а рассеяные по площади совковые боезапасы тоже ведь принесут результат.
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09.06.2022 13:25 Ответить
Знаєш - мені вистачило однієї твоєї фрази, щоб зрозуміть що ти у військові області ""Пном-пень" (пень-пнём) "А также есть обычные зушки с оператором и радиовзрывателем...".
На артилерійських зенітних снарядах "радіовзриватєлі" не ставляться! Там частіше всього ставляться звичайні "дистанційні трубки", які виставляються на висоту (дальність) підриву Казали хлопці-зенітчики, що на деяких снарядах ставиться щось типу "анероїда", але ці снаряди треба виставлять в залежності від атмосферного тиску, а він же - "перемінна величина", бо треба враховувать не тільки позицію гармати відносно рівня моря, але й "плавання" атмосферного тиску на протязі проміжку часу
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09.06.2022 13:59 Ответить
Це кацапський троль - в бан його !!
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09.06.2022 14:07 Ответить
Это все обещания в будущем времени,что только нам не обещали и танки Леопард и МиГи и различные РСЗО, и противокарабельные ракеты, а ленд лиз уже месяц как подписан
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09.06.2022 13:19 Ответить
поважаю США та Велика Британію , але ці рсзо вже повинні вбивати рашистів
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09.06.2022 13:37 Ответить
 
 