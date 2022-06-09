Украина сама решит, когда и как следует заканчивать войну, - посол Великобритании Симмонс

Великобритания не имеет права говорить Украине, как закончить войну с Россией, это должны решать сами украинцы.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, все хотели бы, чтобы война закончилась как можно скорее… Но Украина защищает свою суверенную территорию, и это украинцы должны решать, когда, по их мнению, правильное время закончить войну и как они хотят это сделать", - сказала Симмонс.

Она добавила, что британцы не имеют права говорить Украине, что она должна или не должна делать, чтобы прекратить войну.

"Когда украинцы скажут нам, что они хотят вести переговоры, и они думают, что пора, тогда мы окажем поддержку этим переговорам или, если они хотят договориться о прекращении огня в любой момент, и они говорят нам, что это то, что они хотят делать, тогда мы их поддерживаем. До тех пор у нас нет права говорить Украине, как закончить эту войну", - акцентировала дипломатка.

Симмонс также отметила, что то, на каких условиях украинцы хотят завершить эту войну, решать украинский народ и власть. В этом контексте она напомнила заявление президента Владимира Зеленского, что он не пойдет на уступки ни в том, что касается территорий, ни в чем другом.

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"Если это его позиция, наша работа как страны-союзника состоит в том, чтобы поддержать эту позицию. Мне кажется, что ни о каких уступках сейчас говорить не ко времени", - подытожила посол Британии.