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Новости Война
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Украина сама решит, когда и как следует заканчивать войну, - посол Великобритании Симмонс

сіммонс

Великобритания не имеет права говорить Украине, как закончить войну с Россией, это должны решать сами украинцы.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, все хотели бы, чтобы война закончилась как можно скорее… Но Украина защищает свою суверенную территорию, и это украинцы должны решать, когда, по их мнению, правильное время закончить войну и как они хотят это сделать", - сказала Симмонс.

Она добавила, что британцы не имеют права говорить Украине, что она должна или не должна делать, чтобы прекратить войну.

"Когда украинцы скажут нам, что они хотят вести переговоры, и они думают, что пора, тогда мы окажем поддержку этим переговорам или, если они хотят договориться о прекращении огня в любой момент, и они говорят нам, что это то, что они хотят делать, тогда мы их поддерживаем. До тех пор у нас нет права говорить Украине, как закончить эту войну", - акцентировала дипломатка.

Симмонс также отметила, что то, на каких условиях украинцы хотят завершить эту войну, решать украинский народ и власть. В этом контексте она напомнила заявление президента Владимира Зеленского, что он не пойдет на уступки ни в том, что касается территорий, ни в чем другом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не отдадим никакой своей территории – ни Донбасс, ни Крым, - Стефанчук

"Если это его позиция, наша работа как страны-союзника состоит в том, чтобы поддержать эту позицию. Мне кажется, что ни о каких уступках сейчас говорить не ко времени", - подытожила посол Британии.

Великобритания (4922) переговоры (4915) суверенитет (165) территориальная целостность (209) Симмонс Мелинда (103)


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Топ комментарии
+23
ну что ЗЕБилы!!!! еще не дошло кого вы навыбирали???
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09.06.2022 13:57
+15
Кстати, а где все 73% зеленые убл.дки? Неужели на фронте?


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09.06.2022 13:59
+15
если это правда, то реакцией должна быть не только взятие под стражу баканова, но и расследование рабочих процессов в сбу - даже при наличии доступа, у пользователя не должно быть возможности скопировать всю базу данных куда бы то ни было.
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09.06.2022 14:09
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Правила форума Совет форумчан
ну что ЗЕБилы!!!! еще не дошло кого вы навыбирали???
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09.06.2022 13:57 Ответить
Кстати, а где все 73% зеленые убл.дки? Неужели на фронте?


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09.06.2022 13:59 Ответить
Ага, на фронті...
Мабуть петиції все складають щоб чоловікам дозволили виїзд
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09.06.2022 14:03 Ответить
а зарплату с бюджета получает
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09.06.2022 14:14 Ответить
Prozapas:
￼Порошенко привіз для ЗСУ 24 позашляховика L200 та підписав контракт на поставку вантажівок.
Арахамія написав листа в підтримку путінського гаманця Абрамовіча для виведення того з-під санкцій ЄС.
......................
Україна і малоросія.
Хтось має перемогти.

Юрій Каракай:
На виборах до парламенту у 2019 році народ України, окрім Кварталу 95 (43%), віддав свої голоси наступним політсилам:
1. ОПЗЖ - 13%.
2 Батьківщина - 8,18.
3. Голос - 5,82.
4. Радикальна Партія.
5. Сила і честь.
6. Опозиційний блок.
7. Стратегія Гройсмана.
8. Партія Шарія.
9. Свобода.
Європейська Солідарність отримала 8. Життя показало, що притомних в країні виявилися навіть не 25%. Все набагато гірше. Ну як Путіну було не напасти? Поставте себе на його місце.

Олександр Бригинець:
Слуга Негулевський видав розташування польового госпіталю, який був знищений (не він перший, не він останній)
Ми самі накликали на себе цю біду і тепер платимо кров'ю(

Veronika:
Одні знімают сюжетики на заводі як відновлюють техніку. Інший долбодятел на Яворів наводить, показуючи що наші тринуються. Третій розказує про нашу систему ноухау ППО і що робить Вінничина...

Ксенія:
ЗАРПЛАТИ В УКРАЇНІ СКОРОТИЛИСЯ НА 25-50% - НБУ !
Як на рахунок поржать і на шашлик , зеленатори ?

КиївМіськБудда:
Пандемію вони проїб@ли. Нас рятували медики і західні партнери. Вторгнення вони проїб@ли. Нас рятують ЗСУ і західні партнери.
В обох випадках це коштувало країні десятки тисяч життів.
Навіщо нам така влада?
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09.06.2022 14:22 Ответить
если это правда, то реакцией должна быть не только взятие под стражу баканова, но и расследование рабочих процессов в сбу - даже при наличии доступа, у пользователя не должно быть возможности скопировать всю базу данных куда бы то ни было.
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09.06.2022 14:09 Ответить
Велика Британія не має права говорити Україні, як закінчити війну з Росією, це вирішуватимуть самі українці. Джерело:
ЦЕ БРИТАНІЯ З СУМОМ НАГАДУЄ ЩО НЕ БУДЕ ЗДИВОВАНА ЯК
ЩО ЗЕРМАК ВІДДАСТЬ ПІВДЕНЬ, ДОНБАС І КРИМ КАЦАПАМ
Пороха не вистачає.
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09.06.2022 13:59 Ответить
Сподіваюсь що добровольці Великобританії та Канади покинуть Україну раніше, ніж Зеля почне відвозити зброю НАТО до Москви.
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09.06.2022 14:42 Ответить
🤣🤣🤣Бандеровські голубі з біо лабораторії вишли на стежку війни

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/283910154_3862939567263738_1002065271812409095_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=O8E_-ICRgSYAX-REYzG&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT_q5uGs6uer1fd6jAPr2XNngbA-JxhlRi-dP7XSi-7tZQ&oe=62A3B958
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09.06.2022 14:00 Ответить
"Сіла птаха українська" - Леся Нікітюк: https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg
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10.06.2022 04:20 Ответить
Мелінді Сіммонс-респект...
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09.06.2022 14:02 Ответить
Хотелось бы, чтобы официальные лица США и Великобритании делали акцент на том, что ОРДЛО и Крым - территория Украины, которую Украина имеет полное право освободить так, как считает нужным. Об этом нужно периодически напоминать гражданам стран НАТО, чтобы месседжи сторонников тактики ублажения Гитлера путина путлера не укоренялись в головах у тех самых граждан.

И желательно подсунуть нашим доброжелателям из Польши и Прибалтики фактические данные о том, какое оружие мы просили у Германии и под каким очередным идиотским предлогом нам отказали. Чтобы на следующей встрече они могли предметно критиковать Германию, а не просто упрекать, на простые упрёки Шольц более-менее умеет отвечать, хоть и полным враньём.
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09.06.2022 14:02 Ответить
Найвеличніший казав що ніхто не закінчить війну раніше ніж він і все ніяк не закінчить. Тому що вона йому вигідна.
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09.06.2022 14:12 Ответить
Вот это плохо, Англия и США устали доминировать, устали призывать к полному освобождению территории Украины, они не могут действовать вопреки украинской власти, стремящейся договариваться с врагом. Да ещё такие средства тратить, забирая их у своих налогоплательщиков.
В последнее время изменилась риторика западных дипломатов, и не в нашу пользу, даже наших друзей. Хотелось бы знать причины нам тоже, не только им. Может Президент недостаточно громко призывает. Может какие враги завелись внутри страны (я не имею ввиду Порошенко,
о нём мы уже всё знаем). Мы же собрались было освобождать все территории...
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09.06.2022 14:56 Ответить
Как там бункерная бабушка? Не сдохло ещё?
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09.06.2022 15:05 Ответить
є варіанти.

1) залишаємось без крима і донбаса.

2) ситуація на 23 лютого.

3) звільняємо донбас. не звільняємо тільки крим.

4) звільняємо всі території україни.
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09.06.2022 16:29 Ответить
спочатку треба звільнити херсонську, запорізьку і харківську області.

потім думати чи звільняти до ситуації на 23 лютого. потім думати чи звільняти лднр. потім думати чи звільняти крим.

але першим етапом мають бути херсонька, запорізька і харківська області.
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09.06.2022 16:32 Ответить
у сильної росії нам всі свої території не забрати.

потрібно щоб були введені нафтове і газове ембарго, щоб вони подіяли, щоб росія стала слабкою, і вже тоді провертати всі території.
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09.06.2022 16:34 Ответить
якщо путіну прийдеться вивести війська на ситуацію на 23 лютого, що тоді путін скаже своєму народу? яка може бути відмазка?

"наказали хахлов за то, что они 8 лет бамбили бамбас"?
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09.06.2022 16:35 Ответить
Украина вернет все свои территории с Донбассом и Крымом! Линия фронта сместится до границы с РФ и там будет линия обороны мощная. Нужно выкопать канал большой и глубокий вдоль границы Украины и России. Тогда ничего не сможет перейти границу! А за каналом нужно строить насыпи огромные - высоты и строить фортификационные сооружения. И войска должны стоять вдоль границы на постоянной основе и строй войска должны постоянно строить линии защиты государства!
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09.06.2022 18:55 Ответить
Полная победа Украины и Запада и полное поражение России! Так все должно быть - это правильная последовательность реальности мира! Зло не может победить! Потому победит добро - Украина и Запад! Будет счастливый конец!
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09.06.2022 18:50 Ответить
понищили похрестили висери зебілів?
Бо не бачу заперечень...
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09.06.2022 19:42 Ответить
Ну власне. В Україні військові як в комп.грі - просто так появляються. І скільки бойові дії не тривають, в нас же хлопці не вмирають.

Тому дійсно, ми здатні самі вирішувати коли закінчувати війну. Хотілось би ще до того моменту відправити 360тис держслужбовців на захист України. Все ж то не самі дурні люди, які точно переможуть рашистів краще чим якісь айтішніки.

Тому, ми віримо що наші держслужбовці викинуть рашистів на межі 23 лютого а ЗЕ Влада, очевидно, озброїть військо в 360тис з бюджету України. Віримо, що Зеленський має мозги
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10.06.2022 01:32 Ответить
невже мост наш?
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10.06.2022 04:24 Ответить
Один единственный комментатор, который правильно понял, не так уж и сильно скрытый намёк.
Это печально - и то, что так мало людей способных к анализу и то, что она вообще это сказала.
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10.06.2022 07:59 Ответить
 
 