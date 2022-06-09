РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7682 посетителя онлайн
Новости Война
46 852 203

Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни убитых и до 500 раненых, - Резников

память,світла

Сейчас до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.

Об этом в фейсбуке сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, подвергаются мощному сопротивлению, несет огромные потери. Но пока имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта. Важно сохранять концентрацию . Тогда Украина победит!", - отметил он.

"Хочу сказать, что мы видим не только достижения, но и ошибки. Мы получаем все сигналы, и критику тоже. Мы знаем свои недостатки и упорно работаем, чтобы их исправить", - добавляет Резников.

Он убежден, что главным достижением есть сохранение синергии всего военно-политического руководства.

"Это наше преимущество, как страны, и мы не дадим его расшатать тем, кто уже работает с прицелом на рейтинги и политические перспективы. Все, кто работает на оборону ради победы Украины – единственная команда. И наша общая цель – преодолеть Россию, как бы сложно это не было", – резюмирует он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение 8 июня на Восточном направлении уничтожены 31 оккупант и 2 беспилотника, - ОТГ "Схід"

память (1491) потери (4369) ВСУ (6546) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+77
Я не понимаю, почему наших в обороне гибнет 100+500 в сутки, а по сводкам того же Резникова кацапов в наступлении гибнет меньше.

Наступающая сторона по теории должна гибнуть в три раза больше, чем обороняющаяся
показать весь комментарий
09.06.2022 12:06
+47
"Це наша перевага, як країни, і ми не дамо її розхитати тим, хто вже працює з прицілом на рейтинги і політичні перспективи"
---
Так хто там працює на рейтинги і політичні перспективи?
показать весь комментарий
09.06.2022 12:05
+47
показать весь комментарий
09.06.2022 12:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Зборище кінчених долбойобів під назвою "слуги"...
показать весь комментарий
10.06.2022 03:16 Ответить
Ви подивіться на цього Резнікова. Він лише одним своїм видом провокує ворога до нападу. Футляра зі скрипкою не вистачає до його окулярів. Блд.І хто міг таке назначити міністром оборони? Пісюаністи ******.
показать весь комментарий
10.06.2022 06:45 Ответить
Що воно меле?! У цій шмаркатій команді дійсно нема жодного з розумом.
Що робити? Вони грохнуть Україну, падлы.
показать весь комментарий
10.06.2022 08:34 Ответить
Страница 3 из 3
 
 