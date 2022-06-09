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Украинские власти блокируют избрание руководителей САП на финальном этапе отбора. Это может помешать вступлению в ЕС, - Шабунин

шабунін

Пять минут заседания комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры могут "умножить на ноль" один из основных аргументов против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Он процитировал министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, говорящего, что в Украине нет никакой тотальной коррупции.

"Министр МИД прав, но это не имеет значения, потому что противодействуют предоставлению нам заслуженного статуса кандидата ЕС другим тезисом. А именно: почему украинские власти блокируют избрание руководителей САП на финальном этапе отбора?" – пишет Шабунин.

Читайте: Милованов призывает "максимизировать финансовые потоки в Украину", в то время как ОП продолжает блокировать конкурс на главу САП, - Шабунин

По его мнению, "Банкова" может легко разрушить этот нарратив, назначив победителя конкурса.

"Вместо этого управляемая Банковой глава комиссии Ket Koval плюет по требованию 5-ти членов комиссии объявить заседание. Чем за две недели до решения по кандидатству в ЕС подбрасывает нашим недругам очередные аргументы", - считает Шабунин.

Также читайте: Глава комиссии по избранию главы САП Коваль отказалась собрать заседание, - Жернаков

Напомним, что в конкурсе на должность руководителя САП выиграл детектив НАБУ Александр Клименко. Однако формального решения о его назначении до сих пор нет.

В начале июня члены комиссии по избранию главы САП инициировали ее созыв. Однако глава комиссии Екатерина Коваль отказалась собрать заседание. Свое решение она аргументирует тем, что для назначения Клименко пройдет спецпроверку НАБУ, а ее не проводят во время действия военного положения.

конкурс (1142) Шабунин Виталий (535) САП (2059) Клименко Александр САП (29)


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Топ комментарии
+35
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09.06.2022 15:42
+34
Провал Евроинтеграции и есть план зеленой власти сватов.
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09.06.2022 15:41
+28
довбане рашистське шапіто95 дорвалося до влади з однією метою - прібірахлітся на лохах73%, а потім сваліть із етой страни. А голова САП їм буде тільки заважати грабувати країну
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09.06.2022 15:42
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Пачіму мі нє в ната?
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09.06.2022 15:41 Ответить
Вже рік не затверджується не тільки антикорупційний прокурор, але і жодна влада не бажає прийняти римський статут, зробити зняття і виборність народом суддів через дію, дієвість і чесність врп, зміну портновського кримінального кодексу. Нема посадок Карабасів-Барабасів
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09.06.2022 16:42 Ответить
Провал Евроинтеграции и есть план зеленой власти сватов.
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09.06.2022 15:41 Ответить
Віталію! Ну що ти знову критикуєш команду Найвеличнішого, не на часі жжж!
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09.06.2022 15:41 Ответить
Вова последыш, они и не исчезали. Задрали вы , подоляковские опарыши, то грантоедами, то соросятами, что в вас сразу выдает кремлевско- ************ дерьмо. Исчез у тебя в голове мозг, если был ваще. Вы- зеленожопые утырки- тупые до нельзя, и еще продажные до упора, и главное, суки, вы еще и ************ мрази, вместе с вашим гринпоцам, дерьмаками, подоляками , хламидиями и далее по списку уродливых сук.
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09.06.2022 16:41 Ответить
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09.06.2022 15:42 Ответить
довбане рашистське шапіто95 дорвалося до влади з однією метою - прібірахлітся на лохах73%, а потім сваліть із етой страни. А голова САП їм буде тільки заважати грабувати країну
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09.06.2022 15:42 Ответить
Британський парламент розглядав вотум недовіри Борису Джонсону за участь у вечірках під час карантину. Тут питання набагато серйозніше. Йдеться про майбутнє країни. Парламент вже мав би зібрати підписи та поставити на порядок денне питання про затягування обрання керівника САП. І до речі, однією із виборчихобіцянок Зе було затвердження процедури імпічменту президенту. Чому не виконав? І не потрібно прикриватися війною.
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09.06.2022 15:45 Ответить
Все, що робить українська влада, зашкоджує вступу до ЄС. За НАТО вже взагалі мовчу.
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09.06.2022 15:45 Ответить
За НАТО і не потрібно нічого говорити! За НАТО потрібно злізти з дивану , взяти АКМ і йти воювати.! А репетувати і кидати лозунги- то минуле.
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09.06.2022 15:52 Ответить
а *******, то твоє сьогодення і майбутнє,ти ж більшого не здатен
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09.06.2022 22:27 Ответить
Не має голови САП, не працює антикорупційна прокуратура - корупції нема, як Профіт. І чого ті європейці ще хочуть.
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09.06.2022 15:46 Ответить
Зелені покидьки. Дєрьмака на смереку
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09.06.2022 15:46 Ответить
Що значить "може зашкодити"? Таким і є план зеленой вати - саме зашкодити.
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09.06.2022 15:47 Ответить
Вельмишановний борець за правосуддя і справедливість, а ви не думали включитися в боротьбу за Україну? Безпосередньо на фронтах війни? З вашим завзяттям багаторічного грантоїда - місця рашистам не буде ніде!
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09.06.2022 15:49 Ответить
Ти це з шанця пишеш чи з кишені Єрмака?
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09.06.2022 16:07 Ответить
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09.06.2022 15:49 Ответить
Конверты в Раде против конвертов в Раде... Эти зеленые ух какие **** правильно боятся.
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09.06.2022 15:49 Ответить
Что-то у фанатов Порошенка память отшибло о том, какой кипишь был с этой САП еще 2015 году. А уж про Шокина вообще молчу. Надеюсь не забанят, как обычно на этом сайте, а то цензура тут огого какая, не смотря на его название...
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09.06.2022 16:12 Ответить
То це за Порошенко скасували електронні декларації чи впроваджели їх?
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09.06.2022 16:30 Ответить
А депутатскую неприкосновенность он отменил, как обещал? А Крым вернул? Тоже обещал...
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09.06.2022 16:33 Ответить
А дебілам все кортить - посадити Порошенко! Хер вам!
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09.06.2022 16:46 Ответить
Ты , падаль, дерьмаковская, попробуй по этому закону- хоть одного депутата убери. Этой бумагой, только ты себе жопу можешь подтереть, вот такой "классный" закон провернули для себя твои суки урода. Сколько ваших зеленожопых мразей совершили за 3 года уголовных нарушений, список бесконекный, хоть одного привлекли? Шо молчишь, кремлевский *********?
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09.06.2022 16:49 Ответить
Чи може у зебні Шокін був взірцем доброчесності?
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09.06.2022 16:32 Ответить
Порошенко в минулому. Мова про сьогоднішній день, і цей день невтішний через такі дії СЬОГОДНІШНЬОЇ влади!
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09.06.2022 16:42 Ответить
Також блокується призначення членів вищої ради правосуддя на заміну дискредитованим. З 21 вакансії заповнено лише 3 - це гальмує судову реформу.
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09.06.2022 16:19 Ответить
крали, крадуть та будуть красти.... прокурор може зашкодити процесу крадіжки... як таке може відбуватися під час війни?
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09.06.2022 16:39 Ответить
На те і розрахунок у купленої влади колаборантів!
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09.06.2022 16:54 Ответить
Дограються скоро ублюдки...
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09.06.2022 17:05 Ответить
Цікавий той шабунін - говорить так, ніби то ніякого стосунку до влади не має і за неї не агітував...
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09.06.2022 17:33 Ответить
Кто нибудь сомневается, что Зе пришли навсегда? На СНБО отметили, что не могут определить кто впускал рашу в Мариуполь, Мелитополь, Херсон, Бучу, Киев - потом попробуют разобраться. Ну даром раша заплатила бабки за слив Украины. Ну убили 30000 гражданских - мелочи , ну ещё убьют - зато самые великие герои и воины 95 квартала. *****! Как можно откладывать на потом самое большое преступление за годы Независимости?Зе - уже фюрер, задушил все что можно задушить ,, по приколу ,, со смехом......Не верьте клоуну перевертень...
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09.06.2022 17:35 Ответить
Повна наповага до суспільства, виборця, партнерів. Матиме наслідки. Нажаль для всіх..
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09.06.2022 17:41 Ответить
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09.06.2022 19:10 Ответить
УКраинские чиновники , назначенные народом , давно положили рояль и на конституцию и на народ... Ведь речь не только о САП ...зелёные провоцируют ряд скандальных акций нагло демонстрируя Западу , что УКраина не только не является страной демократических стандартов, но и не собирается их вводить...

А потом народу , который эти недоумки считают детишками на стульчиках, рассказывают, что Запад их не хочет.... а что они костьми ложаться, чтоб Запад их не захотел , они народу не рассказывают...
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09.06.2022 20:12 Ответить
Треба заборонити партію СН.
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09.06.2022 20:23 Ответить
Як викривач корупції завдав державі збитків на 227 тис. грн

Посилання https://firtka.if.ua/blog/view/iak-vikrivach-koruptsiyi-zavdav-derzhavi-zbitkiv-na-227-tisiach-griven https://www.openforest.org.ua/205367/
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05.07.2022 23:49 Ответить
 
 