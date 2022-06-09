Украина сама решит, когда и как следует заканчивать войну, - посол Великобритании Симмонс
Великобритания не имеет права говорить Украине, как закончить войну с Россией, это должны решать сами украинцы.
Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.
"Безусловно, все хотели бы, чтобы война закончилась как можно скорее… Но Украина защищает свою суверенную территорию, и это украинцы должны решать, когда, по их мнению, правильное время закончить войну и как они хотят это сделать", - сказала Симмонс.
Она добавила, что британцы не имеют права говорить Украине, что она должна или не должна делать, чтобы прекратить войну.
"Когда украинцы скажут нам, что они хотят вести переговоры, и они думают, что пора, тогда мы окажем поддержку этим переговорам или, если они хотят договориться о прекращении огня в любой момент, и они говорят нам, что это то, что они хотят делать, тогда мы их поддерживаем. До тех пор у нас нет права говорить Украине, как закончить эту войну", - акцентировала дипломатка.
Симмонс также отметила, что то, на каких условиях украинцы хотят завершить эту войну, решать украинский народ и власть. В этом контексте она напомнила заявление президента Владимира Зеленского, что он не пойдет на уступки ни в том, что касается территорий, ни в чем другом.
"Если это его позиция, наша работа как страны-союзника состоит в том, чтобы поддержать эту позицию. Мне кажется, что ни о каких уступках сейчас говорить не ко времени", - подытожила посол Британии.
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Мабуть петиції все складають щоб чоловікам дозволили виїзд
￼Порошенко привіз для ЗСУ 24 позашляховика L200 та підписав контракт на поставку вантажівок.
Арахамія написав листа в підтримку путінського гаманця Абрамовіча для виведення того з-під санкцій ЄС.
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Україна і малоросія.
Хтось має перемогти.
Юрій Каракай:
На виборах до парламенту у 2019 році народ України, окрім Кварталу 95 (43%), віддав свої голоси наступним політсилам:
1. ОПЗЖ - 13%.
2 Батьківщина - 8,18.
3. Голос - 5,82.
4. Радикальна Партія.
5. Сила і честь.
6. Опозиційний блок.
7. Стратегія Гройсмана.
8. Партія Шарія.
9. Свобода.
Європейська Солідарність отримала 8. Життя показало, що притомних в країні виявилися навіть не 25%. Все набагато гірше. Ну як Путіну було не напасти? Поставте себе на його місце.
Олександр Бригинець:
Слуга Негулевський видав розташування польового госпіталю, який був знищений (не він перший, не він останній)
Ми самі накликали на себе цю біду і тепер платимо кров'ю(
Veronika:
Одні знімают сюжетики на заводі як відновлюють техніку. Інший долбодятел на Яворів наводить, показуючи що наші тринуються. Третій розказує про нашу систему ноухау ППО і що робить Вінничина...
Ксенія:
ЗАРПЛАТИ В УКРАЇНІ СКОРОТИЛИСЯ НА 25-50% - НБУ !
Як на рахунок поржать і на шашлик , зеленатори ?
КиївМіськБудда:
Пандемію вони проїб@ли. Нас рятували медики і західні партнери. Вторгнення вони проїб@ли. Нас рятують ЗСУ і західні партнери.
В обох випадках це коштувало країні десятки тисяч життів.
Навіщо нам така влада?
ЦЕ БРИТАНІЯ З СУМОМ НАГАДУЄ ЩО НЕ БУДЕ ЗДИВОВАНА ЯК
ЩО ЗЕРМАК ВІДДАСТЬ ПІВДЕНЬ, ДОНБАС І КРИМ КАЦАПАМ
Пороха не вистачає.
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/283910154_3862939567263738_1002065271812409095_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=O8E_-ICRgSYAX-REYzG&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT_q5uGs6uer1fd6jAPr2XNngbA-JxhlRi-dP7XSi-7tZQ&oe=62A3B958
Гитлера путинапутлера не укоренялись в головах у тех самых граждан.
И желательно подсунуть нашим доброжелателям из Польши и Прибалтики фактические данные о том, какое оружие мы просили у Германии и под каким очередным идиотским предлогом нам отказали. Чтобы на следующей встрече они могли предметно критиковать Германию, а не просто упрекать, на простые упрёки Шольц более-менее умеет отвечать, хоть и полным враньём.
В последнее время изменилась риторика западных дипломатов, и не в нашу пользу, даже наших друзей. Хотелось бы знать причины нам тоже, не только им. Может Президент недостаточно громко призывает. Может какие враги завелись внутри страны (я не имею ввиду Порошенко,
о нём мы уже всё знаем). Мы же собрались было освобождать все территории...
1) залишаємось без крима і донбаса.
2) ситуація на 23 лютого.
3) звільняємо донбас. не звільняємо тільки крим.
4) звільняємо всі території україни.
потім думати чи звільняти до ситуації на 23 лютого. потім думати чи звільняти лднр. потім думати чи звільняти крим.
але першим етапом мають бути херсонька, запорізька і харківська області.
потрібно щоб були введені нафтове і газове ембарго, щоб вони подіяли, щоб росія стала слабкою, і вже тоді провертати всі території.
"наказали хахлов за то, что они 8 лет бамбили бамбас"?
Бо не бачу заперечень...
Тому дійсно, ми здатні самі вирішувати коли закінчувати війну. Хотілось би ще до того моменту відправити 360тис держслужбовців на захист України. Все ж то не самі дурні люди, які точно переможуть рашистів краще чим якісь айтішніки.
Тому, ми віримо що наші держслужбовці викинуть рашистів на межі 23 лютого а ЗЕ Влада, очевидно, озброїть військо в 360тис з бюджету України. Віримо, що Зеленський має мозги
Это печально - и то, что так мало людей способных к анализу и то, что она вообще это сказала.