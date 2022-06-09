РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10739 посетителей онлайн
Новости Война
922 7

Войска РФ нанесли спортивной инфраструктуре Украины ущерб на $125 млн, - Гутцайт

стадіон

Российские войска нанесли спортивной инфраструктуре Украины ущерб на сумму 125 млн долларов.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пострадала спортивная инфраструктура примерно на $125 млн", - сказал он в четверг днем.

Министр отметил, что с момента полномасштабного вторжения пострадали 92 объекта спортивной инфраструктуры Украины, из которых 13 разрушены полностью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против РФ и Беларуси введено уже 125 спортивных санкций. Наша цель – полная изоляция, - Гутцайт

Министерство молодежи и спорта (128) спорт (2420) убытки (392) Гутцайт Вадим (60) разрушение (160)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дайош велике крадівництво спорту))
показать весь комментарий
09.06.2022 15:36 Ответить
Не хвилюйся, Вадім Марковіч, коли піде "план Маршала" і тобі дадуть шось вкрасти.
показать весь комментарий
09.06.2022 15:37 Ответить
ці андони замість ракет басейни і стадіони будували пі до ри
показать весь комментарий
09.06.2022 15:38 Ответить
Щось дуже МАЛО порахували!
В нас, на "Великому Будівництві" кожен поремонтованний шкільний майданчик коштував 2-3 мільйони.
показать весь комментарий
09.06.2022 15:46 Ответить
Цвинтар ім. Зеленського .
показать весь комментарий
09.06.2022 15:48 Ответить
2 місяці тому появились "сіроти бєжєнци" на спорт майданчиках.
А знаєте звідки знаю? бо наші місцеві, з ранку вже на будовах ,та на роботах працюють.. а не на спорт майданчиках.
показать весь комментарий
09.06.2022 16:05 Ответить
Зелена влада нічого не робила для армії і оборони, але навіть про збитки від руйнувань старих військових інфраструктурних об'єктів нічого не повідомляють. Дивно, виходить, що нічого не збираються відновлювати, "демелітаризатори" ху*ві!
показать весь комментарий
09.06.2022 16:20 Ответить
 
 