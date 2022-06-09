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Новости Война
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Задача Украины - документировать для суда каждое действие тех, кто украл зерно и металл, - Нивьевский

порт,маріуполь

Главная задача Украины сейчас — отслеживать и максимально задокументировать все случаи воровства Россией нашего металла и зерна. Тогда юристы найдут способ добиться справедливости.

 Это крайне важно, поскольку отрасли ГМК и АПК для Украины ключевые, и мы не можем их потерять. Об этом заявил вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олег Нивьевский, информирует Цензор.НЕТ.

"Я пока не представляю, как можно отслеживать украденное в Украине зерно — оно не маркируется, и найти его будет крайне сложно. Другое дело металл: на нем есть эта маркировка, его отследить будет гораздо легче. И наше домашнее задание в этой ситуации — документировать все, до последней буквы. А потом юристы найдут способ добиться, чтобы все это было рассмотрено", - подчеркнул он.

Он напомнил, что ГМК и АПК имеют огромную важность в экономике Украины, поэтому власть должна сделать все возможное, чтобы их защитить. И это — главная задача сейчас.

"Важность ГМК и АПК для нашей страны — очень большая. Две этих отрасли — это 35% украинской экономики. При этом их доля в экспорте страны еще больше: около 70% валютной выручки генерируется ГМК и АПК! Поэтому этот вопрос — очень серьезный. Это буквально вопрос выживания экономики Украины", - заявил Нивьевский.

Как известно, российские агрессоры воруют на оккупированных территориях Украины зерно и металлопродукцию, которую после вывозят в РФ. Недавно на Первом российском канале даже вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как они крадут украинскую продукцию из мариупольского порта: как следует из сюжета, сначала они вывезут украинский металл, а потом настанет черед зерна.

Ранее компания Метинвест заявила, что российские оккупанты готовятся похитить и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича, являющегося тяжким международным преступлением. Всего, по данным пресс-службы компании, планируют вывезти около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет $170 млн.

Позже стало известно, что ММК им. Ильича и Азовсталь обратились в Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство по факту кражи российскими оккупантами принадлежащей комбинатам металлопродукции, которую вывозят в РФ.

Автор: 

зерно (1069) Мариуполь (5705) ММК им. Ильича (67) порт (732) россия (95365) хищение (674) Метинвест (186) металл (79) Азовсталь (375)


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Топ комментарии
+5
А тих хто 3 роки зривав оборонні замовлення документувати для суду, чи не на часі?
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09.06.2022 15:02
+4
Роман Обрамович врятував 73% українців - Зеленський
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09.06.2022 15:01
+4
Ми вже вісім років документували обстріли на донбасі
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09.06.2022 15:01
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Ті підараси самі це документують своїми відосіками та заявами
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09.06.2022 14:58 Ответить
Роман Обрамович врятував 73% українців - Зеленський
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09.06.2022 15:01 Ответить
Та... То таке... А ось Бєня Коломойський "ощасливив" усі 100% включаючи "... і мертвих, і живих, і ненароджених" всучивши тупим хохлам свого протеже -Зєлєнського...
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09.06.2022 15:07 Ответить
Громадянство цьому чуваку і званіє.
Два громадянства!
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09.06.2022 15:09 Ответить
не забудьте тех кто помогал красть, пособников
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09.06.2022 15:01 Ответить
Ми вже вісім років документували обстріли на донбасі
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09.06.2022 15:01 Ответить
А тих хто 3 роки зривав оборонні замовлення документувати для суду, чи не на часі?
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09.06.2022 15:02 Ответить
а нахрена тогда гарпуны?
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09.06.2022 15:08 Ответить
Нів"євський! Ти забув про документування дій тих хто відкрив кордони для того щоб прийшли кацапи і почали красти зерно і метал Цих документувать треба взагалі ПОЗА ЧЕРГОЮ! У головного злочинця прізвище на букву "ЗЕЛЕНСЬКИЙ" починається!!!
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09.06.2022 15:09 Ответить
номери машин якими возили, фото супутників як вантажили в порту, кораблі можна відслідкувати,
нема свідків і розвідників?

москальня за бабло і фото зроблять аби хтось займався цією справою відслідковування всієї лінії
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09.06.2022 15:12 Ответить
города и людей уничтожают, а тут номера машин фотографировать и наблюдать куда они поехали
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09.06.2022 15:24 Ответить
Руйнування та загибель і страждання людей теж треба документувати.
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09.06.2022 15:48 Ответить
Пустая работа, да положили орки на вашу документацию и суды. Кто будет судить и когда?
Если наши суды, то кто возьмётся приговоры исполнять, разве что бы без дела не сидели.
А до международных судов ещё полем и полем. Так что важнее стараться не допукать вывоза, работать на упреждение: вывозить зерно при наступлении врага, организовывать партизанские рейды. Должна работать разведка, а не счетоводы. На фронт, Родину защищать, а не за должностью прятаться.
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09.06.2022 15:55 Ответить
Шо за идиотизм? Какие документы? А "Бучи" разве не достаточно, для полного уничтожения раZZіі ?? Хватит ***** писать и засерать Украинцам мозги!!!!
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09.06.2022 17:33 Ответить
 
 