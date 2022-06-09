Украинские власти блокируют избрание руководителей САП на финальном этапе отбора. Это может помешать вступлению в ЕС, - Шабунин

Пять минут заседания комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры могут "умножить на ноль" один из основных аргументов против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Он процитировал министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, говорящего, что в Украине нет никакой тотальной коррупции.

"Министр МИД прав, но это не имеет значения, потому что противодействуют предоставлению нам заслуженного статуса кандидата ЕС другим тезисом. А именно: почему украинские власти блокируют избрание руководителей САП на финальном этапе отбора?" – пишет Шабунин.

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По его мнению, "Банкова" может легко разрушить этот нарратив, назначив победителя конкурса.

"Вместо этого управляемая Банковой глава комиссии Ket Koval плюет по требованию 5-ти членов комиссии объявить заседание. Чем за две недели до решения по кандидатству в ЕС подбрасывает нашим недругам очередные аргументы", - считает Шабунин.

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Напомним, что в конкурсе на должность руководителя САП выиграл детектив НАБУ Александр Клименко. Однако формального решения о его назначении до сих пор нет.

В начале июня члены комиссии по избранию главы САП инициировали ее созыв. Однако глава комиссии Екатерина Коваль отказалась собрать заседание. Свое решение она аргументирует тем, что для назначения Клименко пройдет спецпроверку НАБУ, а ее не проводят во время действия военного положения.