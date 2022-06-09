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Приложение от Великобритании: медики скорой смогут получать геолокацию пациентов и поддерживать с ними видеосвязь

швидка

Великобритания предоставила Украине возможность имплементировать в систему экстренной медицинской помощи приложение GoodSAM.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минздраве.

С помощью приложения медики экстренной медицинской помощи смогут с точностью до 20 метров получать геолокацию абонента, совершающего вызов бригады экстренной медицинской помощи (даже при отсутствии у него приложения).

Кроме этого врачи смогут при необходимости поддерживать с обратившимся за помощью абонентскую видеосвязь. Также приложение позволяет создавать базу волонтеров в системе ЭМП и координировать их деятельность.

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В настоящее время приложение GoodSAM вводится в регионах.

Великобритания (4922) Минздрав (4899) помощь (7760) скорая (364) приложение (170)


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Бритам-черговий респект...
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09.06.2022 14:03 Ответить
Додаток від Великої Британії.
Серед неймовірних людей з усього світу, які захищають Україну в складі Іноземного легіону ЗСУ, є Бен Грант - син британської парламентарки-консерваторки Хелен Грант. Раніше вона була міністром спорту Великої Британії, а нині - радниця прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
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09.06.2022 14:04 Ответить
Бережи його Господь
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09.06.2022 14:10 Ответить
Обовьязково цю інфу постіть в ЗМІ ?

По правилам НОРМАЛЬНОГО іностранного легіону ФІО міняють .

Вас треба наказувати за довгий язик
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09.06.2022 14:20 Ответить


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Реєстрація: 17.04.2022
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09.06.2022 14:21 Ответить
і називається додаток мій мобільний мі-6. Потім всі будуть знати, де ти є)
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09.06.2022 15:30 Ответить
Не "додаток", а "застосунок". З англійської "application" !!!!!
Просто в росіському язигу немає аналогу "application", то вони й придумали "приложение".
А у нас є точне слово для перекладу - "застосунок"!!!!!
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09.06.2022 16:07 Ответить
 
 