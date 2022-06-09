Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни убитых и до 500 раненых, - Резников

Сейчас до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.

Об этом в фейсбуке сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, подвергаются мощному сопротивлению, несет огромные потери. Но пока имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта. Важно сохранять концентрацию . Тогда Украина победит!", - отметил он.

"Хочу сказать, что мы видим не только достижения, но и ошибки. Мы получаем все сигналы, и критику тоже. Мы знаем свои недостатки и упорно работаем, чтобы их исправить", - добавляет Резников.

Он убежден, что главным достижением есть сохранение синергии всего военно-политического руководства.

"Это наше преимущество, как страны, и мы не дадим его расшатать тем, кто уже работает с прицелом на рейтинги и политические перспективы. Все, кто работает на оборону ради победы Украины – единственная команда. И наша общая цель – преодолеть Россию, как бы сложно это не было", – резюмирует он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение 8 июня на Восточном направлении уничтожены 31 оккупант и 2 беспилотника, - ОТГ "Схід"