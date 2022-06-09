Бизнес должен разделить стоимость войны с государством, льготы для него нужно упразднить, - министр финансов Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что нужно отменить льготы для бизнеса, которые были введены в связи с полномасштабным вторжением России.

Об этом он сказал на заседании парламентского комитета по финансам, таможенной и налоговой политике, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Наши внутренние ресурсы по оптимизации расходов практически исчерпаны. Единственный способ – восстановление экономики, возобновление уплаты налогов. Налоги должны платить все. Речь не идет об увеличении ставок налогов или о жестких условиях их уплаты, речь идет о том, что бизнес должен разделить справедливую стоимость войны вместе с государством", – сказал министр, призвав воздержаться от "такого рода решений" и вернуть налоговый режим, который действовал до 23 февраля.

Сегодня комитет рассматривает законопроект №7418 о пересмотре некоторых налоговых льгот относительно налогообложения, внесенный в Раду 30 мая. Инициатор проекта – Кабмин.

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Законопроект предлагает отметить льготы в налогообложении, введенные в марте этого года законом № 2142-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно усовершенствовании законодательства на период действия военного положения".



Комитет поддержал принятие законопроекта за основу и в целом, голосование в зале состоится на следующей неделе, проинформировал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.