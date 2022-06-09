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Новости Война
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Спецслужбы РФ усилили подрывную деятельность, чтобы сорвать поставки оружия в Украину, - Маляр

сша,зброя

Спецслужбы России активно принимают меры, направленные на предотвращение приобретения и получения Украиной вооружений и военной техники.

Об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Спецслужбы РФ усилили подрывную деятельность в разных странах мира с целью срыва подписания контрактов Украиной по приобретению и поставке вооружения и военной техники, а также их подрывная деятельность направлена на срывы самой поставки этой техники и вооружения", - сказала Маляр.

Читайте: Киев как основная цель РФ остается под угрозой, - Маляр

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Топ комментарии
+16
Шольц грає в бовдура. На мітінгах він розказує: ми постачаємо більш, ніж можливо, а насправді зовсім ніяких постачаннь нема. Скінчиться все тим, що в Мельника урветься терпець, та він скаже все, що про Шольца думає.
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09.06.2022 15:57
+13
ви дійсно так вважаете?
шо Мельник збудуе украіньску дипломатію зеленим хамством?
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09.06.2022 16:04
+11
Німецька пресса пише що Шольцу не довго канцлером лишилося бути, випливає коррупційний скандал коли він був міністром фінансів, всі матеріали на нього в мацквабаді. На Макрона у ФСБ також багато чого є, літо було б цікавим, але на жаль війна і гинуть українці в тому числі і із-за деяких коррумпованих гнид.
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09.06.2022 16:16
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Шольц грає в бовдура. На мітінгах він розказує: ми постачаємо більш, ніж можливо, а насправді зовсім ніяких постачаннь нема. Скінчиться все тим, що в Мельника урветься терпець, та він скаже все, що про Шольца думає.
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09.06.2022 15:57 Ответить
А що про це пише німецька преса
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09.06.2022 16:00 Ответить
Німецька пресса пише що Шольцу не довго канцлером лишилося бути, випливає коррупційний скандал коли він був міністром фінансів, всі матеріали на нього в мацквабаді. На Макрона у ФСБ також багато чого є, літо було б цікавим, але на жаль війна і гинуть українці в тому числі і із-за деяких коррумпованих гнид.
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09.06.2022 16:16 Ответить
ви дійсно так вважаете?
шо Мельник збудуе украіньску дипломатію зеленим хамством?
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09.06.2022 16:04 Ответить
хто думав шо буде інакше?
я б на всяк випадок яку дорогу кацапні побудував
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09.06.2022 15:57 Ответить
Штольц-Штірліц працює на 100%!
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09.06.2022 16:02 Ответить
До Резнікова йди поплачте один одному в жилетку,тьфу! противно слухати до чого ж неприемна і депресивна баба
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09.06.2022 16:05 Ответить
Може замість банальних констатацій займетесь якоюсь роботою, не спроможні - геть зелень погана!
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09.06.2022 16:15 Ответить
Нам ніхто не заважає знищувати кацапські військові заводи та склади. І ми маємо це робити постійно, щоденно і на кацапській території. Один диверсант за якитм стоїть вся міць держави може нанести шкоди ворогу більше ніж цілий армійський корпус.
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09.06.2022 16:19 Ответить
Маляр,а якими дєлішками займаються наші спецслужби? Вони завжди щось віджимають,ділять,крадуть,а потім виявляється що по гаражах ворожа парадна форма складується на парад в нашій столиці,а наші специ як завжди ***** не в курсі! Ви думали що з нами в пасочки гратись будуть?
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09.06.2022 16:34 Ответить
Яким чином зривають постачання? Невже заслали групу єрмак-подоляк-арахамія 2.0 до штабу Байдена?
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09.06.2022 16:41 Ответить
Не власть, а только волать могут с утра до вечера. Пора засучить рукава и работать на 110% на всех направлениях на победу.
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09.06.2022 16:48 Ответить
Спецслужби на чужій території сильні тільки тоді, коли у них є мережа саянім, тобто, добровільних, цивільних помічників.
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09.06.2022 16:58 Ответить
 
 