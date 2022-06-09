Войска РФ нанесли спортивной инфраструктуре Украины ущерб на $125 млн, - Гутцайт
Российские войска нанесли спортивной инфраструктуре Украины ущерб на сумму 125 млн долларов.
Об этом заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Пострадала спортивная инфраструктура примерно на $125 млн", - сказал он в четверг днем.
Министр отметил, что с момента полномасштабного вторжения пострадали 92 объекта спортивной инфраструктуры Украины, из которых 13 разрушены полностью.
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В нас, на "Великому Будівництві" кожен поремонтованний шкільний майданчик коштував 2-3 мільйони.
А знаєте звідки знаю? бо наші місцеві, з ранку вже на будовах ,та на роботах працюють.. а не на спорт майданчиках.