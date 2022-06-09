Оккупантам в Мелитополе не хватает холодильников для хранения тел российских военных, - ГУР

Оккупационная администрация Мелитополя срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники. Известно, что переоборудованный в морг городской мясокомбинат уже полностью заполнен телами убитых оккупантов и не может больше принимать "груз 200".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ разведки МО Украины.

В частности, 6 июня российские военные приехали в ООО "Арон-М" (Мелитополь, ул. Ломоносова, 370) и изучили его холодильные камеры. Оборудование было признано пригодным для переоборудования в морг. Руководство компании было уведомлено о "решении по временному их использованию на безвозмездной основе для хранения тел погибших военнослужащих". Отмечается, что в настоящее время в Мелитополь активно завозятся трупы рашистов, погибших во время боев в направлении Пологи - Гуляйполе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти события связаны с большими потерями оккупантов в живой силе. Кроме того, длительное хранение убитых тел связано с намерениями российского руководства скрыть реальные масштабы потерь от российского электората. Поэтому практикуется так называемое "дозированное" отправление тел в РФ и максимальное растягивание этого процесса во времени.

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