Приложение от Великобритании: медики скорой смогут получать геолокацию пациентов и поддерживать с ними видеосвязь

Великобритания предоставила Украине возможность имплементировать в систему экстренной медицинской помощи приложение GoodSAM.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минздраве.

С помощью приложения медики экстренной медицинской помощи смогут с точностью до 20 метров получать геолокацию абонента, совершающего вызов бригады экстренной медицинской помощи (даже при отсутствии у него приложения).

Кроме этого врачи смогут при необходимости поддерживать с обратившимся за помощью абонентскую видеосвязь. Также приложение позволяет создавать базу волонтеров в системе ЭМП и координировать их деятельность.

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В настоящее время приложение GoodSAM вводится в регионах.