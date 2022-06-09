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Новости
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Бизнес должен разделить стоимость войны с государством, льготы для него нужно упразднить, - министр финансов Марченко

марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что нужно отменить льготы для бизнеса, которые были введены в связи с полномасштабным вторжением России.

Об этом он сказал на заседании парламентского комитета по финансам, таможенной и налоговой политике, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Наши внутренние ресурсы по оптимизации расходов практически исчерпаны. Единственный способ – восстановление экономики, возобновление уплаты налогов. Налоги должны платить все. Речь не идет об увеличении ставок налогов или о жестких условиях их уплаты, речь идет о том, что бизнес должен разделить справедливую стоимость войны вместе с государством", – сказал министр, призвав воздержаться от "такого рода решений" и вернуть налоговый режим, который действовал до 23 февраля.

Сегодня комитет рассматривает законопроект №7418 о пересмотре некоторых налоговых льгот относительно налогообложения, внесенный в Раду 30 мая. Инициатор проекта – Кабмин.

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Законопроект предлагает отметить льготы в налогообложении, введенные в марте этого года законом № 2142-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно усовершенствовании законодательства на период действия военного положения".

Комитет поддержал принятие законопроекта за основу и в целом, голосование в зале состоится на следующей неделе, проинформировал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

бизнес (1620) льготы (547) Минфин (1555) налоги (3238) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+54
може перестати фінансувати "мільярд дерев в Херсонській області" і "президентський університет"? А, ні, хєрню зморозив
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09.06.2022 16:43
+46
А может надо прекратить ******* из бюджета? Денег будет завались.
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09.06.2022 16:43
+42
Держава прогавила напад. Де висновки, де винні ? Єрмак, Татаров на посадах !? До чого тут бізнес ?
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09.06.2022 16:45
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Якби цього куя хтось хутко зник.
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09.06.2022 21:20 Ответить
бизнес из-за асфальта понес убытки, а вы являлись уроды гарантом безопасности граждан страны и торжественно про*бали всё. твари зелёные
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09.06.2022 21:39 Ответить
пзд, в сраку ******** чи що??? 30 років грабунків держави! Як подати то заплати зараз! А як москалі прийши і грабують: "то зачекайте... ми ще не все в оффшори вивели і не все розікрали..."
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09.06.2022 21:52 Ответить
він просто забув вставити слово "великий" бізнес. Латифундистів і олігархів пільг позбавте - ось це буде правильно.
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09.06.2022 22:20 Ответить
Как скажете, придется дальше сокращать людей на биржу труда, мы не рисуем деньги как нбу еще 70 млрд.
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09.06.2022 22:31 Ответить
стоп! вони бажають за рахунок бізнесу утримувати бюджетників? в країні зруйновано сотні підприємств. ціли отраслі не працюють - скоротить міністерства! приберить зайве рти котри тупо сидять на стільцах по кабінетах! какого хера? я згоден платити лікарям, армії та рятівникам. но утримувати міністерськи харі - ні
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09.06.2022 22:34 Ответить
У держави немає своїх грошей,пане довбойоб.
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09.06.2022 22:40 Ответить
Если честно, могу понять налоговые льготы субъектам хозяйствования на оккупированных территориях и территориях активных боевых действий. Но в тылу эти же льготы выглядят по меньшей мере странно.
Война - это незапланированные и очень большие расходы. Обычно когда начинается война, налоги повышают, а не снижают . . . Бюджет даже в мирное время дефицитный был, а сейчас, когда много налогоплательщиков остановилось (35-40%), а расходы драматично выросли, то откуда брать деньги ? Ходить с протянутой рукой по миру или в НБУ фантики рисовать ?

Позиция министра финансов неприятна, но логична. К сожалению.
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09.06.2022 22:57 Ответить
Хорша заява для бізнесу який ще думав закриватись чи ні
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10.06.2022 07:41 Ответить
У этого ******* подонка конфисковать все излишества, и на фронт! Пусть разделит участь всех защитников Украины!
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10.06.2022 11:31 Ответить
Столько тварей, паразитов, чинуш казнокрадов и прочей нечисти бесполезной, а в большинстве и вредительской сейчас получают огромные бонусы в тылу, потому что в стране военное положение.....не ******** они? может хватит им платить? Может стоит несколько миллионов дармоедов и паразитов уволить, либо мобилизовать ????
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10.06.2022 11:34 Ответить
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