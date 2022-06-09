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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты активно готовят визит гендиректора МАГАТЭ Гросси на Запорожскую АЭС, - Энергоатом

заес

Российские оккупанты активно готовят визит Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на Запорожскую АЭС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Энергоатом в телеграм-канале.

Отмечается, что по поводу визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси в Запорожскую АЭС российские военные вместе с представителями Росатома проводят специальные совещания и даже общаются с МАГАТЭ по организации приезда миссии агентства.

В Энергоатоме отмечают, что визит самого гендиректора или его представителей на ЗАЭС будет попыткой в глазах мирового сообщества легитимизировать захват станции, вызванную пребыванием там ядерных террористов. Чтобы МАГАТЭ, приехав, зафиксировало безопасный радиационный фон и контроль над ядерными материалами, одобрило состояние ядерной и радиационной безопасности и вообще подчеркнуло, что сейчас на АЭС все в порядке. Мол, все остальные вопросы – они политические, а МАГАТЭ политикой не занимается.

В Энергоатоме отмечают, что неизвестно, каким образом миссия МАГАТЭ может попасть на станцию, так как из Украины их туда никто не приглашал, прежде всего – из соображений безопасности.

"Приехать на ЗАЭС через Россию и потом Крым или другие временно оккупированные украинские территории под охраной российских военных без воли Украины?! Это значило бы – игнорировать международное право, вмешаться в политические вопросы, но – на стороне России. К тому же – нанести непоправимый ущерб агентству как ведущему мировому институции по ядерной безопасности, имидж которого и так уже довольно сомнительный из-за отсутствия адекватной реакции на акты ядерного терроризма, в частности, захвата рашистами Запорожской АЭС", - подчеркнули в Энергоатоме.

В то же время четкая и настойчивая позиция МАГАТЭ по выводу российских войск, танков, другой тяжелой техники и вывозу оружия и боеприпасов с территории ЗАЭС, политика давления на Россию с требованием освобождения от захватчиков территории украинской атомной станции и передача контроля над ЗАЭС украинской стороне – это единственный способ. визит экспертов МАГАТЭ на станцию для подтверждения ее безопасного состояния и оценки ущерба, причиненного преступными действиями кафиров, как это уже было сделано на ЧАЭС.

Читайте: Гендиректор МАГАТЭ лжет о приглашении от Украины посетить оккупированную Запорожскую АЭС, - "Энергоатом"

МАГАТЭ (388) Энергоатом (409) Запорожская АЭС (701) Рафаэль Гросси (172)


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Топ комментарии
+15
просто треба ініціювати суд проти Гроссі щойно він спробує незаконно з точки зору українського законодавства потрапити на АЕС за посібництво тероризму. Цілком дядько підпадає
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09.06.2022 12:29
+12
Як МАГАТЕ може обстежувати захоплений терористами ядерний об'єкт???
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09.06.2022 12:31
+11
Що взагалі МАГАТЕ забули на тимчасово окупованих територіях? Дебіли ***.
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09.06.2022 12:24
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Правила форума Совет форумчан
Що взагалі МАГАТЕ забули на тимчасово окупованих територіях? Дебіли ***.
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09.06.2022 12:24 Ответить
Є велика імовірність,що гроссі ''знайде''')на АС матеріал для створення ядерної зброї)))
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09.06.2022 14:43 Ответить
Нехай пристрелять там того гросі.
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09.06.2022 12:27 Ответить
просто треба ініціювати суд проти Гроссі щойно він спробує незаконно з точки зору українського законодавства потрапити на АЕС за посібництво тероризму. Цілком дядько підпадає
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09.06.2022 12:29 Ответить
Організувати суд. Винести заочно вирок смертна кара за атомний тероризм. І відправити наш Моссад.
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09.06.2022 12:48 Ответить
Як МАГАТЕ може обстежувати захоплений терористами ядерний об'єкт???
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09.06.2022 12:31 Ответить
Нехай їдуть. МАГАТЕ, яке наполовину нафаршироване кацапами остаточно втратить звій імідж.
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09.06.2022 12:49 Ответить
МАГАТЕ повністью контролюється державою-терористом. А цого Гросі після незаконного перетину кордону України за допомогою терористів потім можна буде замочити в сортирі як Бен Ладена.
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09.06.2022 12:49 Ответить
то може нам із МАГАТЕ вийти, со всємі витєкающіми із цього радіоактивними матеріалами на виготовлення ЯО ?
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09.06.2022 12:32 Ответить
Влада повинна оголосити бойкот і недовіру всьому так званому МАГАТЕ.
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09.06.2022 12:34 Ответить
не дочекаєтесь. Влада здала АЕС і зараз зробить вигляд що нічого не сталось. АЕС включать в мережу окупованого Криму та Ростовської обл. через вже існуючий (зданий) сухопутний коридор на півдні.
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09.06.2022 13:32 Ответить
Ой лишенько, це мабуть таки ЗРАДА?
Ваша бабця мабуть Ванга?
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09.06.2022 13:44 Ответить
Яким треба бути мудрим нарiдом, щоб віддати ворогові Запорізьку АЕС. Слів немає, одні матюки. Хоча..., що таке АЕС порівняно з зруйнованими містами.
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09.06.2022 12:35 Ответить
це 20 % виробництва електрики в Україні
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09.06.2022 12:57 Ответить
Як, миюця й гівно своє з клумб прибирають?
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09.06.2022 12:38 Ответить
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09.06.2022 12:39 Ответить
Після таких дій ці члени магате будуть страчені як пособники терористів і рашистів. І це не обговорюється. Кара найде кожного. Моссад Ізраїля до сьогодні вистежує та страчує пособників рейху.
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09.06.2022 12:46 Ответить


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Я читаю: 0

Реєстрація:10.04.2022

v BAN svinoryla
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09.06.2022 12:58 Ответить
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09.06.2022 13:15 Ответить
ты совсем дебил? прочти статью еще раз! заезд на оккупированую территорию со стороны расеи есть нарушение международного права. то же самое что заехать в анексированный Крым из расеи.
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09.06.2022 13:17 Ответить
И тут бабло побеждает зло.
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09.06.2022 13:02 Ответить
Каким образом он пересечет государственную границу Украины? Из Польши заедет и в Киев приедет и дальше оттуда?

Если он попадет с территории кацапов, то он преступник и пособник. Можно его атаковать как законную цель.
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09.06.2022 13:18 Ответить
ООН, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ЕС.... список бесполезных синекур бесконечен
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09.06.2022 14:18 Ответить
що за Х?
підори хочуть тіпа анексувати станцію,
і чому до початку війни взагалі там було так мало охорони і постів на такому важливому об'єкті
при загрозі війни мав бути якийсь сценарій захисту
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09.06.2022 14:58 Ответить
З цією владою усе можливо, навіть таке. Не здивуюсь. По приколу, да? Хоть поржем? Хуже не будет? Сделаем их ещё раз?!!
ЙбвшБгдшмть!!
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06.08.2022 21:35 Ответить
 
 