Приложение от Великобритании: медики скорой смогут получать геолокацию пациентов и поддерживать с ними видеосвязь
Великобритания предоставила Украине возможность имплементировать в систему экстренной медицинской помощи приложение GoodSAM.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минздраве.
С помощью приложения медики экстренной медицинской помощи смогут с точностью до 20 метров получать геолокацию абонента, совершающего вызов бригады экстренной медицинской помощи (даже при отсутствии у него приложения).
Кроме этого врачи смогут при необходимости поддерживать с обратившимся за помощью абонентскую видеосвязь. Также приложение позволяет создавать базу волонтеров в системе ЭМП и координировать их деятельность.
В настоящее время приложение GoodSAM вводится в регионах.
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Серед неймовірних людей з усього світу, які захищають Україну в складі Іноземного легіону ЗСУ, є Бен Грант - син британської парламентарки-консерваторки Хелен Грант. Раніше вона була міністром спорту Великої Британії, а нині - радниця прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
По правилам НОРМАЛЬНОГО іностранного легіону ФІО міняють .
Вас треба наказувати за довгий язик
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Реєстрація: 17.04.2022
Просто в росіському язигу немає аналогу "application", то вони й придумали "приложение".
А у нас є точне слово для перекладу - "застосунок"!!!!!