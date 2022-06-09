Оккупантам в Мелитополе не хватает холодильников для хранения тел российских военных, - ГУР
Оккупационная администрация Мелитополя срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники. Известно, что переоборудованный в морг городской мясокомбинат уже полностью заполнен телами убитых оккупантов и не может больше принимать "груз 200".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ разведки МО Украины.
В частности, 6 июня российские военные приехали в ООО "Арон-М" (Мелитополь, ул. Ломоносова, 370) и изучили его холодильные камеры. Оборудование было признано пригодным для переоборудования в морг. Руководство компании было уведомлено о "решении по временному их использованию на безвозмездной основе для хранения тел погибших военнослужащих". Отмечается, что в настоящее время в Мелитополь активно завозятся трупы рашистов, погибших во время боев в направлении Пологи - Гуляйполе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти события связаны с большими потерями оккупантов в живой силе. Кроме того, длительное хранение убитых тел связано с намерениями российского руководства скрыть реальные масштабы потерь от российского электората. Поэтому практикуется так называемое "дозированное" отправление тел в РФ и максимальное растягивание этого процесса во времени.
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хоча, гей, буряте...
уже не возьмут
на Укропии страшна-а-а-а...
мелітопольці не зрозуміють піся сдачі Чонгару...
Вот такими названиями улиц, зовут к себе "русский мир".
Если не знать заранее, то запросто можно ошибиться.
Что есть совершенно правильно по смыслу.
Мертвых ZVерей везут домой
Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/kombat-iz-volgogradskoy-oblasti-vadim-gerasimov-po-1486980
При тому, що кацапи не мають що їсти і мародерять.
Зараз запустять комбінат і почнуть кормити кацапів тушенкою з м'яса кацапів.
І буде "шах і мат лібєрасти".