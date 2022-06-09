Войска РФ нанесли спортивной инфраструктуре Украины ущерб на $125 млн, - Гутцайт

Российские войска нанесли спортивной инфраструктуре Украины ущерб на сумму 125 млн долларов.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пострадала спортивная инфраструктура примерно на $125 млн", - сказал он в четверг днем.

Министр отметил, что с момента полномасштабного вторжения пострадали 92 объекта спортивной инфраструктуры Украины, из которых 13 разрушены полностью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против РФ и Беларуси введено уже 125 спортивных санкций. Наша цель – полная изоляция, - Гутцайт