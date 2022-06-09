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Новости Война
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Скульптуру Кунса Balloon Monkey продадут на аукционе Christie's. Деньги пойдут на гумпомощь Украине

пінчук

28 июня 2022 года на аукционе Christie's будет представлена знаковая скульптура Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) – "Обезьяна из воздушных шаров (пурпурного цвета)". Ее выставляют на продажу украинский бизнесмен Виктор Пинчук и его жена Елена, чтобы собрать деньги на гуманитарную помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Оценочная стоимость предмета искусства – от 6 млн до 10 млн фунтов стерлингов. Об этом 7 июня сообщил сайт Фонда Виктора Пинчука.

"Собранные средства будут направлены, в частности, для тяжелораненых во время войны военных и гражданских, которым срочно требуется протезирование, лечение и реабилитация для восстановления качества жизни. Олицетворяя детскую невинность и радость, Balloon Monkey (Magenta), которая нравится и детям, и взрослым, является монументальным символом надежды и солидарности с теми военными и гражданскими мужчинами, женщинами и детьми в раздираемой войной Украине, которые понесли ужасные потери", – сказано в сообщении.

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Скульптуру Кунса Balloon Monkey продадут на аукционе Christies. Деньги пойдут на гумпомощь Украине 01

В фонде отметили, что продажа скульптуры станет важным событием аукциона "ХХ/ХХI века: Вечерние лондонские торги" дома Christie’s. Работа будет выставлена на площади Сент-Джеймс рядом со штаб-квартирой Christie's в Лондоне с 14 июня по 3 июля.

"Balloon Monkey (Magenta) – это шедевр парадоксальной силы, его противоречия варьируются между умопомрачительной сложностью и абсолютной простотой, серьезностью и игрой, поп-культурой и нашими самыми глубокими, первобытными структурами мифа и веры. Этот объект, свободный от иронии, созданный с почти невообразимой самоотдачей, как воплощение доверия, открытости, искренности и любви. Для Кунса Balloon Monkey (Magenta) – это глубокое и жизнерадостное подтверждение того, что искусство – это не только то, что мы видим, но и то, что происходит внутри нас", – описали произведение искусства в пресс-службе фонда.

Также отмечается, что в ноябре 2014 года Balloon Monkey (Orange) – "Обезьяна из воздушных шаров (оранжевая)" – из той же серии, что и текущий лот, – достигла цены продажи в $25,9 млн.

"Виктор и Елена Пинчук неустанно работают, чтобы активизировать гуманитарную поддержку для Украины, поэтому для меня искренняя честь, что Balloon Monkey (Magenta) поддержит их чрезвычайные усилия. Настоящая ценность искусства состоит в том, чтобы служить человечеству, и сегодня не может быть высшего призвания, чем поддерживать народ Украины. Благодаря моей дружбе с Виктором и Еленой Пинчук моя жизнь обогатилась народом и культурой Украины. У меня была возможность посещать Украину много раз как одному, так и с семьей, и я всегда чувствовал сильное чувство единства, дружбы и истории", – заявил скульптор.

Он добавил, что чрезвычайно расстроен и обеспокоен войной и разрушениями, которые переживает украинский народ.

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"Наша благодарность и уважение к нашим воинам безгранично. Они отдают свои жизни за нас, будущее Украины и мира. Каждый погибший или раненый украинец от обстрелов, взрывов и насилия – рана в нашей душе. За счет средств аукциона мы можем помочь спасти жизнь. Мы можем помочь восстановить жизнь, разрушенную войной. Десятки, а может и сотни жизней, каждая из которых имеет неописуемую ценность. Balloon Monkey Джеффа Кунса – это празднование жизни. Мы ставим жизнь и надежду в противовес смерти и страданию. В искусстве и в действии. Мы благодарны Джеффу и Christie's. Они помогают нам хотя бы часть нашей безграничной благодарности украинцам превратить в помощь и поддержку", – заявил Пинчук.

Автор: 

аукцион (190) благотворительность (610) Пинчук Виктор (298)


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Топ комментарии
+11
От на такі експонати кучмівське падло витрачає вкрадені в Українців гроші.
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09.06.2022 15:16
+6
Меценат, нічого не пошкодує, навіть кульки.
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09.06.2022 15:28
+5
Краще б декілька безпілотників купив.
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09.06.2022 15:10
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Краще б декілька безпілотників купив.
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09.06.2022 15:10 Ответить
От на такі експонати кучмівське падло витрачає вкрадені в Українців гроші.
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09.06.2022 15:16 Ответить
небритость бы ещё этому Monkey. и ну вылитый! вылитый! только не голубой.
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09.06.2022 15:17 Ответить
Меценат, нічого не пошкодує, навіть кульки.
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09.06.2022 15:28 Ответить
зять Кучми знову засвітився - Кучма віддав ракети Х якими зараз ******** Українські
міста, а Пінчук труби продавав паРащі. Якось в них з паРашею все мірно і бізнесово
складалося, а тут ще пінчук скаже що його грощі спасли Україну, хоча куди вони там
підуть знає тільки сам пінчук, бо під назвою Україна він може мати на увазі і свою
сімю і свої підприємства. Хоч один танк/БТР/БМП Пінчук купив для ЗСУ ?
Ось це головне.
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09.06.2022 15:29 Ответить
це - обізяна? більше схоже на якийсь х... кхм.. хто зна що...
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09.06.2022 15:29 Ответить
Да уж...
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09.06.2022 16:02 Ответить
оце так мистецтво. Світ зовсім збожеволів.
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09.06.2022 15:31 Ответить
"це шедевр парадоксальної сили, суперечності якого коливаються між дивовижною складністю й абсолютною простотою, серйозністю і грою, попкультурою та нашими найглибшими, первісними укладами міфів і вірувань. Цей позбавлений іронії об'єкт створений із майже неймовірною самовіддачею, як уособлення довіри, відкритості, щирості та любові"

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"Долбать мой льісьій череп!!" (С) Шоб я так жив... оце так вміння нести х.. кхм.. хто за що. Причому звʼязно, красиво і за темою...
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09.06.2022 15:32 Ответить
Это скрученный детский надувной шарик, а никакая ни скульптура.
Кучмовское ************.
Кучму Кравчук давно ждёт.
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09.06.2022 15:49 Ответить
Увы, никто из последователей уголовника кучмы не восстановил в Украине правосудие. Оттого и осталась только одна надежда - на старуху с косой. И для пинчука тоже, и его "жены".
И Ахметов пусть потом в гудок погудит...
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09.06.2022 16:50 Ответить
Якутський скульптор ліпе щось подібне
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09.06.2022 15:53 Ответить
Нажаль якутський скульптор ніколи не зможе зробити щось подібне. Бо ще нікому не вдавалося проковтнути таку довгу надувну кульку....
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09.06.2022 18:20 Ответить
Какие надо иметь дармовые дурные незаработанные деньги,
чтобы выбросить 6 млн. фунтов за блестящий надувной шарик.
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09.06.2022 15:55 Ответить
Быдло за это дважды проголосовало.
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09.06.2022 16:51 Ответить
пестик который на голове у монкей шо то не там явно
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09.06.2022 15:58 Ответить
Сидят и ухмыляются: что, васьки, поняли, что мы думаем про Украину ?
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09.06.2022 16:34 Ответить
Пипл хавает.
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09.06.2022 16:52 Ответить
Скоро так і Раша почне своє "мистецтво" на аукціонах дорого продавати
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09.06.2022 20:28 Ответить
чи ... це ?
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09.06.2022 20:29 Ответить
 
 