Тяжелое вооружение от Германии придется ждать как минимум до зимы, - СМИ

Первое тяжелое вооружение, обещанное Германией, может поступить в Украину не раньше ноября или декабря.

В частности, это касается систем противовоздушной обороны IRIS-T и систем залпового огня РСЗК Mars II. Как сообщает немецкое издание Business Insider, с обеими системами существуют большие проблемы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Издание отмечает, что обещание Шольца передать Украине ракеты класса "воздух-воздух" IRIS-T стали большим сюрпризом не только для Минобороны страны, но и для Египта. Дело в том, что египетское правительство заказало поставки этих систем, а теперь одну из них могут уступить Украине. Вместе с тем, источники издания в правительственных кругах Германии говорят, что раньше ноября-декабря обещанная система к использованию все равно готова не будет.

Что касается РСЗО Mars II, то здесь ситуация еще более плачевна. Оказывается, у немцев нет программного обеспечения для использования американских и британских ракет – но именно эти типы боеприпасов есть в Украине в большом количестве. Говорят, что для решения проблем с ПО уйдут месяцы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Великобритания решили предоставить Украине РСЗО. Наши воины уже проходят обучение, - Резников

Как пишут журналисты, именно "Ирис-Т" и "Марс II" считаются системами, которые принесли бы Украине реальную пользу. Тот факт, что они, скорее всего, будут доставлены только поздней осенью или зимой особенно проблематичным, поскольку многие эксперты сходятся во мнении, что август будет решающим месяцем в войне в Украине. Таким образом, немецкое тяжелое оружие просто не успеет помочь ВСУ.