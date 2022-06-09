Оккупанты понесли потери на Бахмутском направлении и отвели подразделения на восстановление, - Генштаб

Несмотря на потери, вооруженные силы РФ не прекращают вести изнурительные высокоинтенсивные боевые действия на широком фронте.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на потери, которые мы им наносим, ​​вооруженные силы РФ не прекращают вести изнурительные высокоинтенсивные боевые действия на широком фронте. Так, на Северском направлении противник ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над населенным пунктом Северодонецк. Успеха в настоящее время не имеет. На Лиманском направлении враг осуществляет подготовку к проведению наступления на Славянск. На Бахмутском направлении противник продолжает совершать обстрелы с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня. Проводил наступательные штурмовые действия, понес потери и был вынужден отвести свои подразделения на восстановление", - сказал Громов.

По его словам, на Харьковском направлении враг сосредоточивает основные усилия на удержании занимаемых рубежей, нанесении огневого поражения силам обороны.

На Криворожском, Запорожском и Николаевском направлении противник ведет позиционную оборону. Осуществляет огневое поражение подразделений наших войск, сосредоточивает основные усилия на удержании занимаемых рубежей. В то же время не оставляет попыток возобновить наступательные действия на этих направлениях с целью выхода на административную границу Запорожской области.

В случае успеха противник намерен взять под полный контроль территорию Херсонской области, "овладеть городом Николаевом и создать условия для наступления на Одессу", сказал Громов.

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На Черниговском, Конотопском, Сумском направлениях враг активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок также не обнаружено.

Наши защитники не выявили признаков формирования наступательных группировок противника и на Бессарабском направлении.

В акватории Черного моря, по данным Генштаба, в готовности к применению находятся 5 носителей крылатых ракет с суммарным залпом до 36 ракет типа "Калибр".