Задача Украины - документировать для суда каждое действие тех, кто украл зерно и металл, - Нивьевский

Главная задача Украины сейчас — отслеживать и максимально задокументировать все случаи воровства Россией нашего металла и зерна. Тогда юристы найдут способ добиться справедливости.

Это крайне важно, поскольку отрасли ГМК и АПК для Украины ключевые, и мы не можем их потерять. Об этом заявил вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олег Нивьевский, информирует Цензор.НЕТ.

"Я пока не представляю, как можно отслеживать украденное в Украине зерно — оно не маркируется, и найти его будет крайне сложно. Другое дело металл: на нем есть эта маркировка, его отследить будет гораздо легче. И наше домашнее задание в этой ситуации — документировать все, до последней буквы. А потом юристы найдут способ добиться, чтобы все это было рассмотрено", - подчеркнул он.

Он напомнил, что ГМК и АПК имеют огромную важность в экономике Украины, поэтому власть должна сделать все возможное, чтобы их защитить. И это — главная задача сейчас.

"Важность ГМК и АПК для нашей страны — очень большая. Две этих отрасли — это 35% украинской экономики. При этом их доля в экспорте страны еще больше: около 70% валютной выручки генерируется ГМК и АПК! Поэтому этот вопрос — очень серьезный. Это буквально вопрос выживания экономики Украины", - заявил Нивьевский.

Как известно, российские агрессоры воруют на оккупированных территориях Украины зерно и металлопродукцию, которую после вывозят в РФ. Недавно на Первом российском канале даже вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как они крадут украинскую продукцию из мариупольского порта: как следует из сюжета, сначала они вывезут украинский металл, а потом настанет черед зерна.

Ранее компания Метинвест заявила, что российские оккупанты готовятся похитить и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича, являющегося тяжким международным преступлением. Всего, по данным пресс-службы компании, планируют вывезти около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет $170 млн.

Позже стало известно, что ММК им. Ильича и Азовсталь обратились в Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство по факту кражи российскими оккупантами принадлежащей комбинатам металлопродукции, которую вывозят в РФ.