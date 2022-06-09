Спецслужбы РФ усилили подрывную деятельность, чтобы сорвать поставки оружия в Украину, - Маляр

Спецслужбы России активно принимают меры, направленные на предотвращение приобретения и получения Украиной вооружений и военной техники.

Об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Спецслужбы РФ усилили подрывную деятельность в разных странах мира с целью срыва подписания контрактов Украиной по приобретению и поставке вооружения и военной техники, а также их подрывная деятельность направлена на срывы самой поставки этой техники и вооружения", - сказала Маляр.

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