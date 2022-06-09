Российские оккупанты активно готовят визит гендиректора МАГАТЭ Гросси на Запорожскую АЭС, - Энергоатом

Российские оккупанты активно готовят визит Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на Запорожскую АЭС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Энергоатом в телеграм-канале.

Отмечается, что по поводу визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси в Запорожскую АЭС российские военные вместе с представителями Росатома проводят специальные совещания и даже общаются с МАГАТЭ по организации приезда миссии агентства.

В Энергоатоме отмечают, что визит самого гендиректора или его представителей на ЗАЭС будет попыткой в глазах мирового сообщества легитимизировать захват станции, вызванную пребыванием там ядерных террористов. Чтобы МАГАТЭ, приехав, зафиксировало безопасный радиационный фон и контроль над ядерными материалами, одобрило состояние ядерной и радиационной безопасности и вообще подчеркнуло, что сейчас на АЭС все в порядке. Мол, все остальные вопросы – они политические, а МАГАТЭ политикой не занимается.

В Энергоатоме отмечают, что неизвестно, каким образом миссия МАГАТЭ может попасть на станцию, так как из Украины их туда никто не приглашал, прежде всего – из соображений безопасности.

"Приехать на ЗАЭС через Россию и потом Крым или другие временно оккупированные украинские территории под охраной российских военных без воли Украины?! Это значило бы – игнорировать международное право, вмешаться в политические вопросы, но – на стороне России. К тому же – нанести непоправимый ущерб агентству как ведущему мировому институции по ядерной безопасности, имидж которого и так уже довольно сомнительный из-за отсутствия адекватной реакции на акты ядерного терроризма, в частности, захвата рашистами Запорожской АЭС", - подчеркнули в Энергоатоме.

В то же время четкая и настойчивая позиция МАГАТЭ по выводу российских войск, танков, другой тяжелой техники и вывозу оружия и боеприпасов с территории ЗАЭС, политика давления на Россию с требованием освобождения от захватчиков территории украинской атомной станции и передача контроля над ЗАЭС украинской стороне – это единственный способ. визит экспертов МАГАТЭ на станцию для подтверждения ее безопасного состояния и оценки ущерба, причиненного преступными действиями кафиров, как это уже было сделано на ЧАЭС.

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